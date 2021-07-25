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≡ 21 июля межведомственная комиссия по недопущению...
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42009
21 июля межведомственная комиссия по недопущению...
Отправлено: 25.07.21 - 00:29
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21 июля межведомственная комиссия по недопущению распространения Covid-19 приняла решение о том, что имена нарушителей карантинного режима с «красным» статусом теперь будут публиковать в СМИ. Согласны ли вы с этой мерой?
Результаты опроса

Н
§ Николаич I
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.11.19
Сообщений:
144
Re: 21 июля межведомственная комиссия по недопущению...
Отправлено: 25.07.21 - 00:29
#1
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Совсем на всю голову стукнутые. Нет на них Назарбаева 😁
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