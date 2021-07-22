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≡ «У меня не было аккаунта в Telegram!» - Суд выясняет, кто размещал призывы к митингу в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42003
«У меня не было аккаунта в Telegram!» - Суд выясняет, кто размещал призывы к митингу в Костанае
Отправлено: 22.07.21 - 22:32
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Апелляционную жалобу по делу в отношении жителя Костаная Сергея ЗИНЧЕНКО, которого 5 июля арестовали на трое суток за призывы к митингу, начали рассматривать сегодня, 22 июля, в Костанайском областном суде.
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
673
Re: «У меня не было аккаунта в Telegramе!» - Суд выясняет, кто...
Отправлено: 22.07.21 - 22:32
#1
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Цитата:
Судья Асемгуль Амиргалиева пришла тогда к выводу: так как сообщение отправляли с телефона Зинченко - он виновен. Источник:

Это что сейчас было, судья Амиргалиева, в чём виновен?
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7368
Re: «У меня не было аккаунта в Telegramе!» - Суд выясняет, кто...
Отправлено: 22.07.21 - 22:46
#2
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Цитата:- //- Как вы тогда поясните - почему, если нажать на иконку, высвечивался ваш номер? - спросил судья.//

А я завтра создам аккаунт с иконкой и будет высвечиваться номер судьи. :lol:
Кото виноват будет? 8-)
21-ый век на дворе, а некоторые всё ещё в каменном. :lol:
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
673
Re: «У меня не было аккаунта в Telegramе!» - Суд выясняет, кто...
Отправлено: 22.07.21 - 22:46
#3
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нурботы, чё замерли?
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14167
«У меня не было аккаунта в Telegramе!» - Суд выясняет, кто размещал призывы к митингу в Костанае
Отправлено: 22.07.21 - 23:10
#4
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Цитата:
Алгоритм его действий следующий: он заходит в мессенджер Telegram, в группу «Костанай 10 регион», в этой группе находит «некое» сообщение, нажимает на иконку и выходят сведения о том, кем является отправитель - то есть, это номер Сергея Зинченко, - пояснил свое решение судья.

Судья не знает как работает Телеграм. Номер не высвечивается, если контакта абонента нет у того кто его смотрит.
Цитата:
Как тогда приняли решение о наказании Зинченко, если сотрудник полиции не знал, с какого IP-адреса было отправлено сообщение? - спросил Кульжанов

А что бы это дало, если отправитель использовал vpn? Я думаю тут нужно экспертов приглашать что ли. А то полицейский может написать что посмотрел в контактах IP отправителя, а также ИИН, ФИО и адрес регистрации.

[Исправлено: Victor Yang, 22.07.2021 - 23:16]
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8744
Re: «У меня не было аккаунта в Telegramе!» - Суд выясняет, кто...
Отправлено: 23.07.21 - 00:25
#5
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Цитата:
electro:
нурботы, чё замерли?

Ну так для нормальных мыслящих людей все уже ясно
Зинченко обычный профессиональный провокатор который попался на типичную уловку "охранки"
Зачем нурботам что-то писать еще?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8744
Re: «У меня не было аккаунта в Telegramе!» - Суд выясняет, кто...
Отправлено: 23.07.21 - 00:30
#6
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Цитата:
Victor Yang:
Я думаю тут нужно экспертов приглашать что ли.

Зачем?
Просто надо посмотреть за что зинченко "топит" в соц сетях?
Если топит активно против вакцинации то и дело в шляпе
Поменять одну тему на другую ему было по любому выгодно
Тут вообще появилась такая теория у оппозиции что за антиваксерами стоит государство
т.к. вакцин не хватает на всех
И государство подвигает истерию недоверия к вакцине чтобы отсяеть "лишних" и недовольных (скрипач не нужен)
Вот все методы пошли в дело
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7368
«У меня не было аккаунта в Telegramе!» - Суд выясняет, кто размещал призывы к митингу в Костанае
Отправлено: 23.07.21 - 00:36
#7
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Цитата:
abaika95:
(скрипач не нужен)

Вы и Кин-Дза-Дза смотрели. ;-)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8744
«У меня не было аккаунта в Telegramе!» - Суд выясняет, кто размещал призывы к митингу в Костанае
Отправлено: 23.07.21 - 01:25
#8
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Цитата:
elektron:
Вы и Кин-Дза-Дза смотрели.

