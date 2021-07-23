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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14167
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.07.21 - 07:32
#4216
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Цитата:
abaika95:
наверно нет уже этого большинства

Если бы не было - не было бы и куатов. И им приходилось бы рыскать в поисках продавцов, не знающих казахский ради таких видео. А если они рыскают чтобы найти магазин где их обслужат на казахском - значит, русский язык все ещё доминирует.
Цитата:
abaika95:
Она проигрывает потомучто ты ее прекрасно понял и она тебе не понравилась правдивостью ))

Как это нереальная ситуация может не понравиться правдивостью?
Цитата:
abaika95:
Тогда и общетюркский(узбекский,татарский,башкирский,казахский) давайте сделаем в ЧБ Большинство уже им владеет

Что? Какое большинство владеет этими языками в Челябинске? У тебя с головой всё в порядке?

[Исправлено: Victor Yang, 23.07.2021 - 07:38]
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12458
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.07.21 - 09:05
#4217
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Цитата:
Victor Yang:
рыскать в поисках продавцов, не знающих казахский


///Мазохи́зм (нем. Masochismus) — склонность получать удовольствие, испытывая унижения, насилие или мучения. Может быть чертой характера илидевиацией в поведении.///
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1453
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.07.21 - 10:03
#4218
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Цитата:
abaika95:
Тут нельзя на иностранном писать В бан захотел?)

О! Царь форума мне ответил, облагодетельствовал, пойду умру от счастья. И ответ-то какой ёмкий придумал. Поди корпел весь вечер, обдумывая, давил из себя ёлочный сок. Ты иди отдохни лучше, ваше величество, на рыбалке, а то опять скоро ляШку неподъемную таскать.

Ей-богу, такое бывает. Случается.
Наверное, с каждым бывало хоть раз...
Не то чтоб влюбиться. Не то чтоб отчаяться.
А что-то возьмёт и сломается в нас.

А что там и как там - ну кто его ведает.
Я этой задачи никак не решу.
Возможно, об этом писать и не следует.
А может, и следует. Я вот пишу.

Не хочется нынче работать нисколечко,
Ни петь и ни плакать. Ни так и ни сяк.
Не хочется даже спросить себя: «Колечка,
А что же с тобою случилось, босяк?»

Не хочется встречи с девчонкой хорошенькой.
Друзей - ну не видел бы ни одного.
Поймите, не хочется мне ничегошеньки,
Представьте, пожалуйста, ну ничего!

Обиды? - А что, для меня это новое?
Бывало, меня обижали больней...
Найти бы мне озеро окунёвое
И целыми днями таскать окуней.

Сидеть бы в траве, над безлюдною заводью,
Без всякого смысла смотреть в озерцо.
И медленно этак поплёвывать на воду,
Да так, чтобы прямо в своё же лицо.

1964 Николай Старшинов.
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