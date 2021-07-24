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Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.07.21 - 01:43
Цитата:
А какой вопрос про гвозди? Как часто гнутся? Куда их можно вбивать?
abaika95:
Или свежие ли абрикосы у вас?
Или свежие ли абрикосы у вас?
А какой вопрос про гвозди? Как часто гнутся? Куда их можно вбивать?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.07.21 - 01:44
Цитата:
Так придите уже, покажите свой казахский ))
abaika95:
Я приду к тебе в магаз
Я приду к тебе в магаз
Так придите уже, покажите свой казахский ))
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.07.21 - 05:59
Цитата:
Такие "активисты" Украину угробили
abaika95:
Потому в дело идут активисты
Потому в дело идут активисты
Такие "активисты" Украину угробили
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.07.21 - 06:02
Цитата:
У тебя же самого ума не хватает найти первоисточник
abaika95:
Прошу скрины этих 24 номеров потомучто Цитата:
Прошу скрины этих 24 номеров потомучто Цитата:
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.07.21 - 06:05
Цитата:
...И территории
maxsaf:
А сама при этом резко уменьшилась в численности
А сама при этом резко уменьшилась в численности
...И территории
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.07.21 - 06:14
Цитата:
Академик! ОНО думает!)))) А может быть не было так? Или совсем не было?? Историк
abaika95:
Думаю было так Бабушка или тетка привозит товар на ярмарку и на ломаном русском продает кому надо Русские делая соразмерное ФИ Типо ой русского не понимает аборигенка е***я покупали его всеровно с грубостью А осадок то оставался)
Думаю было так Бабушка или тетка привозит товар на ярмарку и на ломаном русском продает кому надо Русские делая соразмерное ФИ Типо ой русского не понимает аборигенка е***я покупали его всеровно с грубостью А осадок то оставался)
Академик! ОНО думает!)))) А может быть не было так? Или совсем не было?? Историк
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.07.21 - 08:42
позорище для казахов конечно
этот женский халат.
напьется камыса на ночь и начинает набрасывать.
один такой, на кустанайщине.
понаехавший, как говорится в семье не без урода.
как сказала там в аптеке,.....
этот женский халат.
напьется камыса на ночь и начинает набрасывать.
один такой, на кустанайщине.
понаехавший, как говорится в семье не без урода.
как сказала там в аптеке,.....
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.07.21 - 12:11
токио.
баскетбол.
женщины.
Россия Китай
7-2 на пятой минуте.
на трибуне только фотографы.
баскетбол.
женщины.
Россия Китай
7-2 на пятой минуте.
на трибуне только фотографы.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.07.21 - 12:19
ой бай, оказывается это не баскетбол,
а стритбол
корзина одна и пол поля для двух команд
а стритбол
корзина одна и пол поля для двух команд
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.07.21 - 12:25
теннис, штанга. все показывают.
по тарелке.
по тарелке.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.07.21 - 21:10
Цитата:
Это понятно, а по Хабару показывают?
alex_60:
теннис, штанга. все показывают. по тарелке.
теннис, штанга. все показывают. по тарелке.
Это понятно, а по Хабару показывают?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.07.21 - 21:50
Каменты на Тенгри умора, один пишет: раз красный список ашыка опубликовали, требуем фамилии виновных в том, что деньги на трансляцию потратили, а дзюдо не показали
Абайка, вам случайно не нужны специалисты в области цифрового телевидения? А то говорят, у вас какие-то технические трудности возникли
Абайка, вам случайно не нужны специалисты в области цифрового телевидения? А то говорят, у вас какие-то технические трудности возникли
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.07.21 - 21:56
То говорили - выучите хотя бы несколько основных фраз на казахском, и отстанем. Теперь требуют литературный казахский.
Аппетиты растут.
Аппетиты растут.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.07.21 - 21:58
Я так и знал, сначала меня попросят ценники поменять, а потом на кухне у себя дома на казахском разговаривать. Вопрос времени.
(Уважаемые пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 22250
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.07.21 - 23:26
Цитата:
Я даже, на кухне у абайки - не буду...
maxsaf:
а потом на кухне у себя дома на казахском разговаривать
а потом на кухне у себя дома на казахском разговаривать
Я даже, на кухне у абайки - не буду...
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