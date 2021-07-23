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23.07.2021, 09:43

Итоговые данные исследований «Спутника V» подготовят к октябрю



К октябрю будут опубликованы итоговые данные клинических исследований российской вакцины от коронавируса «Спутник V» разработки Центра имени Гамалеи. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Цитата:Только к октябрю?) А ширяют уже сейчас)