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Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.07.21 - 13:12
Цитата:
За шо? Ты же вроде не обижаешься,сам писал)) или всё-таки обиженный?
drakon:
Давно, тебя, надо - банить
Давно, тебя, надо - банить
За шо? Ты же вроде не обижаешься,сам писал)) или всё-таки обиженный?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.07.21 - 13:14
Цитата:
за клевету привлечь его надо,
русского языка не понимает.
за языком своим не следит.
горизонты попутал конкретно.
г.. й пацан.
drakon:
Давно, тебя, надо - банить...
Давно, тебя, надо - банить...
за клевету привлечь его надо,
русского языка не понимает.
за языком своим не следит.
горизонты попутал конкретно.
г.. й пацан.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.07.21 - 13:17
надо в комитет по понаехавшим тоже сообщить,
пусть обратят внимание на его поведение .
[Исправлено: alex_60, 23.07.2021 - 13:19]
пусть обратят внимание на его поведение .
[Исправлено: alex_60, 23.07.2021 - 13:19]
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.07.21 - 13:18
Ну вот ещё чето про куата говорят)))
Макс зацени)))
Сами тут не приемлют другого мнения
Истерика сразу
Слюни,сопли
Как что не по ихнему
А если мордой ткнкшь ооой что наичнается
Брызги фонтана просто
Радостно))
Макс зацени)))
Сами тут не приемлют другого мнения
Истерика сразу
Слюни,сопли
Как что не по ихнему
А если мордой ткнкшь ооой что наичнается
Брызги фонтана просто
Радостно))
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.07.21 - 13:19
Цитата:
Иронично что тебя потом вышлют из страны
Как мигранта без права работы на территории РК)))
Дворы то уже машины чистят
Дворники больше не нужны
alex_60:
надо в комитет по оралманам тоже сообщить, пусть обратят внимание на его поведение .
надо в комитет по оралманам тоже сообщить, пусть обратят внимание на его поведение .
Иронично что тебя потом вышлют из страны
Как мигранта без права работы на территории РК)))
Дворы то уже машины чистят
Дворники больше не нужны
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.07.21 - 13:20
Цитата:
помогите,хулиганы зрения лишают.
слабак, разнылся.
abaika95:
Макс зацени)))
Макс зацени)))
помогите,хулиганы зрения лишают.
слабак, разнылся.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.07.21 - 13:21
Цитата:
клевета .
у меня синий паспорт.
и я коренной.
шпик, а инфой не владеешь.
что дальше скажешь,понаехавший?
[Исправлено: alex_60, 23.07.2021 - 13:33]
abaika95:
Как мигранта без права работы на территории РК)))
Как мигранта без права работы на территории РК)))
клевета .
у меня синий паспорт.
и я коренной.
шпик, а инфой не владеешь.
что дальше скажешь,понаехавший?
[Исправлено: alex_60, 23.07.2021 - 13:33]
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.07.21 - 13:25
"Указом Святейшего Правительствующего Синода от 29 декабря 1897 года за № 7178 при церкви Затобольского поселка Кустанайского уезда открыть самостоятельный приход с причтом из священника и псаломщика с назначением сему причту казенного жалования в количестве: священику 300 рублей и псаломщику 100 рублей в год." Оренбургские епархиальные ведомости 1898 год, № 2, за 15 января. И где тут Тобыл?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.07.21 - 13:26
Цитата:
женский халат,
постов сто у тебя с клеветой по этому вопросу.
ты в капкан сам себя загнал.
[Исправлено: alex_60, 23.07.2021 - 13:27]
alex_60:
клевета . у меня синий паспорт. и я коренной.
клевета . у меня синий паспорт. и я коренной.
женский халат,
постов сто у тебя с клеветой по этому вопросу.
ты в капкан сам себя загнал.
[Исправлено: alex_60, 23.07.2021 - 13:27]
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.07.21 - 13:27
Цитата:
Да реально чмошник))) Ляпонул какую-то хрень, доказать не может, визжит, скулит, забанить!!! Грозится))))
alex_60:
помогите,хулиганы зрения лишают.
помогите,хулиганы зрения лишают.
Да реально чмошник))) Ляпонул какую-то хрень, доказать не может, визжит, скулит, забанить!!! Грозится))))
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.07.21 - 13:34
Цитата:
Фантастический идиот
И вправду
Цитата:
Нет я просто Максу показал
Чтобы он поржал))
Над потугами хулиганов себе глаза выколоть))
Цитата:
В каком поколении коренной?
Ах ты ещё и двойной гражданин??? Надо органам за тебя взяться точно
Цитата:
Да ладно
Одно место то подогрело у тебя))
Спалился Шура
Цитата:
Смотрю земляк с первого раза не понял))
Тогда забанили и сейчас забанят
Идиот в квадрате))
гражданин СССР:
И где тут Тобыл?
И где тут Тобыл?
Фантастический идиот
И вправду
Цитата:
alex_60:
помогите,хулиганы зрения лишают. слабак, разнылся.
помогите,хулиганы зрения лишают. слабак, разнылся.
Нет я просто Максу показал
Чтобы он поржал))
Над потугами хулиганов себе глаза выколоть))
Цитата:
alex_60:
клевета . у меня синий паспорт. и я коренной.
клевета . у меня синий паспорт. и я коренной.
В каком поколении коренной?
Ах ты ещё и двойной гражданин??? Надо органам за тебя взяться точно
Цитата:
alex_60:
постов сто у тебя с клеветой по этому вопросу
постов сто у тебя с клеветой по этому вопросу
Да ладно
Одно место то подогрело у тебя))
Спалился Шура
Цитата:
гражданин СССР:
Да реально чмошник
Да реально чмошник
Смотрю земляк с первого раза не понял))
Тогда забанили и сейчас забанят
Идиот в квадрате))
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.07.21 - 13:36
Наконец-то барашка научился искать инфу
Он всё-таки оттопырил копытце и пошел искать на сайте ту статью)) пока мимо но все же Уже чего-то стоит
Эх люблю это дело
Скот учить уму-разуму
[Исправлено: abaika95, 23.07.2021 - 13:37]
Он всё-таки оттопырил копытце и пошел искать на сайте ту статью)) пока мимо но все же Уже чего-то стоит
Эх люблю это дело
Скот учить уму-разуму
[Исправлено: abaika95, 23.07.2021 - 13:37]
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.07.21 - 13:38
Цитата:
совсем ум потерял.
хорошо хоть всего один такой в Кустанае.
клеветник ,ко всему прочему.
как там в аптеке сказали, пошел...
[Исправлено: alex_60, 23.07.2021 - 13:38]
abaika95:
Ах ты ещё и двойной гражданин?
Ах ты ещё и двойной гражданин?
совсем ум потерял.
хорошо хоть всего один такой в Кустанае.
клеветник ,ко всему прочему.
как там в аптеке сказали, пошел...
[Исправлено: alex_60, 23.07.2021 - 13:38]
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.07.21 - 13:40
Дааа.. дебил он и есть дебил...
(Полноправные пользователи)
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Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.07.21 - 13:40
Цитата:
Красота))
abaika95:
Макс зацени)))
Макс зацени)))
Красота))
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