Отправлено: - 06:14

abaika95:

Думаю было так Бабушка или тетка привозит товар на ярмарку и на ломаном русском продает кому надо Русские делая соразмерное ФИ Типо ой русского не понимает аборигенка е***я покупали его всеровно с грубостью А осадок то оставался)

Цитата:Академик! ОНО думает!)))) А может быть не было так? Или совсем не было?? Историк