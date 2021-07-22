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Сколько нужно человек, чтобы спилить дерево? - «НГ» попыталась помочь пенсионеру, чтобы решить проблему, угрожающую его жизни
Сколько нужно человек, чтобы спилить дерево? - «НГ» попыталась помочь пенсионеру, чтобы решить проблему, угрожающую его жизни
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 41999
Сколько нужно человек, чтобы спилить дерево? - «НГ» попыталась помочь пенсионеру, чтобы решить проблему, угрожающую его жизни
Отправлено: 22.07.21 - 13:02
85-летний костанаец Николай МАСЛОВ живет в доме № 1 во втором проезде ул. Лермонтова. Рядом с домом - старый тополь, который частично засыхает. Пенсионер не смог сам обратиться в «НГ», поэтому это сделал его знакомый, который прислал фотографии, иллюстрирующие проблему.
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(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 08.08.10
- Сообщений:
- 14167
Сколько нужно человек, чтобы спилить дерево? - «НГ» попыталась помочь пенсионеру, чтобы решить проблему, угрожающую его жизни
Отправлено: 22.07.21 - 23:39
Цитата:
Ну просто так гражданство не дают и жить на территории страны никто не разрешит. Другой вопрос что могли сотрудники просто направить - как и что делать. Гражданам РК в России можно находиться 3 месяца с регистрацией. Можно получить РВП и 3 года жить и за это время гражданство сделать.
А вообще здесь корона жмёт у всех этих инспекторов - каждую букву, запятую проверяют, до абсурда доходит. Причём у каждого инспектора свои требования. В Казахстане за такое ему бы по шапке настучали. Я помню как писал заявление на выписку с места жительства в Кустанае - слова там местами перепутал. Думал, скажут переписывать, но приняли! Но есть тут и обратная сторона, конечно.
elektron:
пытались мать в деревеньку под Тюменью к родным всеобщими усилиями перевезти. Кругом лишь палки в колёса, пришлось даже в КЗ старушке вернуться, потому как временная виза истекала.
пытались мать в деревеньку под Тюменью к родным всеобщими усилиями перевезти. Кругом лишь палки в колёса, пришлось даже в КЗ старушке вернуться, потому как временная виза истекала.
Ну просто так гражданство не дают и жить на территории страны никто не разрешит. Другой вопрос что могли сотрудники просто направить - как и что делать. Гражданам РК в России можно находиться 3 месяца с регистрацией. Можно получить РВП и 3 года жить и за это время гражданство сделать.
А вообще здесь корона жмёт у всех этих инспекторов - каждую букву, запятую проверяют, до абсурда доходит. Причём у каждого инспектора свои требования. В Казахстане за такое ему бы по шапке настучали. Я помню как писал заявление на выписку с места жительства в Кустанае - слова там местами перепутал. Думал, скажут переписывать, но приняли! Но есть тут и обратная сторона, конечно.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 7368
Сколько нужно человек, чтобы спилить дерево? - «НГ» попыталась помочь пенсионеру, чтобы решить проблему, угрожающую его жизни
Отправлено: 22.07.21 - 23:53
Цитата:
Ну не в курсе всех подробностей. Было года три-четыре назад. Документы оформлены и подготовлены, дом продан. А пришлось в КЗ вернуться и по новой всё делать. Но после звонка за месяц вопрос был решён.
Victor Yang:
Гражданам РК в России можно находиться 3 месяца с регистрацией. Можно получить РВП и 3 года жить и за это время гражданство сделать.
Гражданам РК в России можно находиться 3 месяца с регистрацией. Можно получить РВП и 3 года жить и за это время гражданство сделать.
Ну не в курсе всех подробностей. Было года три-четыре назад. Документы оформлены и подготовлены, дом продан. А пришлось в КЗ вернуться и по новой всё делать. Но после звонка за месяц вопрос был решён.
