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≡ О поставке вакцин, антиваксерах и количестве умерших от Covid-19 – Брифинг об эпидситуации прошел в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42005
О поставке вакцин, антиваксерах и количестве умерших от Covid-19 – Брифинг об эпидситуации прошел в Костанае
Отправлено: 23.07.21 - 17:25
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- Две дозы прививки стоят около 10 000 тенге. Лечение одного больного с Covid-19 - около 540 000 тенге. Если попадет в реанимацию, 928 000 тенге, - сообщил Юрий Севостьянов. И спросил: - Есть разница - 10 000 тенге или почти 1 млн тенге?
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Mr_negotive
* Mr_negotive
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.05.21
Сообщений:
180
Re: О поставке вакцин, антиваксерах и количестве умерших от...
Отправлено: 23.07.21 - 17:25
#1
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/27 июля должны завезти около 5 000 доз вакцины QazVac, а к началу августа - еще около 10 000 доз Спутника-V/ -

- /мы будем разъяснять, почему необходима вакцинация, но никого принуждать не будем/

Вот и ответ на весь вопрос. Вакцины мало. Поэтому и не собираются принуждать.
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Змея Подколодная
§ Змея Подколодная
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.07.13
Сообщений:
1439
Re: О поставке вакцин, антиваксерах и количестве умерших от...
Отправлено: 23.07.21 - 18:16
#2
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Цитата:
23.07.2021, 09:43
Итоговые данные исследований «Спутника V» подготовят к октябрю

К октябрю будут опубликованы итоговые данные клинических исследований российской вакцины от коронавируса «Спутник V» разработки Центра имени Гамалеи. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.


Только к октябрю?) А ширяют уже сейчас)
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12477
Re: О поставке вакцин, антиваксерах и количестве умерших от...
Отправлено: 23.07.21 - 19:27
#3
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Цитата:
Mr_negotive:
Вакцины мало. Поэтому и не собираются принуждать.


бесплатной.
потом будет платная, один укол 100000 тенге. так думаю. хватит умолять.
пусть протрезвеют.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12477
Re: О поставке вакцин, антиваксерах и количестве умерших от...
Отправлено: 23.07.21 - 19:29
#4
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Цитата:
Змея Подколодная:
Только к октябрю?) А ширяют уже сейчас)


что, ширнули уже?
живые?
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Mr_negotive
* Mr_negotive
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.05.21
Сообщений:
180
Re: О поставке вакцин, антиваксерах и количестве умерших от...
Отправлено: 23.07.21 - 20:09
#5
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Цитата:
Змея Подколодная:
Только к октябрю?) А ширяют уже сейчас)

Промежуточные в России опубликованы в феврале. Такие нынче правила регистрации вакцин во всём мире.
Кстати, в мае были опубликованы данные исследования этой вакцины от Аргентины и Венгрии. Вполне достаточно, так как препарат уже международный.
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