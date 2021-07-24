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≡ Токио-2020: В копилке Казахстана появилась первая медаль
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42008
Токио-2020: В копилке Казахстана появилась первая медаль
Отправлено: 24.07.21 - 18:16
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Сегодня, 24 июля, на Олимпийских играх в Токио разыгрываются первые 11 комплектов наград. Только что завершились соревнования по дзюдо в двух весовых категориях - по одной в женской и в мужской.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12485
Re: Токио-2020: В копилке Казахстана появилась первая медаль
Отправлено: 24.07.21 - 18:16
#1
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на 13 месте (20 стран).кз
по количеству медалей пока.
уса впервые за 49 лет без медалей
в первый день.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12485
Re: Токио-2020: В копилке Казахстана появилась первая медаль
Отправлено: 24.07.21 - 18:24
#2
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Китай сразу лидирует в медальном зачете: выиграли две из двух первых золотых медалей, еще победы у Ирана, Кореи и Эквадора.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22248
Токио-2020: В копилке Казахстана появилась первая медаль
Отправлено: 24.07.21 - 19:17
#3
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Цитата:
alex_60:
еще победы у Ирана, Кореи и Эквадора.

Как там - Казахстан?... :lol: :-o
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12485
Токио-2020: В копилке Казахстана появилась первая медаль
Отправлено: 24.07.21 - 19:50
#4
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Цитата:
drakon:
Как там - Казахстан?...


заголовок статьи читай.
бронзовая медаль.
для начала
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