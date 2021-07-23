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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8764
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.07.21 - 22:33
#4291
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Цитата:
таноми52:
Как чётко ты себя описал

Спасибо за ремарку тёте которая каждый свой диалог на разные темы спускает в базарный срач)))
Цитата:
drakon:
Титульный, на окладе

Коренной так лучше будет)
Цитата:
Victor Yang:
при обсуждении проблемного вопроса.

Так нет проблем
Надо просто двуязычных продавцов набирать и проблема решится))
Но владельцы магазинов упорно не хотят это делать
Почему? Цитата:
alex_60:
а личность неадекватная на форуме тут одна. так уж получилось, что на кустанайщине один такой, как говорится в семье не без урода. что теперь поделать.

Цитата:
таноми52:
Как чётко ты себя описал

Отлично подошло)
Цитата:
Victor Yang:
Вот именно - нужно властям ставить точку

Закон вроде есть
Владельцы магазинов его не соблюдают
Власти спускают этот вопрос на тормозах
Как говорится боятся обидеть)
А блогеры не боятся
Цитата:
maxsaf:
Куат часто повторяет, цитирую: чтобы знать казахский нужны мозги, у казахов они есть, они знают два языка, а у русскоязычных их нет.

Если бабушка из аула не учила русский при совке это значит она просто не собралась продвигатся по карьерной лестнице
Работала в ауле и работала
Тут же люди которые держат магазины,супермаркеты которые строят из себя предпринимателей-дельцов в итоге не могут набрать двуязычных продавцов
Это что тупость или наглость?
Куат давит на тупость
Я считаю что просто наглость
За это надо давить чтобы потекло Цитата:
Добринцофф:
Кстати я без проблем общался с этим парнем и он со мной,немного поторговались я на ломанном казахском,а он на плохом русском

Представь когда придет человек который даже на ломаном русском не сможет говорить
А продавец из наглости не будет пытаться отвечать)
Принцип на принцип
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11299
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.07.21 - 22:40
#4292
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Цитата:
abaika95:
Надо просто двуязычных продавцов набирать и проблема решится)) Но владельцы магазинов упорно не хотят это делать

Ну так пусть и спрашивают владельцев те кому положено, зачем межнац. рознь при этом разжигать?

Цитата:
abaika95:
Владельцы магазинов его не соблюдают Власти спускают этот вопрос на тормозах Как говорится боятся обидеть) А блогеры не боятся

Блогеров власть тоже боится обидеть?


Цитата:
abaika95:
люди которые держат магазины,супермаркеты которые строят из себя предпринимателей-дельцов в итоге не могут набрать двуязычных продавцов Это что тупость или наглость?

Это тупость Куата и ко, потому что они цепляются до продавцов а не до их руководства - предпринимателей.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8764
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.07.21 - 22:40
#4293
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Друг скинул из Челябинска
Русский
Ржёт,говорит уже нашим дундукам,таджики в лифтах пишут на ломаном русском
Что на лестницах ненадо какит)))
Даже специально такое не придумаешь))
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8764
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.07.21 - 22:43
#4294
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Цитата:
maxsaf:
Ну так пусть и спрашивают владельцев те кому положено, зачем межнац. рознь при этом разжигать?

Где там разжигание?))
Цитата:
maxsaf:
Блогеров власть тоже боится обидеть?

А блогеров за что обижать ?
Они хулиганят? Насилуют? Убивают?
Цитата:
maxsaf:
Это тупость Куата и ко, потому что они цепляются до продавцов а не до их руководства - предпринимателей

За куата не скажу
А чувак который админа вызвал и не высказывал продавцу
Он какой? Тоже не так как-то админу высказывал?))
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11299
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.07.21 - 22:44
#4295
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Цитата:
abaika95:
За это надо давить чтобы потекло

А давилка не отвалится? :lol:

Цитата:
abaika95:
Представь когда придет человек который даже на ломаном русском не сможет говорить А продавец из наглости не будет пытаться отвечать) Принцип на принцип

А зачем представлять? Покажите хоть один такой реальный случай из жизни.
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11299
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.07.21 - 22:47
#4296
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Цитата:
abaika95:
Где там разжигание?))

Везде где вместо казахоязычный или русскоязычный говорят казах или русский, то есть национальности приплетают.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11299
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.07.21 - 22:48
#4297
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Цитата:
abaika95:
А блогеров за что обижать ? Они хулиганят? Насилуют? Убивают?

За разжигание, за дискриминации. Разве Куат недостаточно наговорил про мозги например?
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11299
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.07.21 - 22:49
#4298
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Цитата:
abaika95:
За куата не скажу А чувак который админа вызвал и не высказывал продавцу Он какой? Тоже не так как-то админу высказывал?))

Ну дайте ссылку - посмотрим. Я же не знаю о каком видео речь.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8764
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.07.21 - 22:50
#4299
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Цитата:
maxsaf:
А давилка не отвалится?

Не,не отвалится )
Будьте покойны)
Цитата:
maxsaf:
А зачем представлять? Покажите хоть один такой реальный случай из жизни

А то видео с админом вы уже забыли?
Или вы лицемерно его пропускаете?)
Когда человек просит перевести хлеб на два языка а админ нагло отвечает что не знает казахский и вообще идите отсюда))
За такое и надо давить чтобы текло
Цитата:
maxsaf:
Везде где вместо казахоязычный или русскоязычный говорят казах или русский, то есть национальности приплетают.

Сколько таких случаев?
Пишите в прокуратуру если увидели там межнац рознь
Я не вижу
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8764
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.07.21 - 22:50
#4300
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Цитата:
maxsaf:
Ну дайте ссылку - посмотрим. Я же не знаю о каком видео речь.

Вы его сами сюда скинули)))
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8764
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.07.21 - 22:53
#4301
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Цитата:
maxsaf:
За разжигание, за дискриминации. Разве Куат недостаточно наговорил про мозги например?

Неа
Что ту бабу осудят за "мы вам тут все простроили" или грузин осудят по 174 ст?
Да наврядле
Вот и к куату не прикопаешся с его термином что у него собака понимает казахский язык но ответить не может прям как некоторые))
Разжигания тут нет
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11299
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.07.21 - 22:53
#4302
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Цитата:
abaika95:
Они хулиганят? Насилуют? Убивают?

А продавцы насилуют? Убивают покупателей?
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11299
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.07.21 - 22:54
#4303
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Цитата:
abaika95:
Вы его сами сюда скинули)))

Ну я много чего скидывал. Че трудно номер поста назвать?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8764
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.07.21 - 22:54
#4304
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Цитата:
maxsaf:
А продавцы насилуют? Убивают покупателей?

Вы же прекрасно понимаете что есть закон
Я вам приводил статью этого закона
Его надо соблюдать
Но власть видимо боится нагнетать
Потому в дело идут активисты
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8764
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.07.21 - 22:55
#4305
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Цитата:
maxsaf:
Ну я много чего скидывал. Че трудно номер поста назвать?

Трудно
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