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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
Страница 284 из 284«1...282283284
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8744
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.07.21 - 13:12
#4246
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Цитата:
drakon:
Давно, тебя, надо - банить

За шо? Ты же вроде не обижаешься,сам писал)) или всё-таки обиженный?
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12470
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.07.21 - 13:14
#4247
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Цитата:
drakon:
Давно, тебя, надо - банить...


за клевету привлечь его надо,
русского языка не понимает.
за языком своим не следит.
горизонты попутал конкретно.
г.. й пацан.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12470
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.07.21 - 13:17
#4248
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надо в комитет по понаехавшим тоже сообщить,
пусть обратят внимание на его поведение .

[Исправлено: alex_60, 23.07.2021 - 13:19]
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8744
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.07.21 - 13:18
#4249
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Ну вот ещё чето про куата говорят)))
Макс зацени)))
Сами тут не приемлют другого мнения
Истерика сразу
Слюни,сопли
Как что не по ихнему
А если мордой ткнкшь ооой что наичнается
Брызги фонтана просто
Радостно))
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8744
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.07.21 - 13:19
#4250
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Цитата:
alex_60:
надо в комитет по оралманам тоже сообщить, пусть обратят внимание на его поведение .

Иронично что тебя потом вышлют из страны
Как мигранта без права работы на территории РК)))
Дворы то уже машины чистят
Дворники больше не нужны
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12470
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.07.21 - 13:20
#4251
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Цитата:
abaika95:
Макс зацени)))


помогите,хулиганы зрения лишают.
слабак, разнылся.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12470
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.07.21 - 13:21
#4252
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Цитата:
abaika95:
Как мигранта без права работы на территории РК)))


клевета .
у меня синий паспорт.
и я коренной.
шпик, а инфой не владеешь.
что дальше скажешь,понаехавший?

[Исправлено: alex_60, 23.07.2021 - 13:33]
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гражданин СССР
* гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
350
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.07.21 - 13:25
#4253
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"Указом Святейшего Правительствующего Синода от 29 декабря 1897 года за № 7178 при церкви Затобольского поселка Кустанайского уезда открыть самостоятельный приход с причтом из священника и псаломщика с назначением сему причту казенного жалования в количестве: священику 300 рублей и псаломщику 100 рублей в год." Оренбургские епархиальные ведомости 1898 год, № 2, за 15 января. И где тут Тобыл? :-x
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12470
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.07.21 - 13:26
#4254
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Цитата:
alex_60:
клевета . у меня синий паспорт. и я коренной.


женский халат,
постов сто у тебя с клеветой по этому вопросу.
ты в капкан сам себя загнал.

[Исправлено: alex_60, 23.07.2021 - 13:27]
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гражданин СССР
* гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
350
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.07.21 - 13:27
#4255
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Цитата:
alex_60:
помогите,хулиганы зрения лишают.

Да реально чмошник))) Ляпонул какую-то хрень, доказать не может, визжит, скулит, забанить!!! Грозится))))
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8744
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.07.21 - 13:34
#4256
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Цитата:
гражданин СССР:
И где тут Тобыл?

Фантастический идиот
И вправду
Цитата:
alex_60:
помогите,хулиганы зрения лишают. слабак, разнылся.

Нет я просто Максу показал
Чтобы он поржал))
Над потугами хулиганов себе глаза выколоть))
Цитата:
alex_60:
клевета . у меня синий паспорт. и я коренной.

В каком поколении коренной?
Ах ты ещё и двойной гражданин??? Надо органам за тебя взяться точно
Цитата:
alex_60:
постов сто у тебя с клеветой по этому вопросу

Да ладно
Одно место то подогрело у тебя))
Спалился Шура
Цитата:
гражданин СССР:
Да реально чмошник

Смотрю земляк с первого раза не понял))
Тогда забанили и сейчас забанят
Идиот в квадрате))
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8744
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.07.21 - 13:36
#4257
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Наконец-то барашка научился искать инфу
Он всё-таки оттопырил копытце и пошел искать на сайте ту статью)) пока мимо но все же Уже чего-то стоит
Эх люблю это дело
Скот учить уму-разуму

[Исправлено: abaika95, 23.07.2021 - 13:37]
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12470
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.07.21 - 13:38
#4258
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Цитата:
abaika95:
Ах ты ещё и двойной гражданин?


совсем ум потерял.
хорошо хоть всего один такой в Кустанае.
клеветник ,ко всему прочему.
как там в аптеке сказали, пошел...

[Исправлено: alex_60, 23.07.2021 - 13:38]
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гражданин СССР
* гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
350
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.07.21 - 13:40
#4259
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Дааа.. дебил он и есть дебил...
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11280
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.07.21 - 13:40
#4260
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Цитата:
abaika95:
Макс зацени)))

Красота)) :lol:
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