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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
Страница 290 из 291«1...288289290291»
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11316
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.07.21 - 01:43
#4336
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Цитата:
abaika95:
Или свежие ли абрикосы у вас?

А какой вопрос про гвозди? Как часто гнутся? Куда их можно вбивать? 8-)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11316
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.07.21 - 01:44
#4337
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Цитата:
abaika95:
Я приду к тебе в магаз

Так придите уже, покажите свой казахский ))
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
361
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.07.21 - 05:59
#4338
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Цитата:
abaika95:
Потому в дело идут активисты

Такие "активисты" Украину угробили
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
361
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.07.21 - 06:02
#4339
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Цитата:
abaika95:
Прошу скрины этих 24 номеров потомучто Цитата:

У тебя же самого ума не хватает найти первоисточник
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
361
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.07.21 - 06:05
#4340
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Цитата:
maxsaf:
А сама при этом резко уменьшилась в численности

...И территории
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
361
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.07.21 - 06:14
#4341
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Цитата:
abaika95:
Думаю было так Бабушка или тетка привозит товар на ярмарку и на ломаном русском продает кому надо Русские делая соразмерное ФИ Типо ой русского не понимает аборигенка е***я покупали его всеровно с грубостью А осадок то оставался)

Академик! ОНО думает!)))) А может быть не было так? Или совсем не было?? Историк
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12485
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.07.21 - 08:42
#4342
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позорище для казахов конечно
этот женский халат.
напьется камыса на ночь и начинает набрасывать.
один такой, на кустанайщине.
понаехавший, как говорится в семье не без урода.
как сказала там в аптеке,.....
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12485
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.07.21 - 12:11
#4343
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токио.
баскетбол.
женщины.
Россия Китай
7-2 на пятой минуте.
на трибуне только фотографы.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12485
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.07.21 - 12:19
#4344
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ой бай, оказывается это не баскетбол,
а стритбол
корзина одна и пол поля для двух команд
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12485
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.07.21 - 12:25
#4345
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теннис, штанга. все показывают.
по тарелке.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11316
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.07.21 - 21:10
#4346
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Цитата:
alex_60:
теннис, штанга. все показывают. по тарелке.

Это понятно, а по Хабару показывают? :-)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11316
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.07.21 - 21:50
#4347
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Каменты на Тенгри умора, один пишет: раз красный список ашыка опубликовали, требуем фамилии виновных в том, что деньги на трансляцию потратили, а дзюдо не показали :lol:

Абайка, вам случайно не нужны специалисты в области цифрового телевидения? А то говорят, у вас какие-то технические трудности возникли :-)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11316
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.07.21 - 21:56
#4348
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То говорили - выучите хотя бы несколько основных фраз на казахском, и отстанем. Теперь требуют литературный казахский.
Аппетиты растут. :lol:


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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11316
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.07.21 - 21:58
#4349
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Я так и знал, сначала меня попросят ценники поменять, а потом на кухне у себя дома на казахском разговаривать. Вопрос времени. :lol:
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22250
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.07.21 - 23:26
#4350
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Цитата:
maxsaf:
а потом на кухне у себя дома на казахском разговаривать

Я даже, на кухне у абайки - не буду... :-o
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