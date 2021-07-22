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≡ Почему нынче такие погоды стоят?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41999
Почему нынче такие погоды стоят?
Отправлено: 22.07.21 - 09:25
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За последний год с небольшим Костанайская область почти как в поговорке прошла сквозь огонь, воду и медные трубы. Обрушившийся в апреле 2020 года ураган, выворачивающий с корнем сотни деревьев и ломающий высоковольтные опоры передач, стал самым мощным в истории региона. Слава о нем облетела всю страну. В мае и июне 2021 года в нашем северном регионе изнывали от такой нестандартной жары, что департамент по ЧС планировал объявить чрезвычайное положение... Казалось бы, ситуацию спас июль, разразившийся бурными осадками, но на деле буквально утопил область в аномальном количестве дождей. Что происходит с климатом в Костанайской области?
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A
§ AskKst
(Пользователи)
Регистрация:
09.07.21
Сообщений:
3
Re: Почему нынче такие погоды стоят?
Отправлено: 22.07.21 - 09:25
#1
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Судя по оснащению наших синоптиков, погоду на завтра мы узнаем послезавтра :lol:
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Н
§ Николаич I
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.11.19
Сообщений:
143
Re: Почему нынче такие погоды стоят?
Отправлено: 22.07.21 - 17:18
#2
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Цитата:
За погодой в нашем регионе наблюдают с конца IXX века

Простите, с какого века?
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Мишаня
§ Мишаня
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Екатеринбург
Регистрация:
13.03.09
Сообщений:
886
Re: Почему нынче такие погоды стоят?
Отправлено: 22.07.21 - 17:52
#3
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Цитата:
Николаич I:
Простите, с какого века?

Ну, что же вы, летоисчисление не знаете? С кавырнадцатого же - четко написано!
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Мишаня
§ Мишаня
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Екатеринбург
Регистрация:
13.03.09
Сообщений:
886
Re: Почему нынче такие погоды стоят?
Отправлено: 22.07.21 - 17:59
#4
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Цитата:
небольшая, похожая на трансформаторную, деревянная будка

Странные ассоциации у пишущей братии. Чем же это будка похожа на трансформаторную?
Если что - будка Селянинова так и называется. А вот трансформаторная будка - это только дилетанты с неполным средним могут называть трансформаторную подстанцию. Простите, задело )))
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12454
Re: Почему нынче такие погоды стоят?
Отправлено: 22.07.21 - 18:17
#5
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Цитата:
Мишаня:

///небольшая, похожая на трансформаторную, деревянная//

пирожное, похожее на яблоко.
что вы все ноете, как будто здесь отхожее место для поуехавших.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4756
Re: Почему нынче такие погоды стоят?
Отправлено: 22.07.21 - 19:46
#6
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Тетка сидит за компьютером и то хорошо
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Алиса
§ Алиса
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.06.09
Сообщений:
4633
Re: Почему нынче такие погоды стоят?
Отправлено: 22.07.21 - 20:24
#7
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Цитата:
Николаич I:

я тоже тупанула, когда увидела загадочное число. Видимо новые измерения пошли, а мы не в курсе. :-o
Цитата:
AskKst:
Судя по оснащению наших синоптиков,

вот в бытность существования областного радио, когда ведующей была Алла Ломова - озвученная ею погода, предоставляемая местными синоптиками была в разы точнее, чем сегодняшняя, прошедшая космически-компьютерные обработки и показатели. Так что может не стоит так смеяться - получается это мы сегодня с современным оснащением отстали от прошлой жизни))). На 2 Кустанае стоит тоже метеостанция - как едем мимо всегда смотрю - жива или уже ликвидировали))))
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7366
Почему нынче такие погоды стоят?
Отправлено: 22.07.21 - 20:42
#8
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Цитата:
Алиса:
На 2 Кустанае стоит тоже метеостанция

Вот время было мы там шары "метеорологические" тырили. рвали и резали на куски и шарики из них разные делали. В том числе и водой наполняли. Потом в окошки детсада/ясли кидали. :oops: :lol:
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Алиса
§ Алиса
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.06.09
Сообщений:
4633
Re: Почему нынче такие погоды стоят?
Отправлено: 22.07.21 - 23:03
#9
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Цитата:
elektron:
шары "метеорологические"

тоже помню, что откуда-то принесли что-то типа парашюта, с которым метеозонды запускали - упал где-то в черте города. Может ошибаюсь, что именно их, но помню что было.
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
673
Почему нынче такие погоды стоят?
Отправлено: 22.07.21 - 23:27
#10
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Цитата:
Алиса:
Алла Ломова

Чтобы услышать ее голос, хоть погоду, хоть новости, приходилось динамик, подключенный через окно на втором этаже (были тогда двухэтажки, где можно было легко подключиться к местной радиолинии), прятать под подушку. И просыпаться с ней...
Никогда не забудется...
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