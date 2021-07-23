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Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.07.21 - 22:33
Цитата:
Спасибо за ремарку тёте которая каждый свой диалог на разные темы спускает в базарный срач)))
Цитата:
Коренной так лучше будет)
Цитата:
Так нет проблем
Надо просто двуязычных продавцов набирать и проблема решится))
Но владельцы магазинов упорно не хотят это делать
Почему? Цитата:
Цитата:
Отлично подошло)
Цитата:
Закон вроде есть
Владельцы магазинов его не соблюдают
Власти спускают этот вопрос на тормозах
Как говорится боятся обидеть)
А блогеры не боятся
Цитата:
Если бабушка из аула не учила русский при совке это значит она просто не собралась продвигатся по карьерной лестнице
Работала в ауле и работала
Тут же люди которые держат магазины,супермаркеты которые строят из себя предпринимателей-дельцов в итоге не могут набрать двуязычных продавцов
Это что тупость или наглость?
Куат давит на тупость
Я считаю что просто наглость
За это надо давить чтобы потекло Цитата:
Представь когда придет человек который даже на ломаном русском не сможет говорить
А продавец из наглости не будет пытаться отвечать)
Принцип на принцип
таноми52:
Как чётко ты себя описал
Как чётко ты себя описал
Спасибо за ремарку тёте которая каждый свой диалог на разные темы спускает в базарный срач)))
Цитата:
drakon:
Титульный, на окладе
Титульный, на окладе
Коренной так лучше будет)
Цитата:
Victor Yang:
при обсуждении проблемного вопроса.
при обсуждении проблемного вопроса.
Так нет проблем
Надо просто двуязычных продавцов набирать и проблема решится))
Но владельцы магазинов упорно не хотят это делать
Почему? Цитата:
alex_60:
а личность неадекватная на форуме тут одна. так уж получилось, что на кустанайщине один такой, как говорится в семье не без урода. что теперь поделать.
а личность неадекватная на форуме тут одна. так уж получилось, что на кустанайщине один такой, как говорится в семье не без урода. что теперь поделать.
Цитата:
таноми52:
Как чётко ты себя описал
Как чётко ты себя описал
Отлично подошло)
Цитата:
Victor Yang:
Вот именно - нужно властям ставить точку
Вот именно - нужно властям ставить точку
Закон вроде есть
Владельцы магазинов его не соблюдают
Власти спускают этот вопрос на тормозах
Как говорится боятся обидеть)
А блогеры не боятся
Цитата:
maxsaf:
Куат часто повторяет, цитирую: чтобы знать казахский нужны мозги, у казахов они есть, они знают два языка, а у русскоязычных их нет.
Куат часто повторяет, цитирую: чтобы знать казахский нужны мозги, у казахов они есть, они знают два языка, а у русскоязычных их нет.
Если бабушка из аула не учила русский при совке это значит она просто не собралась продвигатся по карьерной лестнице
Работала в ауле и работала
Тут же люди которые держат магазины,супермаркеты которые строят из себя предпринимателей-дельцов в итоге не могут набрать двуязычных продавцов
Это что тупость или наглость?
Куат давит на тупость
Я считаю что просто наглость
За это надо давить чтобы потекло Цитата:
Добринцофф:
Кстати я без проблем общался с этим парнем и он со мной,немного поторговались я на ломанном казахском,а он на плохом русском
Кстати я без проблем общался с этим парнем и он со мной,немного поторговались я на ломанном казахском,а он на плохом русском
Представь когда придет человек который даже на ломаном русском не сможет говорить
А продавец из наглости не будет пытаться отвечать)
Принцип на принцип
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.07.21 - 22:40
Цитата:
Ну так пусть и спрашивают владельцев те кому положено, зачем межнац. рознь при этом разжигать?
Цитата:
Блогеров власть тоже боится обидеть?
Цитата:
Это тупость Куата и ко, потому что они цепляются до продавцов а не до их руководства - предпринимателей.
abaika95:
Надо просто двуязычных продавцов набирать и проблема решится)) Но владельцы магазинов упорно не хотят это делать
Надо просто двуязычных продавцов набирать и проблема решится)) Но владельцы магазинов упорно не хотят это делать
Ну так пусть и спрашивают владельцев те кому положено, зачем межнац. рознь при этом разжигать?
