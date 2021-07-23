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Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.07.21 - 13:43
Комментарий удален модератором.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.07.21 - 13:45
Из той же статьи.Явившись в новый город, поселенцы долгое время не считались приписанными к нему и проживали здесь по паспортам и увольнительным приговорам; какими-либо льготами и преимуществами они тоже не пользовались. Будучи по-прежнему своему образу жизни крестьянами, они и здесь стремились к земледельческому труду, арендуя под пашни киргизские участки. Намеченный вначале надел для поселковых жителей в 10000 десятин не был отдан в собственность им и остался за городом, как доходная статья. Да и что значили бы для такой массы поселенцев 10000 десятин земли? Поселенцы, явившись сюда единственно ради земельных угодий, при том из таких мест, где дороговизна земли стесняла их в ведении земледельческого хозяйства, сразу почуяли себя вольными в свободной степи. Будучи в состоянии засевать средним числом по 20 десятин, нуждаясь в таком же количестве для пастьбы скота и в неменьшем под сенокошение, крестьянин мог довольствоваться только 60 десятинным наделом. А ведь много было и таких поселенцев, которые могли засевать по 100-150 десятин, по столько же имели голов рогатого скота, для которого нужен выгон и сенокос. Стоило им воспользоваться любезностью и простотой хозяев-киргиз, предлагавших свою землю за весьма низкую, если не сказать баснословную, цену, чтобы быть в положении едва ли не помещиков.
Вот о чем и я говорил
Наглеть начали мигранты
Приехали,им тут местные дали землю по дешевке возделывать (земли много всем хватит) а те и начали борзеть
Восстание 1916 года как раз и стало катарсисом
Вот о чем и я говорил
Наглеть начали мигранты
Приехали,им тут местные дали землю по дешевке возделывать (земли много всем хватит) а те и начали борзеть
Восстание 1916 года как раз и стало катарсисом
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.07.21 - 13:46
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.07.21 - 13:49
Цитата:
Не жалуюсь
Это Алекса пререгатива и обиженных
Просто модеры сами увидят
Как с отпуска выйдут))
гражданин СССР:
Ну давай, пожалуйся, поскули
Ну давай, пожалуйся, поскули
Не жалуюсь
Это Алекса пререгатива и обиженных
Просто модеры сами увидят
Как с отпуска выйдут))
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.07.21 - 13:50
Комментарий удален модератором.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.07.21 - 13:52
Цитата:
Да конечно)) А за что же меня банить?? За то, что сопливому "царю" посмел перечить?? Ты тут всех стократ оскорбляешь - тебе можно?? Ты титульный? Или на окладе?
abaika95:
Не жалуюсь Это Алекса пререгатива и обиженных Просто модеры сами увидят Как с отпуска выйдут))
Не жалуюсь Это Алекса пререгатива и обиженных Просто модеры сами увидят Как с отпуска выйдут))
Да конечно)) А за что же меня банить?? За то, что сопливому "царю" посмел перечить?? Ты тут всех стократ оскорбляешь - тебе можно?? Ты титульный? Или на окладе?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.07.21 - 13:59
Вообще в историографии плохо изучен этот период
Период заселения северного Казахстана крестьянами из центральных губернии и Украины
Как-то вскользь всё в учебниках даже,чтобы не обидеть видимо некоторых
А что обижаться
Это история
Привезли в вагонах для скота людей
Кинули в степи
Живите
У местных арендуйте землю
И никто не озаботился в царской администрации
Что люди все разные,культура,менталитет
Если казаки Оренбургской линии хотябы уже знали повадки степняков,многие казахский знали чтобы общаться
А привезли из Рязани диких
Они земли столько не видели
А тут дорвались
Начали наглеть
Арендовали землю от сих до сих а они дальше прут
Им мирно говорят не борзейте а тем плевать,царь батюшка казал можо значит можо
Ну и получили трагедию 1916 года
Период заселения северного Казахстана крестьянами из центральных губернии и Украины
Как-то вскользь всё в учебниках даже,чтобы не обидеть видимо некоторых
А что обижаться
Это история
Привезли в вагонах для скота людей
Кинули в степи
Живите
У местных арендуйте землю
И никто не озаботился в царской администрации
Что люди все разные,культура,менталитет
Если казаки Оренбургской линии хотябы уже знали повадки степняков,многие казахский знали чтобы общаться
А привезли из Рязани диких
Они земли столько не видели
А тут дорвались
Начали наглеть
Арендовали землю от сих до сих а они дальше прут
Им мирно говорят не борзейте а тем плевать,царь батюшка казал можо значит можо
Ну и получили трагедию 1916 года
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.07.21 - 14:00
Цитата:
Ну общаешься не культурно
А тролить без оскорблений не научился
Умишка не хватает видимо))
гражданин СССР:
А за что же меня банить?
А за что же меня банить?
