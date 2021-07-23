Re: Лига конференций УЕФА: в матчах с участием казахстанских...

Отправлено: - 13:22

Чтобы пройти в следующий раунд турнира, «Тоболу», после отмены УЕФА «правила выездного гола», необходимо обязательно побеждать в основное время с любым счетом, а затем быть сильнее в двух дополнительных 15-минутных таймах или точнее в серии пенальти

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Один ерунду пишет, другие ее тиражируют. Да не с любым счетом надо побеждать, а как минимум 2-0, чтобы хотя бы в овертайм уйти. То есть счет должен быть равным по итогам двух матчей