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 16.05.11
- Сообщений:
- 7990
Сколько нужно человек, чтобы спилить дерево? - «НГ» попыталась помочь пенсионеру, чтобы решить проблему, угрожающую его жизни
Отправлено: 23.07.21 - 01:56
Цитата:
Бюрократы у вас там,у нас не надо никуда нажимать,труба с газом над землёй идёт никак не ошибёшься где копать,да и обслуживать легче,если утечка сразу по запаху понятно где,а под землёй будет травить,пока какой-нибудь дядя Бенджамин не закурит у себя на лужайке.
maxsaf:
Могу рассказать как это у нас происходит. Есть такой сайт, в переводе называется "нажмиикопай". У них есть все базы данных всех подземных коммуникаций,
Могу рассказать как это у нас происходит. Есть такой сайт, в переводе называется "нажмиикопай". У них есть все базы данных всех подземных коммуникаций,
Бюрократы у вас там,у нас не надо никуда нажимать,труба с газом над землёй идёт никак не ошибёшься где копать,да и обслуживать легче,если утечка сразу по запаху понятно где,а под землёй будет травить,пока какой-нибудь дядя Бенджамин не закурит у себя на лужайке.
Сколько нужно человек, чтобы спилить дерево? - «НГ» попыталась помочь пенсионеру, чтобы решить проблему, угрожающую его жизни
Отправлено: 23.07.21 - 02:19
maxsaf: По нормальному газовая труба должна была под землей идти)))
Цитата:
Цитата:
Казахский Канадец и два казахских немца ржут над советскими стандартами
А сами при этом СССР нахваливают иногда
Дуализм так сказать))
Цитата:
Сейчас жители кжби дружно поржали
А жители тобыла вообще в припадке
Цитата:
Лично Путин всех расстрелял
У него причуда такая
После каждого прямого эфира
Цитата:
elektron:
Это верно, почти отвык уже, но память помнит всё же
Это верно, почти отвык уже, но память помнит всё же
Цитата:
drakon:
Ну это же, если по нормальному...
Ну это же, если по нормальному...
Казахский Канадец и два казахских немца ржут над советскими стандартами
А сами при этом СССР нахваливают иногда
Дуализм так сказать))
Цитата:
elektron:
Это называется плановое застройство. А откуда оно в Костанае? Там даже микрорайоны возводят наугад.
Это называется плановое застройство. А откуда оно в Костанае? Там даже микрорайоны возводят наугад.
Сейчас жители кжби дружно поржали
А жители тобыла вообще в припадке
Цитата:
elektron:
. Правда, как отпасовывались, и персонал паспортного стола в Тюмени был почти полностью обновлён.
. Правда, как отпасовывались, и персонал паспортного стола в Тюмени был почти полностью обновлён.
Лично Путин всех расстрелял
У него причуда такая
После каждого прямого эфира
Сколько нужно человек, чтобы спилить дерево? - «НГ» попыталась помочь пенсионеру, чтобы решить проблему, угрожающую его жизни
Отправлено: 23.07.21 - 02:23
Цитата:
Это мелко сказано
Бюрократия в России возведена в квадрат
Там гос идеология даже не скрепы и русский мир
А бюрократия на каждом уровне
И ведь понимают же все что это дурость как при Николае палкине
Но почему-то сделать с этим ничего не возможно
Добринцофф:
Бюрократы у вас там
Бюрократы у вас там
Это мелко сказано
Бюрократия в России возведена в квадрат
Там гос идеология даже не скрепы и русский мир
А бюрократия на каждом уровне
И ведь понимают же все что это дурость как при Николае палкине
Но почему-то сделать с этим ничего не возможно
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 12458
Сколько нужно человек, чтобы спилить дерево? - «НГ» попыталась помочь пенсионеру, чтобы решить проблему, угрожающую его жизни
Отправлено: 23.07.21 - 09:02
Цитата:
мальчик бабаега против как всегда приплел Россию,
такжиков и узбеков правда забыл,
хотя добринцов максу отвечал. и Россия тут рядом не стояла.
видать ночью с рассудком не в порядке.
abaika95:
Цитата: Добринцофф:
юрократы у вас там Это мелко сказано
Бюрократия в России возведена в квадрат
Цитата: Добринцофф:
юрократы у вас там Это мелко сказано
Бюрократия в России возведена в квадрат
мальчик бабаега против как всегда приплел Россию,
такжиков и узбеков правда забыл,
хотя добринцов максу отвечал. и Россия тут рядом не стояла.
видать ночью с рассудком не в порядке.
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