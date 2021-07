Отправлено: - 01:03

alex_60: Жириновский сегодня высказался.

maxsaf:

Для этого есть соответствующие органы, которые кстати ничего особо в этом плане не делают. Потому что строгость законов нивелируется необязательностью исполнения

maxsaf:

Может местные понаехавшим? Те, кого вы гастарбайтерами называете - всю жизнь там живут, а кого местными зовете - их только что с югов и из-за границы завезли. А местные русский знают.

maxsaf:

Так это же не турки делают, которые всю жизнь там живут. А свежеприбывшие.

maxsaf:

Так форум НГ - в Украине, уже моськой несколько раз тыкал в этот факт

alex_60:

сухопутную кз-рф после 13.07 никто не пересекал? что там и как, по приложению или по справке пцр.

maxsaf:

Может и есть, Рудный например не просто же так разбавляют

elektron:

А остальные тогда ,не знающие казахского языка, в чьей?

alex_60:

абайка в нокауте, совсем измордовали пацана.и подмоги нет, вот что странно. получается он он один такой в Кустанае. вот тут как раз и не странно. а реальность.

Маркс:

Приехал казах в Турцию на отдых. Решил пойти в бар пропустить пивка. Подходит к стойке и говорит на английском: - Hi! Two mugs of beer, please! Турок смотрит и говорит улыбаясь: - Hi! Are you from Japan? - No, I'm from Kazakhstan.

maxsaf:

Подмога перешла на казахский принципиально, и тусуется у Куата в каментах ))

Цитата:Всегда поражался кто всерьез воспринимаетЖириновского,Задорнова и СоловьеваЭто какой-то определенный тип людейНазвание им по русски придумали меткое однакоНе буду тут писать) Цитата:Ну к вам вон приходили же)Вы отделались лёгким испугомА блогеру ваш испуг не нуженЦитата:НееМы тут в царьгад не играем с его северным Казахстаном с центром в городе верныйКогда сюда крестьян начали завозить тут одни местные были,которые разговаривали на казахскомЗемлю в аренду сдавали понаеховшим крестьянам)Цитата:И турки попадаютсяИ афганцы в третьем поколенииВсякие естьМестным жизнь портятЦитата:Да можете хоть своей моськой ещё пару раз куда-нибудь тыкнутсяСМИ НГ где зарегано?Цитата:Домой собрался?Тапки зря покупал блинЦитата:Не там больше алкогольный кварталРусским его не назовешьЦитата:Дагестанец живущий в ЧБ и не знающий русский язык в чьей стране живёт?Цитата:Просто я на рыбалку ушелА ты боишься всеровно)Когда русский царь (абайка) рыбу удит Алекс может спать спокойно (реальная цитата Александра 3)Цитата:Тут нельзя на иностранном писатьВ бан захотел?)Цитата:А давайте флешмбом устроимВот вы тут все дядьки старые (россияне,канадцы,немцы) зайдите к куату в коменты и навалите ему там своих мыслейА то как-то скучноВы тут а он там даже не читает вас))Потомучто не понимает а так бы знал что вы тут обиженные его дейтельностьюМожет и образумился а?)