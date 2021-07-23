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Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 08.08.10
- Сообщений:
- 14167
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.07.21 - 07:32
Цитата:
Если бы не было - не было бы и куатов. И им приходилось бы рыскать в поисках продавцов, не знающих казахский ради таких видео. А если они рыскают чтобы найти магазин где их обслужат на казахском - значит, русский язык все ещё доминирует.
Цитата:
Как это нереальная ситуация может не понравиться правдивостью?
Цитата:
Что? Какое большинство владеет этими языками в Челябинске? У тебя с головой всё в порядке?
[Исправлено: Victor Yang, 23.07.2021 - 07:38]
abaika95:
наверно нет уже этого большинства
наверно нет уже этого большинства
Если бы не было - не было бы и куатов. И им приходилось бы рыскать в поисках продавцов, не знающих казахский ради таких видео. А если они рыскают чтобы найти магазин где их обслужат на казахском - значит, русский язык все ещё доминирует.
Цитата:
abaika95:
Она проигрывает потомучто ты ее прекрасно понял и она тебе не понравилась правдивостью ))
Она проигрывает потомучто ты ее прекрасно понял и она тебе не понравилась правдивостью ))
Как это нереальная ситуация может не понравиться правдивостью?
Цитата:
abaika95:
Тогда и общетюркский(узбекский,татарский,башкирский,казахский) давайте сделаем в ЧБ Большинство уже им владеет
Тогда и общетюркский(узбекский,татарский,башкирский,казахский) давайте сделаем в ЧБ Большинство уже им владеет
Что? Какое большинство владеет этими языками в Челябинске? У тебя с головой всё в порядке?
[Исправлено: Victor Yang, 23.07.2021 - 07:38]
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.07.21 - 09:05
Цитата:
///Мазохи́зм (нем. Masochismus) — склонность получать удовольствие, испытывая унижения, насилие или мучения. Может быть чертой характера илидевиацией в поведении.///
Victor Yang:
рыскать в поисках продавцов, не знающих казахский
рыскать в поисках продавцов, не знающих казахский
///Мазохи́зм (нем. Masochismus) — склонность получать удовольствие, испытывая унижения, насилие или мучения. Может быть чертой характера илидевиацией в поведении.///
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 01.06.18
- Сообщений:
- 1453
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.07.21 - 10:03
Цитата:
О! Царь форума мне ответил, облагодетельствовал, пойду умру от счастья. И ответ-то какой ёмкий придумал. Поди корпел весь вечер, обдумывая, давил из себя ёлочный сок. Ты иди отдохни лучше, ваше величество, на рыбалке, а то опять скоро ляШку неподъемную таскать.
Ей-богу, такое бывает. Случается.
Наверное, с каждым бывало хоть раз...
Не то чтоб влюбиться. Не то чтоб отчаяться.
А что-то возьмёт и сломается в нас.
А что там и как там - ну кто его ведает.
Я этой задачи никак не решу.
Возможно, об этом писать и не следует.
А может, и следует. Я вот пишу.
Не хочется нынче работать нисколечко,
Ни петь и ни плакать. Ни так и ни сяк.
Не хочется даже спросить себя: «Колечка,
А что же с тобою случилось, босяк?»
Не хочется встречи с девчонкой хорошенькой.
Друзей - ну не видел бы ни одного.
Поймите, не хочется мне ничегошеньки,
Представьте, пожалуйста, ну ничего!
Обиды? - А что, для меня это новое?
Бывало, меня обижали больней...
Найти бы мне озеро окунёвое
И целыми днями таскать окуней.
Сидеть бы в траве, над безлюдною заводью,
Без всякого смысла смотреть в озерцо.
И медленно этак поплёвывать на воду,
Да так, чтобы прямо в своё же лицо.
1964 Николай Старшинов.
abaika95:
Тут нельзя на иностранном писать В бан захотел?)
Тут нельзя на иностранном писать В бан захотел?)
