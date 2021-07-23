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Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.07.21 - 01:25
Цитата:
Да о чем вы? Я и без мата справляюсь, даже когда на ВЫ
Цитата:
Так вот почему флуд постоянно скатывается к языковому вопросу))
abaika95:
А вы адекватно пишите Без матов)
А вы адекватно пишите Без матов)
Да о чем вы? Я и без мата справляюсь, даже когда на ВЫ
Цитата:
abaika95:
Прихожу я вами поруководить (направить так сказать) куда надо говорить
Прихожу я вами поруководить (направить так сказать) куда надо говорить
Так вот почему флуд постоянно скатывается к языковому вопросу))
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.07.21 - 01:27
Цитата:
Отовсюду, могу и ваши новые почитать, когда допишете))
abaika95:
А вы из учебников по истории РК это черпаете или из журнала Спидинфо?)
А вы из учебников по истории РК это черпаете или из журнала Спидинфо?)
Отовсюду, могу и ваши новые почитать, когда допишете))
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.07.21 - 01:31
Цитата:
Мммм
Не льстите себе
Не справляетесь)
ИзвинитеЦитата:
Я просто не мешаю творчеству отдельных актеров))
Цитата:
Ну вы конкретно привидите пример из учебников по истории РК что там вам не нравится?
maxsaf:
Да о чем вы? Я и без мата справляюсь, даже когда на ВЫ
Да о чем вы? Я и без мата справляюсь, даже когда на ВЫ
Мммм
Не льстите себе
Не справляетесь)
ИзвинитеЦитата:
maxsaf:
Так вот почему флуд постоянно скатывается к языковому вопросу
Так вот почему флуд постоянно скатывается к языковому вопросу
Я просто не мешаю творчеству отдельных актеров))
Цитата:
maxsaf:
Отовсюду, могу и ваши новые почитать, когда допишете)
Отовсюду, могу и ваши новые почитать, когда допишете)
Ну вы конкретно привидите пример из учебников по истории РК что там вам не нравится?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.07.21 - 01:33
Цитата:
Вопрос из Спидинфо для вас: в каких отношениях с СССР и компартией состоял Елбасы. Вы осуждаете эту связь, если она имела место быть? Какие претензии к СССР?
abaika95:
журнала Спидинфо?)
журнала Спидинфо?)
Вопрос из Спидинфо для вас: в каких отношениях с СССР и компартией состоял Елбасы. Вы осуждаете эту связь, если она имела место быть? Какие претензии к СССР?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.07.21 - 01:35
Цитата:
Из старых советских или новых переписанных?
abaika95:
Ну вы конкретно привидите пример из учебников по истории РК что там вам не нравится?
Ну вы конкретно привидите пример из учебников по истории РК что там вам не нравится?
Из старых советских или новых переписанных?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.07.21 - 01:45
Цитата:
Вообще интервью таким журналам не даю) переврут же)Цитата:
Об этом написано в его биографии
Если ее знаете почитайте на Вики
Цитата:
Кто я такой чтобы осуждать связи?
Цитата:
Только одна
Зачем надо было "творческий" и креативный класс вырезать в начале?
В итоге к руководству пришли кривозубые крестьяне которые похерили великую идею своими мазолистыми загребущими ручонками
Цитата:
А о каких говорим сейчас?
maxsaf:
Вопрос из Спидинфо для вас
Вопрос из Спидинфо для вас
Вообще интервью таким журналам не даю) переврут же)Цитата:
maxsaf:
в каких отношениях с СССР и компартией состоял Елбасы.
в каких отношениях с СССР и компартией состоял Елбасы.
Об этом написано в его биографии
Если ее знаете почитайте на Вики
Цитата:
maxsaf:
Вы осуждаете эту связь, если она имела место быть?
Вы осуждаете эту связь, если она имела место быть?
Кто я такой чтобы осуждать связи?
Цитата:
maxsaf:
Какие претензии к СССР?
Какие претензии к СССР?
Только одна
Зачем надо было "творческий" и креативный класс вырезать в начале?
В итоге к руководству пришли кривозубые крестьяне которые похерили великую идею своими мазолистыми загребущими ручонками
Цитата:
maxsaf:
Из старых советских или новых переписанных?
Из старых советских или новых переписанных?
