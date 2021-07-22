«У меня не было аккаунта в Telegram!» - Суд выясняет, кто размещал призывы к митингу в Костанае
Отправлено: 22.07.21 - 22:32
Апелляционную жалобу по делу в отношении жителя Костаная Сергея ЗИНЧЕНКО, которого 5 июля арестовали на трое суток за призывы к митингу, начали рассматривать сегодня, 22 июля, в Костанайском областном суде. Читать новость >>
Алгоритм его действий следующий: он заходит в мессенджер Telegram, в группу «Костанай 10 регион», в этой группе находит «некое» сообщение, нажимает на иконку и выходят сведения о том, кем является отправитель - то есть, это номер Сергея Зинченко, - пояснил свое решение судья.
Судья не знает как работает Телеграм. Номер не высвечивается, если контакта абонента нет у того кто его смотрит. Цитата:
Как тогда приняли решение о наказании Зинченко, если сотрудник полиции не знал, с какого IP-адреса было отправлено сообщение? - спросил Кульжанов
А что бы это дало, если отправитель использовал vpn? Я думаю тут нужно экспертов приглашать что ли. А то полицейский может написать что посмотрел в контактах IP отправителя, а также ИИН, ФИО и адрес регистрации.
Victor Yang: Я думаю тут нужно экспертов приглашать что ли.
Зачем? Просто надо посмотреть за что зинченко "топит" в соц сетях? Если топит активно против вакцинации то и дело в шляпе Поменять одну тему на другую ему было по любому выгодно Тут вообще появилась такая теория у оппозиции что за антиваксерами стоит государство т.к. вакцин не хватает на всех И государство подвигает истерию недоверия к вакцине чтобы отсяеть "лишних" и недовольных (скрипач не нужен) Вот все методы пошли в дело
Митинг в 6 июля. Этим всё сказано. Другую дату вот прям никак не выбрать, нужно обязательно потеребонькать дракона за хвост)))))) Если, конечно, вопрос был только в оборудовании детской больницы и была цель это решить, разумеется, разумнее было выбрать и другую дату, чтобы избежать провокаций и так далее. Надо понимать, что у нас тут не Европа - собираться мирно и без оружия, когда им вздумается, иж чего захотели
Вообще данный закон не работает. Человек подает уведомление и все, никакого отказа или одобрения не нужно. МИО должно обеспечить контроль за правопорядком, медпомощью. Это тоже самое что с утильсбором. Цена на авто должна быть одинаковой с Россией, а вот если привез авто из России и хочешь поставить на учет, то на 1 млн должна быть дороже. Чтобы не было смысла покупать авто в РФ. Но опять же, не работает в правильном смысле как и уведомительный характер о митингах.
Мне вот что интересно. Ему суд влепил трое суток ареста. С постановлением суда Зинченко не согласился, но говорит, что трое суток отсидел. Указывается, что подали две жалобы. Тогда почему он эти трое суток уже отсидел, ещё до рассмотрения дела в апелляции? Они что, получается жалобу подали уже после того, как он отсидел эти трое суток? Если нет и подали сразу, тогда на каком основании его держали под арестом дальше до рассмотрения дела в апелляции?
arman_kst: МИО должно обеспечить контроль за правопорядком, медпомощью
Представляю 1000 митингов за день Один в парке победы вышел за права сексменшинств Другая во дворе пикетирует за права кошек против собак А на площади свидетели Иеговы всю паству привели Требует уничтожения центра переливания крови,богу же не угодно И везде должна быть охрана полиции) А вдруг где нехватит наряда? К примеру в парке победы А народ у нас горячий Не поймет он таких пикетов И побьет пикетчика Кто виноват?
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