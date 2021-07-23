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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
Страница 281 из 281«1...279280281
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11278
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.07.21 - 01:25
#4201
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Цитата:
abaika95:
А вы адекватно пишите Без матов)

Да о чем вы? Я и без мата справляюсь, даже когда на ВЫ :lol:

Цитата:
abaika95:
Прихожу я вами поруководить (направить так сказать) куда надо говорить

Так вот почему флуд постоянно скатывается к языковому вопросу))
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11278
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.07.21 - 01:27
#4202
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Цитата:
abaika95:
А вы из учебников по истории РК это черпаете или из журнала Спидинфо?)

Отовсюду, могу и ваши новые почитать, когда допишете))
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8728
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.07.21 - 01:31
#4203
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Цитата:
maxsaf:
Да о чем вы? Я и без мата справляюсь, даже когда на ВЫ

Мммм
Не льстите себе
Не справляетесь)
ИзвинитеЦитата:
maxsaf:
Так вот почему флуд постоянно скатывается к языковому вопросу

Я просто не мешаю творчеству отдельных актеров))
Цитата:
maxsaf:
Отовсюду, могу и ваши новые почитать, когда допишете)

Ну вы конкретно привидите пример из учебников по истории РК что там вам не нравится?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11278
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.07.21 - 01:33
#4204
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Цитата:
abaika95:
журнала Спидинфо?)

Вопрос из Спидинфо для вас: в каких отношениях с СССР и компартией состоял Елбасы. Вы осуждаете эту связь, если она имела место быть? Какие претензии к СССР?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11278
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.07.21 - 01:35
#4205
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Цитата:
abaika95:
Ну вы конкретно привидите пример из учебников по истории РК что там вам не нравится?

Из старых советских или новых переписанных?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8728
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.07.21 - 01:45
#4206
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Цитата:
maxsaf:
Вопрос из Спидинфо для вас

Вообще интервью таким журналам не даю) переврут же)Цитата:
maxsaf:
в каких отношениях с СССР и компартией состоял Елбасы.

Об этом написано в его биографии
Если ее знаете почитайте на Вики
Цитата:
maxsaf:
Вы осуждаете эту связь, если она имела место быть?

Кто я такой чтобы осуждать связи?
Цитата:
maxsaf:
Какие претензии к СССР?

Только одна
Зачем надо было "творческий" и креативный класс вырезать в начале?
В итоге к руководству пришли кривозубые крестьяне которые похерили великую идею своими мазолистыми загребущими ручонками
Цитата:
maxsaf:
Из старых советских или новых переписанных?

А о каких говорим сейчас?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11278
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.07.21 - 02:29
#4207
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Цитата:
abaika95:
Только одна Зачем надо было "творческий" и креативный класс вырезать в начале?

Предположу, что в КЗ от этого ни один человек не пострадал, а поскольку других претензий у вас нет, то... мир, труд, май )) :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11278
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.07.21 - 02:30
#4208
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Цитата:
abaika95:
В итоге к руководству пришли кривозубые крестьяне которые похерили великую идею своими мазолистыми загребущими ручонками

В том числе и казахстанские, не так ли?))
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11278
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.07.21 - 02:31
#4209
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Цитата:
abaika95:
Кто я такой чтобы осуждать связи?

А кто вы такой, чтобы осуждать СССР или Елбасы?))
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11278
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.07.21 - 02:34
#4210
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Цитата:
abaika95:
Об этом написано в его биографии Если ее знаете почитайте на Вики

Прочитал. Там написано "в хороших отношениях" :lol:
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гражданин СССР
* гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
337
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.07.21 - 05:20
#4211
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Цитата:
abaika95:
Когда русский царь (абайка) рыбу удит Алекс может спать спокойно (реальная цитата Александра 3)

Совсем чердак поехал))) Царь абайка :lol: :lol: :lol:
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гражданин СССР
* гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
337
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.07.21 - 05:22
#4212
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Цитата:
maxsaf:
Что правда то правда, в цирке клоуны не те нынче,

Забавный персонаж :-)
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гражданин СССР
* гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
337
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.07.21 - 05:23
#4213
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Цитата:
abaika95:
Или Вам нравится когда я вас опускаю? Это батенька уже мазохизм

:lol: :lol: :lol: Фантастический идиот
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