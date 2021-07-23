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≡ Лига конференций УЕФА: в матчах с участием казахстанских команд забивали лишь хозяева
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42003
Лига конференций УЕФА: в матчах с участием казахстанских команд забивали лишь хозяева
Отправлено: 23.07.21 - 13:22
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Костанайский «Тобол», карагандинский «Шахтер» и столичная «Астана» стартовали в новом официальном континентальном футбольном клубном турнире - Лиге конференций УЕФА, проведя первые матчи второго отборочного раунда.
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d
§ dvb
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.08.14
Сообщений:
229
Re: Лига конференций УЕФА: в матчах с участием казахстанских...
Отправлено: 23.07.21 - 13:22
#1
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Чтобы пройти в следующий раунд турнира, «Тоболу», после отмены УЕФА «правила выездного гола», необходимо обязательно побеждать в основное время с любым счетом, а затем быть сильнее в двух дополнительных 15-минутных таймах или точнее в серии пенальти
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Один ерунду пишет, другие ее тиражируют. Да не с любым счетом надо побеждать, а как минимум 2-0, чтобы хотя бы в овертайм уйти. То есть счет должен быть равным по итогам двух матчей
Профайл
Т
§ Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
757
Re: Лига конференций УЕФА: в матчах с участием казахстанских...
Отправлено: 23.07.21 - 13:59
#2
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Цитата:
dvb:
То есть счет должен быть равным по итогам двух матчей


Исправил, спасибо
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