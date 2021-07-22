Отправлено: - 16:29

abaika95:

И везде должна быть охрана полиции) А вдруг где нехватит наряда?

Цитата:У нас их как саранчи на полях.На каждого гражданина по 2 штуки.Кстати,не в курсе,пенсионный возраст для них тоже повысили?А то получается,гражданским повысили,походу чтоб было кому полицаев содержать на службе,да патом и на пенсии.