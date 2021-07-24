Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.07.21 - 00:08
Цитата:
А как же гипотетическая бабушка, не знающая русского, которую до сих пор в глаза никто не видел, но она где-то есть? прям как суслик из фильма )))
[Исправлено: maxsaf, 24.07.2021 - 00:09]
abaika95:
Казахи знают русский А русские не знают казахский точнее ответить не могут а так то понимают всё)
Казахи знают русский А русские не знают казахский точнее ответить не могут а так то понимают всё)
А как же гипотетическая бабушка, не знающая русского, которую до сих пор в глаза никто не видел, но она где-то есть? прям как суслик из фильма )))
[Исправлено: maxsaf, 24.07.2021 - 00:09]
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 08.08.10
- Сообщений:
- 14170
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.07.21 - 00:15
Цитата:
Да потому что им это ничего не принесёт кроме убытков. Найти нормального работника в принципе сложно, а с такими ограничениями и подавно.
А с точки зрения рыночной экономики, куаты поступают совсем противоестественно. Ни в одной стране мира ни один покупатель не будет нести деньги туда где ему не нравится - он будет голосовать ногами. И если обслуживание в принципе низкое, бизнес просто не будет приносить доход. А эти ходят, унижаются, скандалят и торопятся отдать свои деньги туда где, по их мнению, им не рады. Такое можно представить при плановой экономике, но при рынке это совсем нелогично. А почему они не голосуют ногами? Да всё потому что их мало и они это знают. Знают, что если они не будут ходить в этот магазин, он ничего не потеряет. На его канале всего 16000 подписчиков из почти 19 миллионов. Это меньше одной промилле. И в законодательство нужно вносить уточнение - либо расценивать это как хулиганство (именно эти скандалы), либо обращаться не к исполнителю, а к руководству.
Вот, предположим, ситуация: приехали в Казахстан немцы на пмж, человек 500-1000. Основали деревеньку и живут общиной. Естественно, там есть магазин и все свои туда ходят. Разве не имеют права не знать других языков, если чужих там нет, а магазинчику прибыли хватает? И тут куаты со своим казахским. Ну иди мимо, если не устраивает обслуживание - ты этим хуже магазину сделаешь, чем скандалами.
Пришёл покупать автомобиль - тебе там нахамили. Неужели будешь требовать извинений, чтобы там его купить? Или уйдёшь в другой салон? То что они делают - полный бред. Ладно бы делали у монополистов или в гос учреждениях. Да и вообще - в Казахстане есть школы с русским языком обучения и с казахским языком обучения - чем бизнес хуже?
Кстати, сегодня было видео этого Куата, где он по видео выступал перед какими-то людьми в форме (кстати, оратор он хороший - этого не отнять). Я немного полистал его речь и ведь он сам не замечает как в казахскую речь он неосознанно вставляет русские слова.
abaika95:
Так нет проблем Надо просто двуязычных продавцов набирать и проблема решится)) Но владельцы магазинов упорно не хотят это делать Почему?
Так нет проблем Надо просто двуязычных продавцов набирать и проблема решится)) Но владельцы магазинов упорно не хотят это делать Почему?
Да потому что им это ничего не принесёт кроме убытков. Найти нормального работника в принципе сложно, а с такими ограничениями и подавно.
А с точки зрения рыночной экономики, куаты поступают совсем противоестественно. Ни в одной стране мира ни один покупатель не будет нести деньги туда где ему не нравится - он будет голосовать ногами. И если обслуживание в принципе низкое, бизнес просто не будет приносить доход. А эти ходят, унижаются, скандалят и торопятся отдать свои деньги туда где, по их мнению, им не рады. Такое можно представить при плановой экономике, но при рынке это совсем нелогично. А почему они не голосуют ногами? Да всё потому что их мало и они это знают. Знают, что если они не будут ходить в этот магазин, он ничего не потеряет. На его канале всего 16000 подписчиков из почти 19 миллионов. Это меньше одной промилле. И в законодательство нужно вносить уточнение - либо расценивать это как хулиганство (именно эти скандалы), либо обращаться не к исполнителю, а к руководству.
Вот, предположим, ситуация: приехали в Казахстан немцы на пмж, человек 500-1000. Основали деревеньку и живут общиной. Естественно, там есть магазин и все свои туда ходят. Разве не имеют права не знать других языков, если чужих там нет, а магазинчику прибыли хватает? И тут куаты со своим казахским. Ну иди мимо, если не устраивает обслуживание - ты этим хуже магазину сделаешь, чем скандалами.
Пришёл покупать автомобиль - тебе там нахамили. Неужели будешь требовать извинений, чтобы там его купить? Или уйдёшь в другой салон? То что они делают - полный бред. Ладно бы делали у монополистов или в гос учреждениях. Да и вообще - в Казахстане есть школы с русским языком обучения и с казахским языком обучения - чем бизнес хуже?
Кстати, сегодня было видео этого Куата, где он по видео выступал перед какими-то людьми в форме (кстати, оратор он хороший - этого не отнять). Я немного полистал его речь и ведь он сам не замечает как в казахскую речь он неосознанно вставляет русские слова.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.07.21 - 00:22
Цитата:
Начал смотреть
Бесит просто голос
Какбудто ведлер пришла в магазин))
Херню Порит
Прошел на 4 минуту
Она впринципе логично возмутилась для чего туда сюда тягать сотрудников? Почему сами ответить не можете?)
