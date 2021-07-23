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≡  Токаев призвал казахстанцев принять активное участие в голосовании на выборах сельских акимов
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42005
Токаев призвал казахстанцев принять активное участие в голосовании на выборах сельских акимов
Отправлено: 23.07.21 - 10:43
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал казахстанцев принять участие в голосовании на выборах сельских акимов. Прямые выборы сельских акимов знаменуют собой новый этап политической модернизации, отметил глава государства.
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arman_kst
§ arman_kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
649
Re: Токаев призвал казахстанцев принять активное участие в...
Отправлено: 23.07.21 - 10:43
#1
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Лучше бы выборы акимов городов сделали. Смогли бы принять участие
Профайл
Я
§ Я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.11.19
Сообщений:
505
Токаев призвал казахстанцев принять активное участие в голосовании на выборах сельских акимов
Отправлено: 23.07.21 - 12:30
#2
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В нашей область где выбирают, какие сельские округи ?

[Исправлено: Я, 23.07.2021 - 12:30]
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Змея Подколодная
§ Змея Подколодная
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.07.13
Сообщений:
1439
Re: Токаев призвал казахстанцев принять активное участие в...
Отправлено: 23.07.21 - 18:22
#3
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Выборы! День, когда у "короны" нет власти)))) :lol: :lol: :lol:
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