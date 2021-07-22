Отправлено: - 23:39

elektron:

пытались мать в деревеньку под Тюменью к родным всеобщими усилиями перевезти. Кругом лишь палки в колёса, пришлось даже в КЗ старушке вернуться, потому как временная виза истекала.

Цитата:Ну просто так гражданство не дают и жить на территории страны никто не разрешит. Другой вопрос что могли сотрудники просто направить - как и что делать. Гражданам РК в России можно находиться 3 месяца с регистрацией. Можно получить РВП и 3 года жить и за это время гражданство сделать.А вообще здесь корона жмёт у всех этих инспекторов - каждую букву, запятую проверяют, до абсурда доходит. Причём у каждого инспектора свои требования. В Казахстане за такое ему бы по шапке настучали. Я помню как писал заявление на выписку с места жительства в Кустанае - слова там местами перепутал. Думал, скажут переписывать, но приняли! Но есть тут и обратная сторона, конечно.