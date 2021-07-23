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С наступлением тёплых, а точнее жарких деньков, многие горожане и я конечно же в том числе, стараются съездить за город искупаться в реке. Так вот, ездим семьёй купаться в места не подалеку от села Садовое и там же перед селом организовали песчаный карьер.