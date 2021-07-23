Отправлено: - 00:49

Victor Yang:

Вот именно! Рыскать ему надо для этого. А почему?

Victor Yang:

который знает большинство.

Victor Yang:

Может тогда сделать этот язык государственным, потому что на нем разговаривает большинство?

Victor Yang:

Это тоже выдуманная ситуация. В Саратове нет русских предпринимателей? Или даже всем этим национальным тавернам достаточно своей диаспоры для бизнеса? Ну не пиши бред. Твоя выдуманная ситуация против реальной казахстанской проигрывает, мягко говоря. Исходи не из того что может быть или должно, а из того что есть.

Victor Yang:

Неважно. Важно то что такими нападками они желание учить язык не вызовут, а реакция будет обратной - именно отторжение. Ты как психолог должен это понимать. Можно то же самое делать, но вызывая позитив. Но это не так хайпово, конечно. И подписчиков будет меньше.

Добринцофф:

В чём заключается-это обслуживание на гос языке? В США есть магазины в которых вообще продавцов нету. У нас в любом маркете зайди накидай продуктов в тележку,всё по штрихкодам,ценники висят ,что ещё тебе нужно?

alex_60:

абайки это не понимают, они обиженные.

drakon:

Так он, абайка, оттуда, только - приехал

alex_60:

а другого пути и нет. однозначно. кстати нур кз сегодня сообщает

[Исправлено: abaika95, 23.07.2021 - 01:34]

Цитата:Не почемуОн не должен рыскать в поисках магазина чтобы получить обслуживание на государственном языкеЕсли в России все в магазах на таджикском заговорят? Что будет?Цитата:Да наверно нет уже этого большинстваЦитата:Тогда и общетюркский(узбекский,татарский,башкирский,казахский) давайте сделаем в ЧББольшинство уже им владеетТакже как английским в МосквеЗачем вообще гос язык?)Цитата:Она проигрывает потомучто ты ее прекрасно понял и она тебе не понравилась правдивостью ))Также и в Казахстане ты не можешь принять что не должно быть так,что пришел человек в магазин а его нахер шлют потомучто не знают госязыкЯ про это пишуЦитата:Куату не нужен позывАудитория уже крутит блогеромЕсть такое понятие (не помню как называется а лицемерно гуглить чтобы показаться умнее не буду)Вообщем мелким СМИ/блогером/ЛИдером мнений в определенный момент начинает руководить его аудиторияЧто нравится аудитории тот контент и будет дальше продвигаться на канале/сайте/страницеТоесть Куат понимает,он уже набрал ту критическую массу людей кому нравится его радикальная деятельностьЕсли он сейчас начнет мирно просвещать от него отвернется большинство подписчиков да ещё и обвинят в продажностиОн такого стерпеть не сможетПотому он и продвигает те идеи которые нравятся его аудиторииИ чем дальше в лес тем будет радикальнееЕсли раньше он ходил только по магазинам и приставал к продавцам или админамТо смотрю он уже и до обычных охранников начал докапываться что непральноВот второй активист чуть по объективнее будетТот что за хлеб спорил))Аудитория решает всегда и вездеТолько очень сильная редакция или личность может избавится от мнения своих подписчиков и выдавать годный контентЦитата:Мне нечегоНо если я пришел в магазин и хочу уточнится о том или ином товаре то продавец или консультант должен будет ответить мне на языке обращения к нему (гос или русский)Если такого не будет,то это неправильноЦитата:Обиженный у тебя дома сидитИногда он выходит из комнатыСмотри в зеркало и боитсяПотомучто батыры, кони и оралманы везде мерещатсяА у него красный паспорт и вид на гастобрайтерскую дейтельность просрочена)Штаны мокреют а пальцы сами к клавиатуре тянутсяНаписать очередную иллюзию про свою жизнь в Костанае)) без гос языка)Не сцы в трусыНе тронут тебя)Обиженный)Цитата:Нет я не с твоей малой родиныЦитата:Бедный бедный смешной дуралей (Есенин)