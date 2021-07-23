Отправлено: - 13:19

alex_60:

надо в комитет по оралманам тоже сообщить, пусть обратят внимание на его поведение .

Цитата:Иронично что тебя потом вышлют из страныКак мигранта без права работы на территории РК)))Дворы то уже машины чистятДворники больше не нужны