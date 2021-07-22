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≡ «У меня не было аккаунта в Telegram!» - Суд выясняет, кто размещал призывы к митингу в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42004
«У меня не было аккаунта в Telegram!» - Суд выясняет, кто размещал призывы к митингу в Костанае
Отправлено: 22.07.21 - 22:32
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Апелляционную жалобу по делу в отношении жителя Костаная Сергея ЗИНЧЕНКО, которого 5 июля арестовали на трое суток за призывы к митингу, начали рассматривать сегодня, 22 июля, в Костанайском областном суде.
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Mr_negotive
§ Mr_negotive
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.05.21
Сообщений:
178
Re: «У меня не было аккаунта в Telegram!» - Суд выясняет, кто...
Отправлено: 23.07.21 - 16:15
#15
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Цитата:
abaika95:
То отчего потом удивлено обижаешься что этот дракон тебе 3 суток влепил?))

Где я обижался? Кто мне влепил трое суток? :-o

Цитата:
abaika95:
что государство это дракон который не соблюдает права своих граждан

Оно их не то чтобы просто не соблюдает, оно им массово нарушает. Тут у нас что? Правовое государство вдруг неожиданно появилось?
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С
§ Сергей kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.04.20
Сообщений:
494
«У меня не было аккаунта в Telegram!» - Суд выясняет, кто размещал призывы к митингу в Костанае
Отправлено: 23.07.21 - 16:29
#16
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Цитата:
abaika95:
И везде должна быть охрана полиции) А вдруг где нехватит наряда?

У нас их как саранчи на полях.На каждого гражданина по 2 штуки.
Кстати,не в курсе,пенсионный возраст для них тоже повысили?А то получается,гражданским повысили,походу чтоб было кому полицаев содержать на службе,да патом и на пенсии.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12472
«У меня не было аккаунта в Telegram!» - Суд выясняет, кто размещал призывы к митингу в Костанае
Отправлено: 23.07.21 - 16:34
#17
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Цитата:
Сергей kst:
У нас их как саранчи на полях.


да уж.
власть защищают.в основном.
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8754
«У меня не было аккаунта в Telegram!» - Суд выясняет, кто размещал призывы к митингу в Костанае
Отправлено: 23.07.21 - 16:55
#18
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Цитата:
Mr_negotive:
Где я обижался? Кто мне влепил трое суток?

Это была риторика не к вашей персоне обращенная)
Цитата:
Mr_negotive:
Оно их не то чтобы просто не соблюдает, оно им массово нарушает. Тут у нас что? Правовое государство вдруг неожиданно появилось?

Вот и я о том же
Если на каждом углу кричат что у нас диктатурный режим
Ну так принимай удар от этого режима с честью
Нет в суд побежал жаловаться
Что за революционеры пошли
На диктатуру в ее же суд жалуются)))
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8754
«У меня не было аккаунта в Telegram!» - Суд выясняет, кто размещал призывы к митингу в Костанае
Отправлено: 23.07.21 - 16:56
#19
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Цитата:
Сергей kst:
У нас их как саранчи на полях.На каждого гражданина по 2 штуки.

Тоесть вы хотите сказать что у нас из 18 млн граждан треть это полицейские?)))
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