А так
Да истерикой дело не решить
Тут истерика Чистой воды
Мне больше по нраву тот чувак что админшу за воротник запнул
Блогеры разные и надо отсеивать
maxsaf:
Специально для Абайки, повтор. 4я минута.
Специально для Абайки, повтор. 4я минута.
Начал смотреть
Бесит просто голос
Какбудто ведлер пришла в магазин))
Херню Порит
Прошел на 4 минуту
Она впринципе логично возмутилась для чего туда сюда тягать сотрудников? Почему сами ответить не можете?)
А так
Да истерикой дело не решить
Тут истерика Чистой воды
Мне больше по нраву тот чувак что админшу за воротник запнул
Блогеры разные и надо отсеивать
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.07.21 - 00:24
Цитата:
Таких уже наверно нет
Но раньше точно были
Полные села/аулы таких бабушек
maxsaf:
А как же гипотетическая бабушка, не знающая русского, которую до сих пор в глаза никто не видел, но она где-то есть? прям как суслик из фильма )))
А как же гипотетическая бабушка, не знающая русского, которую до сих пор в глаза никто не видел, но она где-то есть? прям как суслик из фильма )))
Таких уже наверно нет
Но раньше точно были
Полные села/аулы таких бабушек
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.07.21 - 00:29
Цитата:
Ну это не такая уж и проблема. Мы тоже кучу слов иностранных используем в русском языке. И вошедших и не вошедших.
Цитата:
А вот это тревожный звоночек. Щас другие зеваки начнут его копировать, чтобы "подняться как он"
Victor Yang:
Я немного полистал его речь и ведь он сам не замечает как в казахскую речь он неосознанно вставляет русские слова.
Я немного полистал его речь и ведь он сам не замечает как в казахскую речь он неосознанно вставляет русские слова.
Ну это не такая уж и проблема. Мы тоже кучу слов иностранных используем в русском языке. И вошедших и не вошедших.
Цитата:
Victor Yang:
Кстати, сегодня было видео этого Куата, где он по видео выступал перед какими-то людьми в форме
Кстати, сегодня было видео этого Куата, где он по видео выступал перед какими-то людьми в форме
А вот это тревожный звоночек. Щас другие зеваки начнут его копировать, чтобы "подняться как он"
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 7372
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.07.21 - 00:30
Цитата:
Да так же как и с носителями немецкого языка. Так а сегодня в чём проблема?
abaika95:
Но раньше точно были Полные села/аулы таких бабушек
Но раньше точно были Полные села/аулы таких бабушек
Да так же как и с носителями немецкого языка. Так а сегодня в чём проблема?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.07.21 - 00:31
Цитата:
Ну значит и истерики в магазинах за уши притянуты.
abaika95:
Таких уже наверно нет Но раньше точно были Полные села/аулы таких бабушек
Таких уже наверно нет Но раньше точно были Полные села/аулы таких бабушек
Ну значит и истерики в магазинах за уши притянуты.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.07.21 - 00:33
Цитата:
Тридцатилетие хочется шумно отметить
elektron:
Так а сегодня в чём проблема?
Так а сегодня в чём проблема?
Тридцатилетие хочется шумно отметить
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.07.21 - 00:36
Цитата:
Это покупателя не касается, как руководство бизнес строит. Есть же люди по мнению руководства кто может на русском обслужить, и кто может на казахском обслужить. Закон соблюдается, остальное покупателя не касается. Прикол в том, что мадам, которая говорит на казахском, отказалась обслужить. Че за причина - ей одной известно, но фирму именно она подставляет.
[Исправлено: maxsaf, 24.07.2021 - 00:38]
abaika95:
Она впринципе логично возмутилась для чего туда сюда тягать сотрудников? Почему сами ответить не можете?)
Она впринципе логично возмутилась для чего туда сюда тягать сотрудников? Почему сами ответить не можете?)
Это покупателя не касается, как руководство бизнес строит. Есть же люди по мнению руководства кто может на русском обслужить, и кто может на казахском обслужить. Закон соблюдается, остальное покупателя не касается. Прикол в том, что мадам, которая говорит на казахском, отказалась обслужить. Че за причина - ей одной известно, но фирму именно она подставляет.
[Исправлено: maxsaf, 24.07.2021 - 00:38]
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.07.21 - 00:46
Цитата:
И наверняка же они сельхозпродукцию среди своих продавали, но их никто не щемил в советское время под предлогом, что когда нибудь гипотетическая русскоговорящая покупательница может к ним наведаться за куртом.
[Исправлено: maxsaf, 24.07.2021 - 00:46]
abaika95:
Полные села/аулы таких бабушек
Полные села/аулы таких бабушек
И наверняка же они сельхозпродукцию среди своих продавали, но их никто не щемил в советское время под предлогом, что когда нибудь гипотетическая русскоговорящая покупательница может к ним наведаться за куртом.
[Исправлено: maxsaf, 24.07.2021 - 00:46]
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 10, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 10
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать