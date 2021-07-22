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≡ Сколько нужно человек, чтобы спилить дерево? - «НГ» попыталась помочь пенсионеру, чтобы решить проблему, угрожающую его жизни
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41999
Сколько нужно человек, чтобы спилить дерево? - «НГ» попыталась помочь пенсионеру, чтобы решить проблему, угрожающую его жизни
Отправлено: 22.07.21 - 13:02
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85-летний костанаец Николай МАСЛОВ живет в доме № 1 во втором проезде ул. Лермонтова. Рядом с домом - старый тополь, который частично засыхает. Пенсионер не смог сам обратиться в «НГ», поэтому это сделал его знакомый, который прислал фотографии, иллюстрирующие проблему.
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14166
Сколько нужно человек, чтобы спилить дерево? - «НГ» попыталась помочь пенсионеру, чтобы решить проблему, угрожающую его жизни
Отправлено: 22.07.21 - 23:39
#30
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Цитата:
elektron:
пытались мать в деревеньку под Тюменью к родным всеобщими усилиями перевезти. Кругом лишь палки в колёса, пришлось даже в КЗ старушке вернуться, потому как временная виза истекала.

Ну просто так гражданство не дают и жить на территории страны никто не разрешит. Другой вопрос что могли сотрудники просто направить - как и что делать. Гражданам РК в России можно находиться 3 месяца с регистрацией. Можно получить РВП и 3 года жить и за это время гражданство сделать.
А вообще здесь корона жмёт у всех этих инспекторов - каждую букву, запятую проверяют, до абсурда доходит. Причём у каждого инспектора свои требования. В Казахстане за такое ему бы по шапке настучали. Я помню как писал заявление на выписку с места жительства в Кустанае - слова там местами перепутал. Думал, скажут переписывать, но приняли! Но есть тут и обратная сторона, конечно.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7368
Сколько нужно человек, чтобы спилить дерево? - «НГ» попыталась помочь пенсионеру, чтобы решить проблему, угрожающую его жизни
Отправлено: 22.07.21 - 23:53
#31
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Цитата:
Victor Yang:
Гражданам РК в России можно находиться 3 месяца с регистрацией. Можно получить РВП и 3 года жить и за это время гражданство сделать.

Ну не в курсе всех подробностей. Было года три-четыре назад. Документы оформлены и подготовлены, дом продан. А пришлось в КЗ вернуться и по новой всё делать. Но после звонка за месяц вопрос был решён.
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Добринцофф
* Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
7990
Сколько нужно человек, чтобы спилить дерево? - «НГ» попыталась помочь пенсионеру, чтобы решить проблему, угрожающую его жизни
Отправлено: 23.07.21 - 01:56
#32
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Цитата:
maxsaf:
Могу рассказать как это у нас происходит. Есть такой сайт, в переводе называется "нажмиикопай". У них есть все базы данных всех подземных коммуникаций,

Бюрократы у вас там,у нас не надо никуда нажимать,труба с газом над землёй идёт никак не ошибёшься где копать,да и обслуживать легче,если утечка сразу по запаху понятно где,а под землёй будет травить,пока какой-нибудь дядя Бенджамин не закурит у себя на лужайке.
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