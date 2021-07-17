Прогноз на 5 дней
небольшой дождь+31°C
  • 749 мм рт.ст.
  • 42% влажность
  • СВ, 2 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум

 

Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
 
 
Страница 382 из 382«1...380381382
Ответить Новый топик
Куратор темы: drakon
elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7368
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 17.07.21 - 14:14
#5716
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
От рака лёгких

Это против вируса папилломы.
Профайл
drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22244
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 19.07.21 - 23:45
#5717
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования


:lol: ;-) :oops: :-P
Профайл
drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22244
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 21.07.21 - 14:21
#5718
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Работают, потихоньку. Хозяева.

И никаких - гастОрбайтеров... :lol: :oops: :-P

[Исправлено: drakon, 21.07.2021 - 14:23]
Профайл
drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22244
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 22.07.21 - 18:46
#5719
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Айетовке, ливень - прошёл...
:-o :-P
Профайл
drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22244
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 23.07.21 - 19:57
#5720
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А я всё лумаю. Почему, он такой - злой?

Сам себе, обычай - совершил... :lol: ;-)
Профайл
Страница 382 из 382«1...380381382
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 11, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 11
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS