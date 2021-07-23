Цитата:
abaika95:
Тут нельзя на иностранном писать В бан захотел?)
О! Царь форума мне ответил, облагодетельствовал, пойду умру от счастья. И ответ-то какой ёмкий придумал. Поди корпел весь вечер, обдумывая, давил из себя ёлочный сок. Ты иди отдохни лучше, ваше величество, на рыбалке, а то опять скоро ляШку неподъемную таскать.
Ей-богу, такое бывает. Случается.
Наверное, с каждым бывало хоть раз...
Не то чтоб влюбиться. Не то чтоб отчаяться.
А что-то возьмёт и сломается в нас.
А что там и как там - ну кто его ведает.
Я этой задачи никак не решу.
Возможно, об этом писать и не следует.
А может, и следует. Я вот пишу.
Не хочется нынче работать нисколечко,
Ни петь и ни плакать. Ни так и ни сяк.
Не хочется даже спросить себя: «Колечка,
А что же с тобою случилось, босяк?»
Не хочется встречи с девчонкой хорошенькой.
Друзей - ну не видел бы ни одного.
Поймите, не хочется мне ничегошеньки,
Представьте, пожалуйста, ну ничего!
Обиды? - А что, для меня это новое?
Бывало, меня обижали больней...
Найти бы мне озеро окунёвое
И целыми днями таскать окуней.
Сидеть бы в траве, над безлюдною заводью,
Без всякого смысла смотреть в озерцо.
И медленно этак поплёвывать на воду,
Да так, чтобы прямо в своё же лицо.
1964 Николай Старшинов.