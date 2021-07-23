Отправлено: - 22:33

таноми52:

Как чётко ты себя описал

drakon:

Титульный, на окладе

Victor Yang:

при обсуждении проблемного вопроса.

alex_60:

а личность неадекватная на форуме тут одна. так уж получилось, что на кустанайщине один такой, как говорится в семье не без урода. что теперь поделать.

таноми52:

Как чётко ты себя описал

Victor Yang:

Вот именно - нужно властям ставить точку

maxsaf:

Куат часто повторяет, цитирую: чтобы знать казахский нужны мозги, у казахов они есть, они знают два языка, а у русскоязычных их нет.

Добринцофф:

Кстати я без проблем общался с этим парнем и он со мной,немного поторговались я на ломанном казахском,а он на плохом русском

Цитата:Спасибо за ремарку тёте которая каждый свой диалог на разные темы спускает в базарный срач)))Цитата:Коренной так лучше будет)Цитата:Так нет проблемНадо просто двуязычных продавцов набирать и проблема решится))Но владельцы магазинов упорно не хотят это делатьПочему? Цитата:Цитата:Отлично подошло)Цитата:Закон вроде естьВладельцы магазинов его не соблюдаютВласти спускают этот вопрос на тормозахКак говорится боятся обидеть)А блогеры не боятсяЦитата:Если бабушка из аула не учила русский при совке это значит она просто не собралась продвигатся по карьерной лестницеРаботала в ауле и работалаТут же люди которые держат магазины,супермаркеты которые строят из себя предпринимателей-дельцов в итоге не могут набрать двуязычных продавцовЭто что тупость или наглость?Куат давит на тупостьЯ считаю что просто наглостьЗа это надо давить чтобы потекло Цитата:Представь когда придет человек который даже на ломаном русском не сможет говоритьА продавец из наглости не будет пытаться отвечать)Принцип на принцип