Отправлено: - 20:28

Victor Yang:

Вот именно - нужно властям ставить точку и разъяснять всем участникам - либо одни заканчивают истерить и снимать или успокаиваться при предоставлении им услуги на казахском языке и они не будут требовать этого с конкретного продавца/аптекаря. Ну или другие должны иметь четкие инструкции как поступать в данном случае.

Цитата:Вот именно. В 95 году на непонятно каком референдуме большинство решило, что русским языком в КЗ можно подтереться. Его оставили только в гос учреждениях, а в остальных аспектах жизни сделали юридически второсортным несмотря на реальную картину и востребованность. Мало того - граждан не поставили в известность. Каждый второй на видео утверждает что в Казахстане два языка, остальные уверены, что русский - язык межнационального общения. Это вообще как? Я понимаю, что незнание закона не освобождает от ответственности, но кто такой Куат, чтобы законы в КЗ доносить до граждан? Ну пусть выйдет руководство и скажет, так и так, вот мы сделали такой же хитрый ход с конституцией, типа как обнуление в России, сделали в ней несколько изменений, заодно и эту, даже некоторых министров не поставили в известность. (Помнится один министр в 2010 году, через 15 лет после изменений, утверждал, что русский язык межнационального общения). Народ то оказывается до сих пор не в курсе. Ну и с законом о защите прав потребителей нужно разобраться. Наезжают на продавца, а штрафуют юр лицо. Кто конкретно виноват, и перед кем, если потребителя не обслужили на казахском языке? Вопросов накопилось много, блогеры раскачивают лодку, у них подгорает, тридцать лет же. С 95 года молчат щас приспичило. Одна блогерша начала апрельские видосы выкладывать, как по команде, записывала заранее, хранила, 10 месяцев ниче не выкладывала и вдруг активизировалась задним числом. Власти бездействуют. А если вчерашняя беседа продолжится за пределами форума, что будет?