О! Царь форума мне ответил, облагодетельствовал, пойду умру от счастья. И ответ-то какой ёмкий придумал. Поди корпел весь вечер, обдумывая, давил из себя ёлочный сок. Ты иди отдохни лучше, ваше величество, на рыбалке, а то опять скоро ляШку неподъемную таскать.
Ей-богу, такое бывает. Случается.
Наверное, с каждым бывало хоть раз...
Не то чтоб влюбиться. Не то чтоб отчаяться.
А что-то возьмёт и сломается в нас.
А что там и как там - ну кто его ведает.
Я этой задачи никак не решу.
Возможно, об этом писать и не следует.
А может, и следует. Я вот пишу.
Не хочется нынче работать нисколечко,
Ни петь и ни плакать. Ни так и ни сяк.
Не хочется даже спросить себя: «Колечка,
А что же с тобою случилось, босяк?»
Не хочется встречи с девчонкой хорошенькой.
Друзей - ну не видел бы ни одного.
Поймите, не хочется мне ничегошеньки,
Представьте, пожалуйста, ну ничего!
Обиды? - А что, для меня это новое?
Бывало, меня обижали больней...
Найти бы мне озеро окунёвое
И целыми днями таскать окуней.
Сидеть бы в траве, над безлюдною заводью,
Без всякого смысла смотреть в озерцо.
И медленно этак поплёвывать на воду,
Да так, чтобы прямо в своё же лицо.
1964 Николай Старшинов.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 11279
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.07.21 - 11:07
Цитата:
В видео #4180 в аптеке одна работница обьяснила, что ее лично не нанимали говорить на казахском, но наняли несколько других работников говорящих на казахском. С точки зрения закона все нормально, аптека как субъект торговли в состоянии обслужить на двух языках. Но когда выясняется, что клиент желает получить обслуживание на казахском, и одна из работниц приглашает другую, некую Динару, обслужить на казахском, на 4 минуте видео, та Динара отвечает - не буду я ее обслуживать. А теперь вопрос - кто кого куда посылает? Пересмотрите внимательно!
[Исправлено: maxsaf, 23.07.2021 - 11:12]
abaika95:
не должно быть так,что пришел человек в магазин а его на xxx шлют
не должно быть так,что пришел человек в магазин а его на xxx шлют
В видео #4180 в аптеке одна работница обьяснила, что ее лично не нанимали говорить на казахском, но наняли несколько других работников говорящих на казахском. С точки зрения закона все нормально, аптека как субъект торговли в состоянии обслужить на двух языках. Но когда выясняется, что клиент желает получить обслуживание на казахском, и одна из работниц приглашает другую, некую Динару, обслужить на казахском, на 4 минуте видео, та Динара отвечает - не буду я ее обслуживать. А теперь вопрос - кто кого куда посылает? Пересмотрите внимательно!
[Исправлено: maxsaf, 23.07.2021 - 11:12]
(Уважаемые пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 22239
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.07.21 - 11:35
Цитата:
Да, в КОстанае - навсегда,
русский язык...
alex_60:
и 30 лет показали что это навсегда.
и 30 лет показали что это навсегда.
Да, в КОстанае - навсегда,
русский язык...
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.07.21 - 11:48
Цитата:
видишь,лимон, что я и говорил.
abaika95:
alex_60: можете написать. аааааапппмммм он даст ответ.на а4.
Не я на
alex_60: можете написать. аааааапппмммм он даст ответ.на а4.
Не я на
видишь,лимон, что я и говорил.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.07.21 - 11:49
Цитата:
да,это так. за тридцать лет ничего не изменилось.
теперь уж и подавно.
drakon:
Да, в КОстанае - навсегда, русский язык...
Да, в КОстанае - навсегда, русский язык...
да,это так. за тридцать лет ничего не изменилось.
теперь уж и подавно.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 08.02.17
- Сообщений:
- 2471
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.07.21 - 11:55
Цитата:
ЛайК, Маркс!
Маркс:
И медленно этак поплёвывать на воду,
Да так, чтобы прямо в своё же лицо.
И медленно этак поплёвывать на воду,
Да так, чтобы прямо в своё же лицо.
ЛайК, Маркс!
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