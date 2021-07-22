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Сколько нужно человек, чтобы спилить дерево? - «НГ» попыталась помочь пенсионеру, чтобы решить проблему, угрожающую его жизни
Сколько нужно человек, чтобы спилить дерево? - «НГ» попыталась помочь пенсионеру, чтобы решить проблему, угрожающую его жизни
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 41999
Сколько нужно человек, чтобы спилить дерево? - «НГ» попыталась помочь пенсионеру, чтобы решить проблему, угрожающую его жизни
Отправлено: 22.07.21 - 13:02
85-летний костанаец Николай МАСЛОВ живет в доме № 1 во втором проезде ул. Лермонтова. Рядом с домом - старый тополь, который частично засыхает. Пенсионер не смог сам обратиться в «НГ», поэтому это сделал его знакомый, который прислал фотографии, иллюстрирующие проблему.
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Сколько нужно человек, чтобы спилить дерево? - «НГ» попыталась помочь пенсионеру, чтобы решить проблему, угрожающую его жизни
Отправлено: 22.07.21 - 21:05
Цитата:
В России видимо так же, раз столько мелких проблем решаются через прямую линию с президентом. Можно попытаться проблему в НГ прислать в народные новости - часто помогает.
KOS77:
Осталось только акиму области обращение через егов закинуть
Осталось только акиму области обращение через егов закинуть
В России видимо так же, раз столько мелких проблем решаются через прямую линию с президентом. Можно попытаться проблему в НГ прислать в народные новости - часто помогает.
Сколько нужно человек, чтобы спилить дерево? - «НГ» попыталась помочь пенсионеру, чтобы решить проблему, угрожающую его жизни
Отправлено: 22.07.21 - 21:08
Цитата:
Зря вы это у электрона спрашиваете. По нормальному газовая труба должна была под землей идти)))
Добринцофф:
А в чём проблема то? Вот у меня на улице примерно 20-30 деревьев растёт и рядом проходит газопровод,так что теперь все их срубить надо?
А в чём проблема то? Вот у меня на улице примерно 20-30 деревьев растёт и рядом проходит газопровод,так что теперь все их срубить надо?
Зря вы это у электрона спрашиваете. По нормальному газовая труба должна была под землей идти)))
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 7366
Сколько нужно человек, чтобы спилить дерево? - «НГ» попыталась помочь пенсионеру, чтобы решить проблему, угрожающую его жизни
Отправлено: 22.07.21 - 21:09
Цитата:
В статье описано.Цитата:
Вот пусть газовики и занимаются уходом территории, зачем сразу спиливать?
Добринцофф:
А в чём проблема то?
А в чём проблема то?
В статье описано.Цитата:
Добринцофф:
меня на улице примерно 20-30 деревьев растёт и рядом проходит газопровод,так что теперь все их срубить надо?
меня на улице примерно 20-30 деревьев растёт и рядом проходит газопровод,так что теперь все их срубить надо?
Вот пусть газовики и занимаются уходом территории, зачем сразу спиливать?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 7366
Сколько нужно человек, чтобы спилить дерево? - «НГ» попыталась помочь пенсионеру, чтобы решить проблему, угрожающую его жизни
Отправлено: 22.07.21 - 21:10
Цитата:
Это верно, почти отвык уже, но память помнит всё же
maxsaf:
По нормальному газовая труба должна была под землей идти)))
По нормальному газовая труба должна была под землей идти)))
Это верно, почти отвык уже, но память помнит всё же
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 16.05.11
- Сообщений:
- 7989
Сколько нужно человек, чтобы спилить дерево? - «НГ» попыталась помочь пенсионеру, чтобы решить проблему, угрожающую его жизни
Отправлено: 22.07.21 - 21:14
Цитата:
Ну и нафик она там нужна?
Я дом покупал,водопровод сам тянул,септик то же сам сделал,а если газовая труба под землёй шла,то кто бы мне разрешил?
maxsaf:
По нормальному газовая труба должна была под землей идти)))
По нормальному газовая труба должна была под землей идти)))
Ну и нафик она там нужна?
Я дом покупал,водопровод сам тянул,септик то же сам сделал,а если газовая труба под землёй шла,то кто бы мне разрешил?
Сколько нужно человек, чтобы спилить дерево? - «НГ» попыталась помочь пенсионеру, чтобы решить проблему, угрожающую его жизни
Отправлено: 22.07.21 - 21:15
Цитата:
Ну это же, если по нормальному...
maxsaf:
По нормальному газовая труба должна была под землей идти)))
По нормальному газовая труба должна была под землей идти)))
Ну это же, если по нормальному...
