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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2472
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.07.21 - 14:44
#4276
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Цитата:
abaika95:
А тролить без оскорблений не научился Умишка не хватает видимо))



Как чётко ты себя описал! :lol:
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22245
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.07.21 - 16:12
#4277
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Цитата:
гражданин СССР:
Ты титульный? Или на окладе?

Титульный, на окладе, ... :lol: ;-)
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14169
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.07.21 - 17:03
#4278
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Господа, вы совсем скатились до перехода на личности при обсуждении проблемного вопроса.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12478
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.07.21 - 19:13
#4279
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Цитата:
Victor Yang:
при обсуждении проблемного вопроса.


вопроса как такого не существует.
он нагнетается неумными людьми.
ну с блохерами то все понятно.
мазохисты.
а личность неадекватная на форуме тут одна.
так уж получилось, что на кустанайщине один такой, как говорится в семье не без урода.
что теперь поделать.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12478
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.07.21 - 19:46
#4280
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Казахстан совершил проход на церемонии открытия Олимпиады в Токио
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12478
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.07.21 - 19:55
#4281
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28 млр дол затратили японцы на олимпиаду.
одна отсрочка на год стоили 3 млр.
самая дорогая олимпиада.
и отбить нечем.
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14169
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.07.21 - 19:57
#4282
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Цитата:
alex_60:
вопроса как такого не существует. он нагнетается неумными людьми.

Вот именно - нужно властям ставить точку и разъяснять всем участникам - либо одни заканчивают истерить и снимать или успокаиваться при предоставлении им услуги на казахском языке и они не будут требовать этого с конкретного продавца/аптекаря. Ну или другие должны иметь четкие инструкции как поступать в данном случае.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11283
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.07.21 - 20:28
#4283
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Цитата:
Victor Yang:
Вот именно - нужно властям ставить точку и разъяснять всем участникам - либо одни заканчивают истерить и снимать или успокаиваться при предоставлении им услуги на казахском языке и они не будут требовать этого с конкретного продавца/аптекаря. Ну или другие должны иметь четкие инструкции как поступать в данном случае.

Вот именно. В 95 году на непонятно каком референдуме большинство решило, что русским языком в КЗ можно подтереться. Его оставили только в гос учреждениях, а в остальных аспектах жизни сделали юридически второсортным несмотря на реальную картину и востребованность. Мало того - граждан не поставили в известность. Каждый второй на видео утверждает что в Казахстане два языка, остальные уверены, что русский - язык межнационального общения. Это вообще как? Я понимаю, что незнание закона не освобождает от ответственности, но кто такой Куат, чтобы законы в КЗ доносить до граждан? Ну пусть выйдет руководство и скажет, так и так, вот мы сделали такой же хитрый ход с конституцией, типа как обнуление в России, сделали в ней несколько изменений, заодно и эту, даже некоторых министров не поставили в известность. (Помнится один министр в 2010 году, через 15 лет после изменений, утверждал, что русский язык межнационального общения). Народ то оказывается до сих пор не в курсе. Ну и с законом о защите прав потребителей нужно разобраться. Наезжают на продавца, а штрафуют юр лицо. Кто конкретно виноват, и перед кем, если потребителя не обслужили на казахском языке? Вопросов накопилось много, блогеры раскачивают лодку, у них подгорает, тридцать лет же. С 95 года молчат щас приспичило. Одна блогерша начала апрельские видосы выкладывать, как по команде, записывала заранее, хранила, 10 месяцев ниче не выкладывала и вдруг активизировалась задним числом. Власти бездействуют. А если вчерашняя беседа продолжится за пределами форума, что будет?
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12478
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.07.21 - 20:39
#4284
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похоже сейчас ливанет.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11283
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.07.21 - 20:46
#4285
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Цитата:
abaika95:
Не смотрел,скиньте

Специально для Абайки, повтор. 4я минута.


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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11283
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.07.21 - 21:01
#4286
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Куат часто повторяет, цитирую: чтобы знать казахский нужны мозги, у казахов они есть, они знают два языка, а у русскоязычных их нет.
Ну и где та самая бабушка с аула, которая теоретически может не знать русского? Ею в магазинах продавцов пугают. Она по идее как минимум 30 лет прожила при советском союзе и не выучила русский за ненадобностью. Что скажет Куат насчет ее мозгов?

А на этом видео у кого нет мозгов?




[Исправлено: maxsaf, 23.07.2021 - 21:02]
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Добринцофф
* Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
7991
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.07.21 - 21:45
#4287
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Цитата:
maxsaf:
Куат часто повторяет, цитирую: чтобы знать казахский нужны мозги, у казахов они есть, они знают два языка, а у русскоязычных их нет.

Причём здесь мозги?
Я сегодня арбузы покупал на складской,молодой парень казах по русски говорит примерно так же как я по казахски,то есть почти никак.
Просто видимо там откуда он приехал и где растёт много арбузов, русский язык не востребован вот и всё.
Язык приходит сам собой когда начинаешь общаться на этом языке,потому что он действительно необходим.
Кстати я без проблем общался с этим парнем и он со мной,немного поторговались я на ломанном казахском,а он на плохом русском :-)
Вообщем проблемы то нет,проблема только в головах у нациков и повокаторов таких как этот недоблогер с ютуба.
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