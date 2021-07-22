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Почему нынче такие погоды стоят?
Почему нынче такие погоды стоят?
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 41999
Почему нынче такие погоды стоят?
Отправлено: 22.07.21 - 09:25
За последний год с небольшим Костанайская область почти как в поговорке прошла сквозь огонь, воду и медные трубы. Обрушившийся в апреле 2020 года ураган, выворачивающий с корнем сотни деревьев и ломающий высоковольтные опоры передач, стал самым мощным в истории региона. Слава о нем облетела всю страну. В мае и июне 2021 года в нашем северном регионе изнывали от такой нестандартной жары, что департамент по ЧС планировал объявить чрезвычайное положение... Казалось бы, ситуацию спас июль, разразившийся бурными осадками, но на деле буквально утопил область в аномальном количестве дождей. Что происходит с климатом в Костанайской области?
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A
(Пользователи)
- Регистрация:
- 09.07.21
- Сообщений:
- 3
Re: Почему нынче такие погоды стоят?
Отправлено: 22.07.21 - 09:25
Судя по оснащению наших синоптиков, погоду на завтра мы узнаем послезавтра
Н
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 08.11.19
- Сообщений:
- 143
Re: Почему нынче такие погоды стоят?
Отправлено: 22.07.21 - 17:18
Цитата:
Простите, с какого века?
За погодой в нашем регионе наблюдают с конца IXX века
Простите, с какого века?
Re: Почему нынче такие погоды стоят?
Отправлено: 22.07.21 - 17:52
Цитата:
Ну, что же вы, летоисчисление не знаете? С кавырнадцатого же - четко написано!
Николаич I:
Простите, с какого века?
Простите, с какого века?
Ну, что же вы, летоисчисление не знаете? С кавырнадцатого же - четко написано!
Re: Почему нынче такие погоды стоят?
Отправлено: 22.07.21 - 17:59
Цитата:
Странные ассоциации у пишущей братии. Чем же это будка похожа на трансформаторную?
Если что - будка Селянинова так и называется. А вот трансформаторная будка - это только дилетанты с неполным средним могут называть трансформаторную подстанцию. Простите, задело )))
небольшая, похожая на трансформаторную, деревянная будка
Странные ассоциации у пишущей братии. Чем же это будка похожа на трансформаторную?
Если что - будка Селянинова так и называется. А вот трансформаторная будка - это только дилетанты с неполным средним могут называть трансформаторную подстанцию. Простите, задело )))
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 12454
Re: Почему нынче такие погоды стоят?
Отправлено: 22.07.21 - 18:17
Цитата:
///небольшая, похожая на трансформаторную, деревянная//
пирожное, похожее на яблоко.
что вы все ноете, как будто здесь отхожее место для поуехавших.
Мишаня:
///небольшая, похожая на трансформаторную, деревянная//
пирожное, похожее на яблоко.
что вы все ноете, как будто здесь отхожее место для поуехавших.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 4756
Re: Почему нынче такие погоды стоят?
Отправлено: 22.07.21 - 19:46
Тетка сидит за компьютером и то хорошо
Re: Почему нынче такие погоды стоят?
Отправлено: 22.07.21 - 20:24
Цитата:
я тоже тупанула, когда увидела загадочное число. Видимо новые измерения пошли, а мы не в курсе.
Цитата:
вот в бытность существования областного радио, когда ведующей была Алла Ломова - озвученная ею погода, предоставляемая местными синоптиками была в разы точнее, чем сегодняшняя, прошедшая космически-компьютерные обработки и показатели. Так что может не стоит так смеяться - получается это мы сегодня с современным оснащением отстали от прошлой жизни))). На 2 Кустанае стоит тоже метеостанция - как едем мимо всегда смотрю - жива или уже ликвидировали))))
Николаич I:
я тоже тупанула, когда увидела загадочное число. Видимо новые измерения пошли, а мы не в курсе.
Цитата:
AskKst:
Судя по оснащению наших синоптиков,
Судя по оснащению наших синоптиков,
вот в бытность существования областного радио, когда ведующей была Алла Ломова - озвученная ею погода, предоставляемая местными синоптиками была в разы точнее, чем сегодняшняя, прошедшая космически-компьютерные обработки и показатели. Так что может не стоит так смеяться - получается это мы сегодня с современным оснащением отстали от прошлой жизни))). На 2 Кустанае стоит тоже метеостанция - как едем мимо всегда смотрю - жива или уже ликвидировали))))
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 7366
Почему нынче такие погоды стоят?
Отправлено: 22.07.21 - 20:42
Цитата:
Вот время было мы там шары "метеорологические" тырили. рвали и резали на куски и шарики из них разные делали. В том числе и водой наполняли. Потом в окошки детсада/ясли кидали.
Алиса:
На 2 Кустанае стоит тоже метеостанция
На 2 Кустанае стоит тоже метеостанция
Вот время было мы там шары "метеорологические" тырили. рвали и резали на куски и шарики из них разные делали. В том числе и водой наполняли. Потом в окошки детсада/ясли кидали.
Re: Почему нынче такие погоды стоят?
Отправлено: 22.07.21 - 23:03
Цитата:
тоже помню, что откуда-то принесли что-то типа парашюта, с которым метеозонды запускали - упал где-то в черте города. Может ошибаюсь, что именно их, но помню что было.
elektron:
шары "метеорологические"
шары "метеорологические"
тоже помню, что откуда-то принесли что-то типа парашюта, с которым метеозонды запускали - упал где-то в черте города. Может ошибаюсь, что именно их, но помню что было.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Кустанай
- Регистрация:
- 01.01.15
- Сообщений:
- 673
Почему нынче такие погоды стоят?
Отправлено: 22.07.21 - 23:27
Цитата:
Чтобы услышать ее голос, хоть погоду, хоть новости, приходилось динамик, подключенный через окно на втором этаже (были тогда двухэтажки, где можно было легко подключиться к местной радиолинии), прятать под подушку. И просыпаться с ней...
Никогда не забудется...
Алиса:
Алла Ломова
Алла Ломова
Чтобы услышать ее голос, хоть погоду, хоть новости, приходилось динамик, подключенный через окно на втором этаже (были тогда двухэтажки, где можно было легко подключиться к местной радиолинии), прятать под подушку. И просыпаться с ней...
Никогда не забудется...
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