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Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.07.21 - 00:08
Цитата:
А как же гипотетическая бабушка, не знающая русского, которую до сих пор в глаза никто не видел, но она где-то есть? прям как суслик из фильма )))
[Исправлено: maxsaf, 24.07.2021 - 00:09]
abaika95:
Казахи знают русский А русские не знают казахский точнее ответить не могут а так то понимают всё)
Казахи знают русский А русские не знают казахский точнее ответить не могут а так то понимают всё)
А как же гипотетическая бабушка, не знающая русского, которую до сих пор в глаза никто не видел, но она где-то есть? прям как суслик из фильма )))
[Исправлено: maxsaf, 24.07.2021 - 00:09]
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 08.08.10
- Сообщений:
- 14170
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.07.21 - 00:15
Цитата:
Да потому что им это ничего не принесёт кроме убытков. Найти нормального работника в принципе сложно, а с такими ограничениями и подавно.
А с точки зрения рыночной экономики, куаты поступают совсем противоестественно. Ни в одной стране мира ни один покупатель не будет нести деньги туда где ему не нравится - он будет голосовать ногами. И если обслуживание в принципе низкое, бизнес просто не будет приносить доход. А эти ходят, унижаются, скандалят и торопятся отдать свои деньги туда где, по их мнению, им не рады. Такое можно представить при плановой экономике, но при рынке это совсем нелогично. А почему они не голосуют ногами? Да всё потому что их мало и они это знают. Знают, что если они не будут ходить в этот магазин, он ничего не потеряет. На его канале всего 16000 подписчиков из почти 19 миллионов. Это меньше одной промилле. И в законодательство нужно вносить уточнение - либо расценивать это как хулиганство (именно эти скандалы), либо обращаться не к исполнителю, а к руководству.
Вот, предположим, ситуация: приехали в Казахстан немцы на пмж, человек 500-1000. Основали деревеньку и живут общиной. Естественно, там есть магазин и все свои туда ходят. Разве не имеют права не знать других языков, если чужих там нет, а магазинчику прибыли хватает? И тут куаты со своим казахским. Ну иди мимо, если не устраивает обслуживание - ты этим хуже магазину сделаешь, чем скандалами.
Пришёл покупать автомобиль - тебе там нахамили. Неужели будешь требовать извинений, чтобы там его купить? Или уйдёшь в другой салон? То что они делают - полный бред. Ладно бы делали у монополистов или в гос учреждениях. Да и вообще - в Казахстане есть школы с русским языком обучения и с казахским языком обучения - чем бизнес хуже?
Кстати, сегодня было видео этого Куата, где он по видео выступал перед какими-то людьми в форме (кстати, оратор он хороший - этого не отнять). Я немного полистал его речь и ведь он сам не замечает как в казахскую речь он неосознанно вставляет русские слова.
abaika95:
Так нет проблем Надо просто двуязычных продавцов набирать и проблема решится)) Но владельцы магазинов упорно не хотят это делать Почему?
Так нет проблем Надо просто двуязычных продавцов набирать и проблема решится)) Но владельцы магазинов упорно не хотят это делать Почему?
Да потому что им это ничего не принесёт кроме убытков. Найти нормального работника в принципе сложно, а с такими ограничениями и подавно.
А с точки зрения рыночной экономики, куаты поступают совсем противоестественно. Ни в одной стране мира ни один покупатель не будет нести деньги туда где ему не нравится - он будет голосовать ногами. И если обслуживание в принципе низкое, бизнес просто не будет приносить доход. А эти ходят, унижаются, скандалят и торопятся отдать свои деньги туда где, по их мнению, им не рады. Такое можно представить при плановой экономике, но при рынке это совсем нелогично. А почему они не голосуют ногами? Да всё потому что их мало и они это знают. Знают, что если они не будут ходить в этот магазин, он ничего не потеряет. На его канале всего 16000 подписчиков из почти 19 миллионов. Это меньше одной промилле. И в законодательство нужно вносить уточнение - либо расценивать это как хулиганство (именно эти скандалы), либо обращаться не к исполнителю, а к руководству.
Вот, предположим, ситуация: приехали в Казахстан немцы на пмж, человек 500-1000. Основали деревеньку и живут общиной. Естественно, там есть магазин и все свои туда ходят. Разве не имеют права не знать других языков, если чужих там нет, а магазинчику прибыли хватает? И тут куаты со своим казахским. Ну иди мимо, если не устраивает обслуживание - ты этим хуже магазину сделаешь, чем скандалами.