Цитата:
abaika95:
Владельцы магазинов его не соблюдают Власти спускают этот вопрос на тормозах Как говорится боятся обидеть) А блогеры не боятся
Владельцы магазинов его не соблюдают Власти спускают этот вопрос на тормозах Как говорится боятся обидеть) А блогеры не боятся
Блогеров власть тоже боится обидеть?
Цитата:
abaika95:
люди которые держат магазины,супермаркеты которые строят из себя предпринимателей-дельцов в итоге не могут набрать двуязычных продавцов Это что тупость или наглость?
люди которые держат магазины,супермаркеты которые строят из себя предпринимателей-дельцов в итоге не могут набрать двуязычных продавцов Это что тупость или наглость?
Это тупость Куата и ко, потому что они цепляются до продавцов а не до их руководства - предпринимателей.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.07.21 - 22:40
Друг скинул из Челябинска
Русский
Ржёт,говорит уже нашим дундукам,таджики в лифтах пишут на ломаном русском
Что на лестницах ненадо какит)))
Даже специально такое не придумаешь))
Русский
Ржёт,говорит уже нашим дундукам,таджики в лифтах пишут на ломаном русском
Что на лестницах ненадо какит)))
Даже специально такое не придумаешь))
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.07.21 - 22:43
Цитата:
Где там разжигание?))
Цитата:
А блогеров за что обижать ?
Они хулиганят? Насилуют? Убивают?
Цитата:
За куата не скажу
А чувак который админа вызвал и не высказывал продавцу
Он какой? Тоже не так как-то админу высказывал?))
maxsaf:
Ну так пусть и спрашивают владельцев те кому положено, зачем межнац. рознь при этом разжигать?
Ну так пусть и спрашивают владельцев те кому положено, зачем межнац. рознь при этом разжигать?
Где там разжигание?))
Цитата:
maxsaf:
Блогеров власть тоже боится обидеть?
Блогеров власть тоже боится обидеть?
А блогеров за что обижать ?
Они хулиганят? Насилуют? Убивают?
Цитата:
maxsaf:
Это тупость Куата и ко, потому что они цепляются до продавцов а не до их руководства - предпринимателей
Это тупость Куата и ко, потому что они цепляются до продавцов а не до их руководства - предпринимателей
За куата не скажу
А чувак который админа вызвал и не высказывал продавцу
Он какой? Тоже не так как-то админу высказывал?))
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.07.21 - 22:44
Цитата:
А давилка не отвалится?
Цитата:
А зачем представлять? Покажите хоть один такой реальный случай из жизни.
abaika95:
За это надо давить чтобы потекло
За это надо давить чтобы потекло
А давилка не отвалится?
Цитата:
abaika95:
Представь когда придет человек который даже на ломаном русском не сможет говорить А продавец из наглости не будет пытаться отвечать) Принцип на принцип
Представь когда придет человек который даже на ломаном русском не сможет говорить А продавец из наглости не будет пытаться отвечать) Принцип на принцип
А зачем представлять? Покажите хоть один такой реальный случай из жизни.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.07.21 - 22:47
Цитата:
Везде где вместо казахоязычный или русскоязычный говорят казах или русский, то есть национальности приплетают.
abaika95:
Где там разжигание?))
Где там разжигание?))
Везде где вместо казахоязычный или русскоязычный говорят казах или русский, то есть национальности приплетают.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.07.21 - 22:48
Цитата:
За разжигание, за дискриминации. Разве Куат недостаточно наговорил про мозги например?
abaika95:
А блогеров за что обижать ? Они хулиганят? Насилуют? Убивают?
А блогеров за что обижать ? Они хулиганят? Насилуют? Убивают?
За разжигание, за дискриминации. Разве Куат недостаточно наговорил про мозги например?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.07.21 - 22:49
Цитата:
Ну дайте ссылку - посмотрим. Я же не знаю о каком видео речь.
abaika95:
За куата не скажу А чувак который админа вызвал и не высказывал продавцу Он какой? Тоже не так как-то админу высказывал?))