Открою секрет для новеньких,кто не вкурсе
Я вообще профессиональный фанат советского кинематографа и литературы
Ну люблю я качественное ремесло
Бзик у меня такой)
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antonK
§ antonK
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
06.09.12
Сообщений:
886
Re: «У меня не было аккаунта в Telegramе!» - Суд выясняет, кто...
Отправлено: 23.07.21 - 09:09
#9
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Цитата:
Victor Yang:
Судья не знает как работает Телеграм. Номер не высвечивается, если контакта абонента нет у того кто его смотри



Если включил енту хунцию. Там 50/50 , может отображаться а может нет, зависит от настроек 8-)
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Mr_negotive
§ Mr_negotive
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.05.21
Сообщений:
177
Re: «У меня не было аккаунта в Telegramе!» - Суд выясняет, кто...
Отправлено: 23.07.21 - 10:02
#10
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Митинг в 6 июля. Этим всё сказано.
Другую дату вот прям никак не выбрать, нужно обязательно потеребонькать дракона за хвост)))))) Если, конечно, вопрос был только в оборудовании детской больницы и была цель это решить, разумеется, разумнее было выбрать и другую дату, чтобы избежать провокаций и так далее. Надо понимать, что у нас тут не Европа - собираться мирно и без оружия, когда им вздумается, иж чего захотели :lol:
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arman_kst
§ arman_kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
649
Re: «У меня не было аккаунта в Telegramе!» - Суд выясняет, кто...
Отправлено: 23.07.21 - 10:03
#11
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Вообще данный закон не работает. Человек подает уведомление и все, никакого отказа или одобрения не нужно. МИО должно обеспечить контроль за правопорядком, медпомощью.
Это тоже самое что с утильсбором. Цена на авто должна быть одинаковой с Россией, а вот если привез авто из России и хочешь поставить на учет, то на 1 млн должна быть дороже. Чтобы не было смысла покупать авто в РФ. Но опять же, не работает в правильном смысле как и уведомительный характер о митингах.
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Mr_negotive
§ Mr_negotive
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.05.21
Сообщений:
177
Re: «У меня не было аккаунта в Telegramе!» - Суд выясняет, кто...
Отправлено: 23.07.21 - 10:10
#12
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Мне вот что интересно. Ему суд влепил трое суток ареста. С постановлением суда Зинченко не согласился, но говорит, что трое суток отсидел. Указывается, что подали две жалобы. Тогда почему он эти трое суток уже отсидел, ещё до рассмотрения дела в апелляции? Они что, получается жалобу подали уже после того, как он отсидел эти трое суток? Если нет и подали сразу, тогда на каком основании его держали под арестом дальше до рассмотрения дела в апелляции?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8744
«У меня не было аккаунта в Telegram!» - Суд выясняет, кто размещал призывы к митингу в Костанае
Отправлено: 23.07.21 - 13:27
#13
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Цитата:
arman_kst:
МИО должно обеспечить контроль за правопорядком, медпомощью

Представляю
1000 митингов за день
Один в парке победы вышел за права сексменшинств
Другая во дворе пикетирует за права кошек против собак
А на площади свидетели Иеговы всю паству привели
Требует уничтожения центра переливания крови,богу же не угодно
И везде должна быть охрана полиции)
А вдруг где нехватит наряда?
К примеру в парке победы
А народ у нас горячий
Не поймет он таких пикетов
И побьет пикетчика
Кто виноват?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8744
«У меня не было аккаунта в Telegram!» - Суд выясняет, кто размещал призывы к митингу в Костанае
Отправлено: 23.07.21 - 13:28
#14
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Цитата:
Mr_negotive:
Другую дату вот прям никак не выбрать, нужно обязательно потеребонькать дракона за хвост

Ну если ты считаешь что государство это дракон который не соблюдает права своих граждан
То отчего потом удивлено обижаешься что этот дракон тебе 3 суток влепил?))
Как-то не последовательно
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