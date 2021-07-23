Отправлено: - 07:32

abaika95:

наверно нет уже этого большинства

abaika95:

Она проигрывает потомучто ты ее прекрасно понял и она тебе не понравилась правдивостью ))

abaika95:

Тогда и общетюркский(узбекский,татарский,башкирский,казахский) давайте сделаем в ЧБ Большинство уже им владеет

[Исправлено: Victor Yang, 23.07.2021 - 07:38]

Цитата:Если бы не было - не было бы и куатов. И им приходилось бы рыскать в поисках продавцов, не знающих казахский ради таких видео. А если они рыскают чтобы найти магазин где их обслужат на казахском - значит, русский язык все ещё доминирует.Цитата:Как это нереальная ситуация может не понравиться правдивостью?Цитата:Что? Какое большинство владеет этими языками в Челябинске? У тебя с головой всё в порядке?