За куата не скажу А чувак который админа вызвал и не высказывал продавцу Он какой? Тоже не так как-то админу высказывал?))
Ну дайте ссылку - посмотрим. Я же не знаю о каком видео речь.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.07.21 - 22:50
Цитата:
Не,не отвалится )
Будьте покойны)
Цитата:
А то видео с админом вы уже забыли?
Или вы лицемерно его пропускаете?)
Когда человек просит перевести хлеб на два языка а админ нагло отвечает что не знает казахский и вообще идите отсюда))
За такое и надо давить чтобы текло
Цитата:
Сколько таких случаев?
Пишите в прокуратуру если увидели там межнац рознь
Я не вижу
maxsaf:
А давилка не отвалится?
А давилка не отвалится?
Не,не отвалится )
Будьте покойны)
Цитата:
maxsaf:
А зачем представлять? Покажите хоть один такой реальный случай из жизни
А зачем представлять? Покажите хоть один такой реальный случай из жизни
А то видео с админом вы уже забыли?
Или вы лицемерно его пропускаете?)
Когда человек просит перевести хлеб на два языка а админ нагло отвечает что не знает казахский и вообще идите отсюда))
За такое и надо давить чтобы текло
Цитата:
maxsaf:
Везде где вместо казахоязычный или русскоязычный говорят казах или русский, то есть национальности приплетают.
Везде где вместо казахоязычный или русскоязычный говорят казах или русский, то есть национальности приплетают.
Сколько таких случаев?
Пишите в прокуратуру если увидели там межнац рознь
Я не вижу
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.07.21 - 22:50
Цитата:
Вы его сами сюда скинули)))
maxsaf:
Ну дайте ссылку - посмотрим. Я же не знаю о каком видео речь.
Ну дайте ссылку - посмотрим. Я же не знаю о каком видео речь.
Вы его сами сюда скинули)))
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.07.21 - 22:53
Цитата:
Неа
Что ту бабу осудят за "мы вам тут все простроили" или грузин осудят по 174 ст?
Да наврядле
Вот и к куату не прикопаешся с его термином что у него собака понимает казахский язык но ответить не может прям как некоторые))
Разжигания тут нет
maxsaf:
За разжигание, за дискриминации. Разве Куат недостаточно наговорил про мозги например?
За разжигание, за дискриминации. Разве Куат недостаточно наговорил про мозги например?
Неа
Что ту бабу осудят за "мы вам тут все простроили" или грузин осудят по 174 ст?
Да наврядле
Вот и к куату не прикопаешся с его термином что у него собака понимает казахский язык но ответить не может прям как некоторые))
Разжигания тут нет
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.07.21 - 22:53
Цитата:
А продавцы насилуют? Убивают покупателей?
abaika95:
Они хулиганят? Насилуют? Убивают?
Они хулиганят? Насилуют? Убивают?
А продавцы насилуют? Убивают покупателей?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.07.21 - 22:54
Цитата:
Ну я много чего скидывал. Че трудно номер поста назвать?
abaika95:
Вы его сами сюда скинули)))
Вы его сами сюда скинули)))
Ну я много чего скидывал. Че трудно номер поста назвать?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.07.21 - 22:54
Цитата:
Вы же прекрасно понимаете что есть закон
Я вам приводил статью этого закона
Его надо соблюдать
Но власть видимо боится нагнетать
Потому в дело идут активисты
maxsaf:
А продавцы насилуют? Убивают покупателей?
А продавцы насилуют? Убивают покупателей?
Вы же прекрасно понимаете что есть закон
Я вам приводил статью этого закона
Его надо соблюдать
Но власть видимо боится нагнетать
Потому в дело идут активисты
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.07.21 - 22:55
Цитата:
Трудно
Мне лень искать
Ищите вы
maxsaf:
Ну я много чего скидывал. Че трудно номер поста назвать?
Ну я много чего скидывал. Че трудно номер поста назвать?
Трудно
Мне лень искать
Ищите вы
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