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≡ Транспортная инспекция аууу... Вы где, когда так нужны?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42007
Транспортная инспекция аууу... Вы где, когда так нужны?
Отправлено: 23.07.21 - 16:41
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С наступлением тёплых, а точнее жарких деньков, многие горожане и я конечно же в том числе, стараются съездить за город искупаться в реке. Так вот, ездим семьёй купаться в места не подалеку от села Садовое и там же перед селом организовали песчаный карьер.
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С
§ Сергей kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.04.20
Сообщений:
494
Re: Транспортная инспекция аууу... Вы где, когда так нужны?
Отправлено: 23.07.21 - 16:41
#1
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Цитата:
те кто там ездил видели сами

Источник:

Видели.Там не один песчаный карьер.Там так же кирпичный завод БК строй,к ним и от них тоже вереница "тяжвесов".
Можно в транспортную полицию обратиться с вопросом,лучьше письменным,чтоб в канцелярии поставили штамп входящей кореспонденции,и ждать.Или редакции НГ сделать запрос
К стати,знаков-нагрузка на ось,я там не видел.
Профайл
arman_kst
§ arman_kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
650
Re: Транспортная инспекция аууу... Вы где, когда так нужны?
Отправлено: 24.07.21 - 13:16
#2
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Дороги должны делать те, кто ездит там
Профайл
drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22247
Re: Транспортная инспекция аууу... Вы где, когда так нужны?
Отправлено: 24.07.21 - 14:24
#3
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Цитата:
arman_kst:
Дороги должны делать те, кто ездит там

Я не - езжу, там... ;-)
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