Отправлено: - 01:25

abaika95:

А вы адекватно пишите Без матов)

abaika95:

Прихожу я вами поруководить (направить так сказать) куда надо говорить

Цитата:Да о чем вы? Я и без мата справляюсь, даже когда на ВЫЦитата:Так вот почему флуд постоянно скатывается к языковому вопросу))