Сколько нужно человек, чтобы спилить дерево? - «НГ» попыталась помочь пенсионеру, чтобы решить проблему, угрожающую его жизни
Отправлено: 22.07.21 - 21:18
Цитата:
Для этого есть специально, обученные люди...
Добринцофф:
Я дом покупал,водопровод сам тянул,септик то же сам сделал,а
Я дом покупал,водопровод сам тянул,септик то же сам сделал,а
Для этого есть специально, обученные люди...
Сколько нужно человек, чтобы спилить дерево? - «НГ» попыталась помочь пенсионеру, чтобы решить проблему, угрожающую его жизни
Отправлено: 22.07.21 - 21:26
Цитата:
Ну так это уже другая проблема. Могу рассказать как это у нас происходит. Есть такой сайт, в переводе называется "нажмиикопай". У них есть все базы данных всех подземных коммуникаций, они моментально дают и разрешение и карту подземных коммуникаций интересуемого района. Если ты пробил трубу без обращения к ним - у тебя большие проблемы. Если после обращения к ним - то они все проблемы решают. Наша компания уже просверлила сотни километров грунта под оптоволокно, вдоль трасс и в черте города, без проблем. Но у нас есть обязательство предоставить чертежи наших новых коммуникаций, чтобы потом их нам не повредили. У нас есть бригада чертежников, каждый день они добавляют кабели на карту и скидывают в общую базу. Есть конечно и места, где не всегда удается точно определить положение тех же кабелей под землёй, но там есть фишка интересная, типа сигнальный трос, он идет вместе с кабелем под землёй, и в случае необходимости на него подается тон, который потом прибором слышно на поверхности. И чел с прибором может точно краской по траве начертить как кабель идет. Так что проблем тут особых нет, все решаемо, если сделать грамотно.
Добринцофф:
Я дом покупал,водопровод сам тянул,септик то же сам сделал,а если газовая труба под землёй шла,то кто бы мне разрешил?
Я дом покупал,водопровод сам тянул,септик то же сам сделал,а если газовая труба под землёй шла,то кто бы мне разрешил?
Ну так это уже другая проблема. Могу рассказать как это у нас происходит. Есть такой сайт, в переводе называется "нажмиикопай". У них есть все базы данных всех подземных коммуникаций, они моментально дают и разрешение и карту подземных коммуникаций интересуемого района. Если ты пробил трубу без обращения к ним - у тебя большие проблемы. Если после обращения к ним - то они все проблемы решают. Наша компания уже просверлила сотни километров грунта под оптоволокно, вдоль трасс и в черте города, без проблем. Но у нас есть обязательство предоставить чертежи наших новых коммуникаций, чтобы потом их нам не повредили. У нас есть бригада чертежников, каждый день они добавляют кабели на карту и скидывают в общую базу. Есть конечно и места, где не всегда удается точно определить положение тех же кабелей под землёй, но там есть фишка интересная, типа сигнальный трос, он идет вместе с кабелем под землёй, и в случае необходимости на него подается тон, который потом прибором слышно на поверхности. И чел с прибором может точно краской по траве начертить как кабель идет. Так что проблем тут особых нет, все решаемо, если сделать грамотно.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 7366
Сколько нужно человек, чтобы спилить дерево? - «НГ» попыталась помочь пенсионеру, чтобы решить проблему, угрожающую его жизни
Отправлено: 22.07.21 - 21:28
Цитата:
По нормальному, если бахнет, то газовики и должны будут ущерб возмещать. Людей, если жертвы будут, жалко конечно. Но думается спишут на стихийное бедствие, или типа того...
maxsaf:
По нормальному
По нормальному
По нормальному, если бахнет, то газовики и должны будут ущерб возмещать. Людей, если жертвы будут, жалко конечно. Но думается спишут на стихийное бедствие, или типа того...
Сколько нужно человек, чтобы спилить дерево? - «НГ» попыталась помочь пенсионеру, чтобы решить проблему, угрожающую его жизни
Отправлено: 22.07.21 - 21:31
Буквально пару дней назад в мое отсутствие электрики приходили и на земле расставили флажки точно над электрическим кабелем, идущим от столба к дому под землей. А пару недель назад водопровод пометили другие ребята. Это подготовка к прокладке оптики по улице.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 7366
Сколько нужно человек, чтобы спилить дерево? - «НГ» попыталась помочь пенсионеру, чтобы решить проблему, угрожающую его жизни
Отправлено: 22.07.21 - 21:31
Цитата:
Это называется плановое застройство. А откуда оно в Костанае? Там даже микрорайоны возводят наугад.
maxsaf:
Так что проблем тут особых нет, все решаемо, если сделать грамотно.
Так что проблем тут особых нет, все решаемо, если сделать грамотно.
