Прогноз на 5 дней
переменная облачность+30°C
  • 750 мм рт.ст.
  • 35% влажность
  • Ю-ЮВ, 4 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум

 

Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Владельцам временно ввезённых в Казахстан авто нужно вывезти их с таможенной территории ЕАЭС до 30 сентября
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42001
Владельцам временно ввезённых в Казахстан авто нужно вывезти их с таможенной территории ЕАЭС до 30 сентября
Отправлено: 23.07.21 - 10:08
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В департаменте государственных доходов напомнили, что владельцы транспорта, ввезённого из иностранных государств, должны вывезти его до 30 сентября. В противном случае таможенные пошлины и налоги будут подлежать уплате в полном объёме.
Читать новость

arman_kst
§ arman_kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
649
Re: Владельцам временно ввезённых в Казахстан авто нужно вывезти...
Отправлено: 23.07.21 - 10:08
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Необходимо исключить двойное налогообложение.
Профайл
сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4758
Re: Владельцам временно ввезённых в Казахстан авто нужно вывезти...
Отправлено: 23.07.21 - 10:28
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Авто с российскими номерами тоже выдворяют? Или можно оплатить пошлину и дальше кататься, как быть с фольсом 2005 года, 1,8 движок???
Профайл Посетить вебсайт
Алиса
§ Алиса
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.06.09
Сообщений:
4634
Владельцам временно ввезённых в Казахстан авто нужно вывезти их с таможенной территории ЕАЭС до 30 сентября
Отправлено: 23.07.21 - 10:34
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
Авто с российскими номерами тоже выдворяют?

ТОже этот вопрос возник. У нас так любят писать двусмысленно... А человек сидит потом и думает - касается это его или нет.
Профайл
сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4758
Re: Владельцам временно ввезённых в Казахстан авто нужно вывезти...
Отправлено: 23.07.21 - 10:38
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Зря они этот муравейник ворошат, как бы опять не стали кричать- Аким выходи! Кстати левых авто с российскими номерами стало очень много на дорогах
Профайл Посетить вебсайт
arman_kst
§ arman_kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
649
Re: Владельцам временно ввезённых в Казахстан авто нужно вывезти...
Отправлено: 23.07.21 - 10:42
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
Зря они этот муравейник ворошат, как бы опять не стали кричать- Аким выходи! Кстати левых авто с российскими номерами стало очень много на дорогах

Это касается авто не из ТС
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 46, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 46
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS