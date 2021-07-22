Отправлено: - 21:26

Добринцофф:

Я дом покупал,водопровод сам тянул,септик то же сам сделал,а если газовая труба под землёй шла,то кто бы мне разрешил?

Цитата:Ну так это уже другая проблема. Могу рассказать как это у нас происходит. Есть такой сайт, в переводе называется "нажмиикопай". У них есть все базы данных всех подземных коммуникаций, они моментально дают и разрешение и карту подземных коммуникаций интересуемого района. Если ты пробил трубу без обращения к ним - у тебя большие проблемы. Если после обращения к ним - то они все проблемы решают. Наша компания уже просверлила сотни километров грунта под оптоволокно, вдоль трасс и в черте города, без проблем. Но у нас есть обязательство предоставить чертежи наших новых коммуникаций, чтобы потом их нам не повредили. У нас есть бригада чертежников, каждый день они добавляют кабели на карту и скидывают в общую базу. Есть конечно и места, где не всегда удается точно определить положение тех же кабелей под землёй, но там есть фишка интересная, типа сигнальный трос, он идет вместе с кабелем под землёй, и в случае необходимости на него подается тон, который потом прибором слышно на поверхности. И чел с прибором может точно краской по траве начертить как кабель идет. Так что проблем тут особых нет, все решаемо, если сделать грамотно.