Это называется плановое застройство. А откуда оно в Костанае? Там даже микрорайоны возводят наугад.
Сколько нужно человек, чтобы спилить дерево? - «НГ» попыталась помочь пенсионеру, чтобы решить проблему, угрожающую его жизни
Отправлено: 22.07.21 - 21:33
Цитата:
На улице не бахнет. В худшем случае загорится. А по уму у газовиков должна быть защита, типа если резко давление в трубе понизилось - перекрыть вентиль. Это же несложно сделать, пару датчиков и автоматика.
elektron:
По нормальному, если бахнет,
По нормальному, если бахнет,
На улице не бахнет. В худшем случае загорится. А по уму у газовиков должна быть защита, типа если резко давление в трубе понизилось - перекрыть вентиль. Это же несложно сделать, пару датчиков и автоматика.
Сколько нужно человек, чтобы спилить дерево? - «НГ» попыталась помочь пенсионеру, чтобы решить проблему, угрожающую его жизни
Отправлено: 22.07.21 - 21:35
Цитата:
Ну да, проще трубы над землей протянуть, чем потом на карте чертить))
elektron:
Это называется плановое застройство. А откуда оно в Костанае? Там даже микрорайоны возводят наугад.
Это называется плановое застройство. А откуда оно в Костанае? Там даже микрорайоны возводят наугад.
Ну да, проще трубы над землей протянуть, чем потом на карте чертить))
K
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 14.02.12
- Сообщений:
- 806
Re: Сколько нужно человек, чтобы спилить дерево? - «НГ»...
Отправлено: 22.07.21 - 22:13
Цитата:
В России да, вообще беда, там не то что федеральные СМИ ни на что не могут повлиять, так и Президента не всегда слушаются. У нас к счастью не так. А в НГ как-то не сообразил новость закинуть, наивно полагая, что с кронированием в городе проблемы не возникнет, т.к. повсюду обрезают десятками деревья. Видимо это позволено только избранным.
maxsaf:
В России видимо так же, раз столько мелких проблем решаются через прямую линию с президентом
В России видимо так же, раз столько мелких проблем решаются через прямую линию с президентом
В России да, вообще беда, там не то что федеральные СМИ ни на что не могут повлиять, так и Президента не всегда слушаются. У нас к счастью не так. А в НГ как-то не сообразил новость закинуть, наивно полагая, что с кронированием в городе проблемы не возникнет, т.к. повсюду обрезают десятками деревья. Видимо это позволено только избранным.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 7366
Сколько нужно человек, чтобы спилить дерево? - «НГ» попыталась помочь пенсионеру, чтобы решить проблему, угрожающую его жизни
Отправлено: 22.07.21 - 23:07
Цитата:
Ну не знаю, каждый случай индивидуален. У меня друзья, живут сами в Германии, а мать жены друга в селе под Семиозёркой (если не ошибаюсь, да и не столь суть важно), пол года если не дольше пытались мать в деревеньку под Тюменью к родным всеобщими усилиями перевезти. Кругом лишь палки в колёса, пришлось даже в КЗ старушке вернуться, потому как временная виза истекала. И могли вообще запрет на приобретение гражданства ввести. Так отец друга дозвонился по этой горячей линии, и о чудо за месяц вопрос переселения и приобретения гражданства решён. Правда, как отпасовывались, и персонал паспортного стола в Тюмени был почти полностью обновлён. Вот такие чудеса бывают. А в принципе не смешно конечно, когда через высшее руководство или СМИ, проблемы решаются, которые должны просто по звонку решаться.
KOS77:
В России да, вообще беда, там не то что федеральные СМИ ни на что не могут повлиять, так и Президента не всегда слушаются.
В России да, вообще беда, там не то что федеральные СМИ ни на что не могут повлиять, так и Президента не всегда слушаются.
Ну не знаю, каждый случай индивидуален. У меня друзья, живут сами в Германии, а мать жены друга в селе под Семиозёркой (если не ошибаюсь, да и не столь суть важно), пол года если не дольше пытались мать в деревеньку под Тюменью к родным всеобщими усилиями перевезти. Кругом лишь палки в колёса, пришлось даже в КЗ старушке вернуться, потому как временная виза истекала. И могли вообще запрет на приобретение гражданства ввести. Так отец друга дозвонился по этой горячей линии, и о чудо за месяц вопрос переселения и приобретения гражданства решён. Правда, как отпасовывались, и персонал паспортного стола в Тюмени был почти полностью обновлён. Вот такие чудеса бывают. А в принципе не смешно конечно, когда через высшее руководство или СМИ, проблемы решаются, которые должны просто по звонку решаться.
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