Пришёл покупать автомобиль - тебе там нахамили. Неужели будешь требовать извинений, чтобы там его купить? Или уйдёшь в другой салон? То что они делают - полный бред. Ладно бы делали у монополистов или в гос учреждениях. Да и вообще - в Казахстане есть школы с русским языком обучения и с казахским языком обучения - чем бизнес хуже?
Кстати, сегодня было видео этого Куата, где он по видео выступал перед какими-то людьми в форме (кстати, оратор он хороший - этого не отнять). Я немного полистал его речь и ведь он сам не замечает как в казахскую речь он неосознанно вставляет русские слова.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.07.21 - 00:22
Цитата:
Начал смотреть
Бесит просто голос
Какбудто ведлер пришла в магазин))
Херню Порит
Прошел на 4 минуту
Она впринципе логично возмутилась для чего туда сюда тягать сотрудников? Почему сами ответить не можете?)
А так
Да истерикой дело не решить
Тут истерика Чистой воды
Мне больше по нраву тот чувак что админшу за воротник запнул
Блогеры разные и надо отсеивать
maxsaf:
Специально для Абайки, повтор. 4я минута.
Специально для Абайки, повтор. 4я минута.
Начал смотреть
Бесит просто голос
Какбудто ведлер пришла в магазин))
Херню Порит
Прошел на 4 минуту
Она впринципе логично возмутилась для чего туда сюда тягать сотрудников? Почему сами ответить не можете?)
А так
Да истерикой дело не решить
Тут истерика Чистой воды
Мне больше по нраву тот чувак что админшу за воротник запнул
Блогеры разные и надо отсеивать
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.07.21 - 00:24
Цитата:
Таких уже наверно нет
Но раньше точно были
Полные села/аулы таких бабушек
maxsaf:
А как же гипотетическая бабушка, не знающая русского, которую до сих пор в глаза никто не видел, но она где-то есть? прям как суслик из фильма )))
А как же гипотетическая бабушка, не знающая русского, которую до сих пор в глаза никто не видел, но она где-то есть? прям как суслик из фильма )))
Таких уже наверно нет
Но раньше точно были
Полные села/аулы таких бабушек
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.07.21 - 00:29
Цитата:
Ну это не такая уж и проблема. Мы тоже кучу слов иностранных используем в русском языке. И вошедших и не вошедших.
Цитата:
А вот это тревожный звоночек. Щас другие зеваки начнут его копировать, чтобы "подняться как он"
Victor Yang:
Я немного полистал его речь и ведь он сам не замечает как в казахскую речь он неосознанно вставляет русские слова.
Я немного полистал его речь и ведь он сам не замечает как в казахскую речь он неосознанно вставляет русские слова.
Ну это не такая уж и проблема. Мы тоже кучу слов иностранных используем в русском языке. И вошедших и не вошедших.
Цитата:
Victor Yang:
Кстати, сегодня было видео этого Куата, где он по видео выступал перед какими-то людьми в форме
Кстати, сегодня было видео этого Куата, где он по видео выступал перед какими-то людьми в форме
А вот это тревожный звоночек. Щас другие зеваки начнут его копировать, чтобы "подняться как он"
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 7372
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.07.21 - 00:30
Цитата:
Да так же как и с носителями немецкого языка. Так а сегодня в чём проблема?
abaika95:
Но раньше точно были Полные села/аулы таких бабушек
Но раньше точно были Полные села/аулы таких бабушек
Да так же как и с носителями немецкого языка. Так а сегодня в чём проблема?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.07.21 - 00:31
Цитата:
Ну значит и истерики в магазинах за уши притянуты.
abaika95:
Таких уже наверно нет Но раньше точно были Полные села/аулы таких бабушек
Таких уже наверно нет Но раньше точно были Полные села/аулы таких бабушек
Ну значит и истерики в магазинах за уши притянуты.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.07.21 - 00:33
Цитата:
Тридцатилетие хочется шумно отметить
elektron:
Так а сегодня в чём проблема?
Так а сегодня в чём проблема?
Тридцатилетие хочется шумно отметить
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.07.21 - 00:36
Цитата:
Это покупателя не касается, как руководство бизнес строит. Есть же люди по мнению руководства кто может на русском обслужить, и кто может на казахском обслужить. Закон соблюдается, остальное покупателя не касается. Прикол в том, что мадам, которая говорит на казахском, отказалась обслужить. Че за причина - ей одной известно, но фирму именно она подставляет.
[Исправлено: maxsaf, 24.07.2021 - 00:38]
abaika95:
Она впринципе логично возмутилась для чего туда сюда тягать сотрудников? Почему сами ответить не можете?)
Она впринципе логично возмутилась для чего туда сюда тягать сотрудников? Почему сами ответить не можете?)