Ну общаешься не культурно
А тролить без оскорблений не научился
Умишка не хватает видимо))
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.07.21 - 14:03
Что бы знать историю - ее надо изучать не по сайтам, а по первоисточникам, по тем же "Оренбургским епархиальным ведомостям" но в оригинале, в сканированном виде, и ОБЯЗАТЕЛЬНО думать головой))
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.07.21 - 14:04
Цитата:
Ох ты "культурный" наш
abaika95:
Ну общаешься не культурно А тролить без оскорблений не научился Умишка не хватает видимо))
Ну общаешься не культурно А тролить без оскорблений не научился Умишка не хватает видимо))
Ох ты "культурный" наш
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.07.21 - 14:09
Потом эти же крестьяне дорвались до власти, вырезали всю казахскую нац интеллигенцию,свою интеллигенцию вырезали
И сказали
У вас истории небыло
Да и у нас она была не ахти
Мы ща все напишем как надо
И написали что до сих пор все советологи ржут
Получилось так что религиозный лидер имам Шамиль был хороший он против царских войск воевал а царские войска были захватчиками
А вот Кенесары Касымов в то же время уже был нацбуржуем и феодалом))
Восстание 1916 года было благом
Ведь трудовые массы вместе (!) С крестьянами воевали против царских войск
А вот восстание в 20ых годах когда теже самые люди кто воевал в 1916 году подняли восстание против советской власти то они уже стали басмачами))
Вообщем написали)
И сказали
У вас истории небыло
Да и у нас она была не ахти
Мы ща все напишем как надо
И написали что до сих пор все советологи ржут
Получилось так что религиозный лидер имам Шамиль был хороший он против царских войск воевал а царские войска были захватчиками
А вот Кенесары Касымов в то же время уже был нацбуржуем и феодалом))
Восстание 1916 года было благом
Ведь трудовые массы вместе (!) С крестьянами воевали против царских войск
А вот восстание в 20ых годах когда теже самые люди кто воевал в 1916 году подняли восстание против советской власти то они уже стали басмачами))
Вообщем написали)
a
(Полноправные пользователи)
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Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.07.21 - 14:10
Цитата:
да, классно,согласен.
сопротивление с его стороны
изначально было бесполезным,
так как факты вещь упрямая.
на клевете , оскорблениях,
своих ночных иллюзиях далеко не уедешь,
до него это плохо доходит.
[Исправлено: alex_60, 23.07.2021 - 14:13]
maxsaf:
Красота))
Красота))
да, классно,согласен.
сопротивление с его стороны
изначально было бесполезным,
так как факты вещь упрямая.
на клевете , оскорблениях,
своих ночных иллюзиях далеко не уедешь,
до него это плохо доходит.
[Исправлено: alex_60, 23.07.2021 - 14:13]
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.07.21 - 14:11
Цитата:
Ну вот подумай головой
Сайт Костанай и костанайцы
Постояно публикует материалы из старых газет
В электронном формате
Статей уже под 10 тысяч
Он специально их все выдумал?
гражданин СССР:
Что бы знать историю - ее надо изучать не по сайтам, а по первоисточникам, по тем же "Оренбургским епархиальным ведомостям" но в оригинале, в сканированном виде, и ОБЯЗАТЕЛЬНО думать головой))
Что бы знать историю - ее надо изучать не по сайтам, а по первоисточникам, по тем же "Оренбургским епархиальным ведомостям" но в оригинале, в сканированном виде, и ОБЯЗАТЕЛЬНО думать головой))
Ну вот подумай головой
Сайт Костанай и костанайцы
Постояно публикует материалы из старых газет
В электронном формате
Статей уже под 10 тысяч
Он специально их все выдумал?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.07.21 - 14:12
Цитата:
"Хулиган" ищет поддержки со стороны
Ржу))
alex_60:
да, классно,согласен
да, классно,согласен
"Хулиган" ищет поддержки со стороны
Ржу))
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.07.21 - 14:22
Цитата:
Я читаю не сайт костанай и костанайцы, а ИМЕННО "Оренбургские епархиальные ведомости" за 1898 год, все 24 номера. Зачем мне сайт, где можно вырвать из контекста, изменить, не дописать, не досказать, придумать? По-этому, когда приводишь цитату - давай первоисточник, а не ссылайся на какой-то сайт, какой-то газеты, какого-то админа. Цитируешь - доказывай
abaika95:
Ну вот подумай головой Сайт Костанай и костанайцы
Ну вот подумай головой Сайт Костанай и костанайцы
Я читаю не сайт костанай и костанайцы, а ИМЕННО "Оренбургские епархиальные ведомости" за 1898 год, все 24 номера. Зачем мне сайт, где можно вырвать из контекста, изменить, не дописать, не досказать, придумать? По-этому, когда приводишь цитату - давай первоисточник, а не ссылайся на какой-то сайт, какой-то газеты, какого-то админа. Цитируешь - доказывай
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