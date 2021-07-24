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abaika95:

Так нет проблем Надо просто двуязычных продавцов набирать и проблема решится)) Но владельцы магазинов упорно не хотят это делать Почему?

Цитата:Да потому что им это ничего не принесёт кроме убытков. Найти нормального работника в принципе сложно, а с такими ограничениями и подавно.А с точки зрения рыночной экономики, куаты поступают совсем противоестественно. Ни в одной стране мира ни один покупатель не будет нести деньги туда где ему не нравится - он будет голосовать ногами. И если обслуживание в принципе низкое, бизнес просто не будет приносить доход. А эти ходят, унижаются, скандалят и торопятся отдать свои деньги туда где, по их мнению, им не рады. Такое можно представить при плановой экономике, но при рынке это совсем нелогично. А почему они не голосуют ногами? Да всё потому что их мало и они это знают. Знают, что если они не будут ходить в этот магазин, он ничего не потеряет. На его канале всего 16000 подписчиков из почти 19 миллионов. Это меньше одной промилле. И в законодательство нужно вносить уточнение - либо расценивать это как хулиганство (именно эти скандалы), либо обращаться не к исполнителю, а к руководству.Вот, предположим, ситуация: приехали в Казахстан немцы на пмж, человек 500-1000. Основали деревеньку и живут общиной. Естественно, там есть магазин и все свои туда ходят. Разве не имеют права не знать других языков, если чужих там нет, а магазинчику прибыли хватает? И тут куаты со своим казахским. Ну иди мимо, если не устраивает обслуживание - ты этим хуже магазину сделаешь, чем скандалами.Пришёл покупать автомобиль - тебе там нахамили. Неужели будешь требовать извинений, чтобы там его купить? Или уйдёшь в другой салон? То что они делают - полный бред. Ладно бы делали у монополистов или в гос учреждениях. Да и вообще - в Казахстане есть школы с русским языком обучения и с казахским языком обучения - чем бизнес хуже?Кстати, сегодня было видео этого Куата, где он по видео выступал перед какими-то людьми в форме (кстати, оратор он хороший - этого не отнять). Я немного полистал его речь и ведь он сам не замечает как в казахскую речь он неосознанно вставляет русские слова.