Отправлено: - 23:10

Алгоритм его действий следующий: он заходит в мессенджер Telegram, в группу «Костанай 10 регион», в этой группе находит «некое» сообщение, нажимает на иконку и выходят сведения о том, кем является отправитель - то есть, это номер Сергея Зинченко, - пояснил свое решение судья.

Как тогда приняли решение о наказании Зинченко, если сотрудник полиции не знал, с какого IP-адреса было отправлено сообщение? - спросил Кульжанов

[Исправлено: Victor Yang, 22.07.2021 - 23:16]

Цитата:Судья не знает как работает Телеграм. Номер не высвечивается, если контакта абонента нет у того кто его смотрит.Цитата:А что бы это дало, если отправитель использовал vpn? Я думаю тут нужно экспертов приглашать что ли. А то полицейский может написать что посмотрел в контактах IP отправителя, а также ИИН, ФИО и адрес регистрации.