Это покупателя не касается, как руководство бизнес строит. Есть же люди по мнению руководства кто может на русском обслужить, и кто может на казахском обслужить. Закон соблюдается, остальное покупателя не касается. Прикол в том, что мадам, которая говорит на казахском, отказалась обслужить. Че за причина - ей одной известно, но фирму именно она подставляет.
[Исправлено: maxsaf, 24.07.2021 - 00:38]
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.07.21 - 00:46
Цитата:
И наверняка же они сельхозпродукцию среди своих продавали, но их никто не щемил в советское время под предлогом, что когда нибудь гипотетическая русскоговорящая покупательница может к ним наведаться за куртом.
[Исправлено: maxsaf, 24.07.2021 - 00:46]
abaika95:
Полные села/аулы таких бабушек
Полные села/аулы таких бабушек
И наверняка же они сельхозпродукцию среди своих продавали, но их никто не щемил в советское время под предлогом, что когда нибудь гипотетическая русскоговорящая покупательница может к ним наведаться за куртом.
[Исправлено: maxsaf, 24.07.2021 - 00:46]
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.07.21 - 01:07
Цитата:
ты чё проблему из нечего делаешь?
Ты в супермаркет за продуктами идёшь или с продавцом по душам поболтать,если за продуктами приходи покупай язык для этого вообще не нужен,если поболтать то продавец не обязан тебя развлекать.
Я то же хоть и редко но бываю в суперах,кстати мне нравиться этот формат именно за то, что тут не надо не с кем общаться,взял тележку ,положил то что нужно ,на кассе подал карту,всё спасибо, досвидания.
abaika95:
Представь когда придет человек который даже на ломаном русском не сможет говорить А продавец из наглости не будет пытаться отвечать) Принцип на принцип
Представь когда придет человек который даже на ломаном русском не сможет говорить А продавец из наглости не будет пытаться отвечать) Принцип на принцип
ты чё проблему из нечего делаешь?
Ты в супермаркет за продуктами идёшь или с продавцом по душам поболтать,если за продуктами приходи покупай язык для этого вообще не нужен,если поболтать то продавец не обязан тебя развлекать.
Я то же хоть и редко но бываю в суперах,кстати мне нравиться этот формат именно за то, что тут не надо не с кем общаться,взял тележку ,положил то что нужно ,на кассе подал карту,всё спасибо, досвидания.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.07.21 - 01:13
Цитата:
В форме надо посмотреть
Туи одни обьявились типо ветераны
А по факту ветераны ничего)
Вот и ходят на митинги
Цитата:
На гос языке обслужить не
могут
Да и не проблема это
А так временное
Цитата:
Нет
Гос язык должен быть везде
Цитата:
Нет
Вообще всем плевать
Жизнь кипит
И без дат
Цитата:
Ну так об этом и вопрос
Значит мадам не знает в должной мере гос язык
И подставлятся не захотела)Цитата:
Думаю было так
Бабушка или тетка привозит товар на ярмарку и на ломаном русском продает кому надо
Русские делая соразмерное ФИ
Типо ой русского не понимает аборигенка е***я покупали его всеровно с грубостью
А осадок то оставался)
Так и щас происходит зеркально
Приходит казах в магазин
Не обслуживают его, на его языке
Он вполне может говорить все что угодно прадовцу вплоть до мата (смотря у кого какая культура)
Та то всеровно не понимает))
И тут не будет Розни
Ведь не может быть так
Что 70 лет в одну сторону розни небыло а тут раз как сразу в другую сторону,то срочно рознь получилась))
maxsaf:
А вот это тревожный звоночек. Щас другие зеваки начнут его копировать, чтобы "подняться как он"
А вот это тревожный звоночек. Щас другие зеваки начнут его копировать, чтобы "подняться как он"
В форме надо посмотреть
Туи одни обьявились типо ветераны
А по факту ветераны ничего)
Вот и ходят на митинги
Цитата:
elektron:
Да так же как и с носителями немецкого языка. Так а сегодня в чём проблема?
Да так же как и с носителями немецкого языка. Так а сегодня в чём проблема?
На гос языке обслужить не
могут
Да и не проблема это
А так временное
Цитата:
maxsaf:
Ну значит и истерики в магазинах за уши притянуты
Ну значит и истерики в магазинах за уши притянуты
Нет
Гос язык должен быть везде
Цитата:
maxsaf:
Тридцатилетие хочется шумно отметить
Тридцатилетие хочется шумно отметить
Нет
Вообще всем плевать
Жизнь кипит
И без дат
Цитата:
maxsaf:
Это покупателя не касается, как руководство бизнес строит. Есть же люди по мнению руководства кто может на русском обслужить, и кто может на казахском обслужить. Закон соблюдается, остальное покупателя не касается. Прикол в том, что мадам, которая говорит на казахском, отказалась обслужить. Че за причина - ей одной известно, но фирму именно она подставляет.
