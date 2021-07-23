Флуд и оффтопик (часть 5)

Отправлено: - 13:45

Из той же статьи.Явившись в новый город, поселенцы долгое время не считались приписанными к нему и проживали здесь по паспортам и увольнительным приговорам; какими-либо льготами и преимуществами они тоже не пользовались. Будучи по-прежнему своему образу жизни крестьянами, они и здесь стремились к земледельческому труду, арендуя под пашни киргизские участки. Намеченный вначале надел для поселковых жителей в 10000 десятин не был отдан в собственность им и остался за городом, как доходная статья. Да и что значили бы для такой массы поселенцев 10000 десятин земли? Поселенцы, явившись сюда единственно ради земельных угодий, при том из таких мест, где дороговизна земли стесняла их в ведении земледельческого хозяйства, сразу почуяли себя вольными в свободной степи. Будучи в состоянии засевать средним числом по 20 десятин, нуждаясь в таком же количестве для пастьбы скота и в неменьшем под сенокошение, крестьянин мог довольствоваться только 60 десятинным наделом. А ведь много было и таких поселенцев, которые могли засевать по 100-150 десятин, по столько же имели голов рогатого скота, для которого нужен выгон и сенокос. Стоило им воспользоваться любезностью и простотой хозяев-киргиз, предлагавших свою землю за весьма низкую, если не сказать баснословную, цену, чтобы быть в положении едва ли не помещиков.

Вот о чем и я говорил

Наглеть начали мигранты

Приехали,им тут местные дали землю по дешевке возделывать (земли много всем хватит) а те и начали борзеть

Восстание 1916 года как раз и стало катарсисом