А о каких говорим сейчас?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.07.21 - 02:29
Цитата:
Предположу, что в КЗ от этого ни один человек не пострадал, а поскольку других претензий у вас нет, то... мир, труд, май ))
abaika95:
Только одна Зачем надо было "творческий" и креативный класс вырезать в начале?
Только одна Зачем надо было "творческий" и креативный класс вырезать в начале?
Предположу, что в КЗ от этого ни один человек не пострадал, а поскольку других претензий у вас нет, то... мир, труд, май ))
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.07.21 - 02:30
Цитата:
В том числе и казахстанские, не так ли?))
abaika95:
В итоге к руководству пришли кривозубые крестьяне которые похерили великую идею своими мазолистыми загребущими ручонками
В итоге к руководству пришли кривозубые крестьяне которые похерили великую идею своими мазолистыми загребущими ручонками
В том числе и казахстанские, не так ли?))
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.07.21 - 02:31
Цитата:
А кто вы такой, чтобы осуждать СССР или Елбасы?))
abaika95:
Кто я такой чтобы осуждать связи?
Кто я такой чтобы осуждать связи?
А кто вы такой, чтобы осуждать СССР или Елбасы?))
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.07.21 - 02:34
Цитата:
Прочитал. Там написано "в хороших отношениях"
abaika95:
Об этом написано в его биографии Если ее знаете почитайте на Вики
Об этом написано в его биографии Если ее знаете почитайте на Вики
Прочитал. Там написано "в хороших отношениях"
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.07.21 - 05:20
Цитата:
Совсем чердак поехал))) Царь абайка
abaika95:
Когда русский царь (абайка) рыбу удит Алекс может спать спокойно (реальная цитата Александра 3)
Когда русский царь (абайка) рыбу удит Алекс может спать спокойно (реальная цитата Александра 3)
Совсем чердак поехал))) Царь абайка
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.07.21 - 05:22
Цитата:
Забавный персонаж
maxsaf:
Что правда то правда, в цирке клоуны не те нынче,
Что правда то правда, в цирке клоуны не те нынче,
Забавный персонаж
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.07.21 - 05:23
Цитата:
Фантастический идиот
abaika95:
Или Вам нравится когда я вас опускаю? Это батенька уже мазохизм
Или Вам нравится когда я вас опускаю? Это батенька уже мазохизм
Фантастический идиот
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.07.21 - 06:18
Цитата:
Были ТУТ местны. ГДЕ? В ЦУМе? Или на ЖД вокзале? В каком городе? Николаевске? Что ТУТ было до освоения земель переселенцами? Какие местные сдавали землю "понаехОвшим"? За какую валюту? Казахстанский тенге? Или за российские рубли? Может быть у местных были какие-то свои паспорта и своя грамота? На каком языке писались расписки? Бред несешь, "историк"
abaika95:
Когда сюда крестьян начали завозить тут одни местные были,которые разговаривали на казахском Землю в аренду сдавали понаеховшим крестьянам)
Когда сюда крестьян начали завозить тут одни местные были,которые разговаривали на казахском Землю в аренду сдавали понаеховшим крестьянам)
Были ТУТ местны. ГДЕ? В ЦУМе? Или на ЖД вокзале? В каком городе? Николаевске? Что ТУТ было до освоения земель переселенцами? Какие местные сдавали землю "понаехОвшим"? За какую валюту? Казахстанский тенге? Или за российские рубли? Может быть у местных были какие-то свои паспорта и своя грамота? На каком языке писались расписки? Бред несешь, "историк"
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 12455
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.07.21 - 06:33
обиженного смотрю ночью послали
клоуном работать, сказали утрись,
и иди получать. такая у тебя участь.
жалко парнишку,хоть и понаехавший, ведь русский язык знает, хоть и на троечку. а казахский не знает.
и учить не хочет. да и правильно, зачем это в Кустанае, где только на русском все и все.
[Исправлено: alex_60, 23.07.2021 - 06:33]
клоуном работать, сказали утрись,
и иди получать. такая у тебя участь.
жалко парнишку,хоть и понаехавший, ведь русский язык знает, хоть и на троечку. а казахский не знает.
и учить не хочет. да и правильно, зачем это в Кустанае, где только на русском все и все.
[Исправлено: alex_60, 23.07.2021 - 06:33]
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