Это покупателя не касается, как руководство бизнес строит. Есть же люди по мнению руководства кто может на русском обслужить, и кто может на казахском обслужить. Закон соблюдается, остальное покупателя не касается. Прикол в том, что мадам, которая говорит на казахском, отказалась обслужить. Че за причина - ей одной известно, но фирму именно она подставляет.
Ну так об этом и вопрос
Значит мадам не знает в должной мере гос язык
И подставлятся не захотела)Цитата:
maxsaf:
И наверняка же они сельхозпродукцию среди своих продавали, но их никто не щемил в советское время под предлогом, что когда нибудь гипотетическая русскоговорящая покупательница может к ним наведаться за куртом
И наверняка же они сельхозпродукцию среди своих продавали, но их никто не щемил в советское время под предлогом, что когда нибудь гипотетическая русскоговорящая покупательница может к ним наведаться за куртом
Думаю было так
Бабушка или тетка привозит товар на ярмарку и на ломаном русском продает кому надо
Русские делая соразмерное ФИ
Типо ой русского не понимает аборигенка е***я покупали его всеровно с грубостью
А осадок то оставался)
Так и щас происходит зеркально
Приходит казах в магазин
Не обслуживают его, на его языке
Он вполне может говорить все что угодно прадовцу вплоть до мата (смотря у кого какая культура)
Та то всеровно не понимает))
И тут не будет Розни
Ведь не может быть так
Что 70 лет в одну сторону розни небыло а тут раз как сразу в другую сторону,то срочно рознь получилась))
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.07.21 - 01:17
Цитата:
Я приду к тебе в магаз
Не по душам с твоими работниками говорить
Они мне нафиг не сдались
Просто захочу узнать,откуда арбузы привезли? Или свежие ли абрикосы у вас?
Они могут мне ответить на гос языке?
Вопрос то простой))
Добринцофф:
ты чё проблему из нечего делаешь? Ты в супермаркет за продуктами идёшь или с продавцом по душам поболтать,если за продуктами приходи покупай язык для этого вообще не нужен,если поболтать то продавец не обязан тебя развлекать.
ты чё проблему из нечего делаешь? Ты в супермаркет за продуктами идёшь или с продавцом по душам поболтать,если за продуктами приходи покупай язык для этого вообще не нужен,если поболтать то продавец не обязан тебя развлекать.
Я приду к тебе в магаз
Не по душам с твоими работниками говорить
Они мне нафиг не сдались
Просто захочу узнать,откуда арбузы привезли? Или свежие ли абрикосы у вас?
Они могут мне ответить на гос языке?
Вопрос то простой))
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.07.21 - 01:21
Цитата:
Кзыл орда,одинаково звучит по русски и казахски.
Цитата:
Глупый вопрос,абрикосы стоят перед тобой возьми в руки выбери какие понравятся.Не свежие абрикосы-это гниль,такие на витрине и стоять не будут.
abaika95:
Просто захочу узнать,откуда арбузы привезли?
Просто захочу узнать,откуда арбузы привезли?
Кзыл орда,одинаково звучит по русски и казахски.
Цитата:
abaika95:
Или свежие ли абрикосы у вас
Или свежие ли абрикосы у вас
Глупый вопрос,абрикосы стоят перед тобой возьми в руки выбери какие понравятся.Не свежие абрикосы-это гниль,такие на витрине и стоять не будут.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.07.21 - 01:37
Цитата:
А фирму возможно подставила. Потом начнутся возмущения - не ту уволили.
Цитата:
Проблема в том, что это начинают форсировать и искусственно нагнетать. От потребителей то жалоб нет, только от блогеров. Пусть бы шло все своим чередом, без лишнего давления. Открыли два садика, кто в какой захотел, в такой и отдал своих детей. А если через колено начать резко ломать - будет так себе результат.
abaika95:
Значит мадам не знает в должной мере гос язык И подставлятся не захотела
Значит мадам не знает в должной мере гос язык И подставлятся не захотела
А фирму возможно подставила. Потом начнутся возмущения - не ту уволили.
Цитата:
abaika95:
Да и не проблема это А так временное
Да и не проблема это А так временное
Проблема в том, что это начинают форсировать и искусственно нагнетать. От потребителей то жалоб нет, только от блогеров. Пусть бы шло все своим чередом, без лишнего давления. Открыли два садика, кто в какой захотел, в такой и отдал своих детей. А если через колено начать резко ломать - будет так себе результат.
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