вопроса как такого не существует. он нагнетается неумными людьми. ну с блохерами то все понятно. мазохисты. а личность неадекватная на форуме тут одна. так уж получилось, что на кустанайщине один такой, как говорится в семье не без урода. что теперь поделать.
alex_60: вопроса как такого не существует. он нагнетается неумными людьми.
Вот именно - нужно властям ставить точку и разъяснять всем участникам - либо одни заканчивают истерить и снимать или успокаиваться при предоставлении им услуги на казахском языке и они не будут требовать этого с конкретного продавца/аптекаря. Ну или другие должны иметь четкие инструкции как поступать в данном случае.
Victor Yang: Вот именно - нужно властям ставить точку и разъяснять всем участникам - либо одни заканчивают истерить и снимать или успокаиваться при предоставлении им услуги на казахском языке и они не будут требовать этого с конкретного продавца/аптекаря. Ну или другие должны иметь четкие инструкции как поступать в данном случае.
Вот именно. В 95 году на непонятно каком референдуме большинство решило, что русским языком в КЗ можно подтереться. Его оставили только в гос учреждениях, а в остальных аспектах жизни сделали юридически второсортным несмотря на реальную картину и востребованность. Мало того - граждан не поставили в известность. Каждый второй на видео утверждает что в Казахстане два языка, остальные уверены, что русский - язык межнационального общения. Это вообще как? Я понимаю, что незнание закона не освобождает от ответственности, но кто такой Куат, чтобы законы в КЗ доносить до граждан? Ну пусть выйдет руководство и скажет, так и так, вот мы сделали такой же хитрый ход с конституцией, типа как обнуление в России, сделали в ней несколько изменений, заодно и эту, даже некоторых министров не поставили в известность. (Помнится один министр в 2010 году, через 15 лет после изменений, утверждал, что русский язык межнационального общения). Народ то оказывается до сих пор не в курсе. Ну и с законом о защите прав потребителей нужно разобраться. Наезжают на продавца, а штрафуют юр лицо. Кто конкретно виноват, и перед кем, если потребителя не обслужили на казахском языке? Вопросов накопилось много, блогеры раскачивают лодку, у них подгорает, тридцать лет же. С 95 года молчат щас приспичило. Одна блогерша начала апрельские видосы выкладывать, как по команде, записывала заранее, хранила, 10 месяцев ниче не выкладывала и вдруг активизировалась задним числом. Власти бездействуют. А если вчерашняя беседа продолжится за пределами форума, что будет?
Куат часто повторяет, цитирую: чтобы знать казахский нужны мозги, у казахов они есть, они знают два языка, а у русскоязычных их нет. Ну и где та самая бабушка с аула, которая теоретически может не знать русского? Ею в магазинах продавцов пугают. Она по идее как минимум 30 лет прожила при советском союзе и не выучила русский за ненадобностью. Что скажет Куат насчет ее мозгов?
maxsaf: Куат часто повторяет, цитирую: чтобы знать казахский нужны мозги, у казахов они есть, они знают два языка, а у русскоязычных их нет.
Причём здесь мозги? Я сегодня арбузы покупал на складской,молодой парень казах по русски говорит примерно так же как я по казахски,то есть почти никак. Просто видимо там откуда он приехал и где растёт много арбузов, русский язык не востребован вот и всё. Язык приходит сам собой когда начинаешь общаться на этом языке,потому что он действительно необходим. Кстати я без проблем общался с этим парнем и он со мной,немного поторговались я на ломанном казахском,а он на плохом русском Вообщем проблемы то нет,проблема только в головах у нациков и повокаторов таких как этот недоблогер с ютуба.
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