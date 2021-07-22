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≡ «У меня не было аккаунта в Telegramе!» - Суд выясняет, кто размещал призывы к митингу в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41999
«У меня не было аккаунта в Telegramе!» - Суд выясняет, кто размещал призывы к митингу в Костанае
Отправлено: 22.07.21 - 22:32
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Апелляционную жалобу по делу в отношении жителя Костаная Сергея ЗИНЧЕНКО, которого 5 июля арестовали на трое суток за призывы к митингу, начали рассматривать сегодня, 22 июля, в Костанайском областном суде.
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
673
Re: «У меня не было аккаунта в Telegramе!» - Суд выясняет, кто...
Отправлено: 22.07.21 - 22:32
#1
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Цитата:
Судья Асемгуль Амиргалиева пришла тогда к выводу: так как сообщение отправляли с телефона Зинченко - он виновен. Источник:

Это что сейчас было, судья Амиргалиева, в чём виновен?
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7366
Re: «У меня не было аккаунта в Telegramе!» - Суд выясняет, кто...
Отправлено: 22.07.21 - 22:46
#2
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Цитата:- //- Как вы тогда поясните - почему, если нажать на иконку, высвечивался ваш номер? - спросил судья.//

А я завтра создам аккаунт с иконкой и будет высвечиваться номер судьи. :lol:
Кото виноват будет? 8-)
21-ый век на дворе, а некоторые всё ещё в каменном. :lol:
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
673
Re: «У меня не было аккаунта в Telegramе!» - Суд выясняет, кто...
Отправлено: 22.07.21 - 22:46
#3
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нурботы, чё замерли?
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Victor Yang
* Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14166
«У меня не было аккаунта в Telegramе!» - Суд выясняет, кто размещал призывы к митингу в Костанае
Отправлено: 22.07.21 - 23:10
#4
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Цитата:
Алгоритм его действий следующий: он заходит в мессенджер Telegram, в группу «Костанай 10 регион», в этой группе находит «некое» сообщение, нажимает на иконку и выходят сведения о том, кем является отправитель - то есть, это номер Сергея Зинченко, - пояснил свое решение судья.

Судья не знает как работает Телеграм. Номер не высвечивается, если контакта абонента нет у того кто его смотрит.
Цитата:
Как тогда приняли решение о наказании Зинченко, если сотрудник полиции не знал, с какого IP-адреса было отправлено сообщение? - спросил Кульжанов

А что бы это дало, если отправитель использовал vpn? Я думаю тут нужно экспертов приглашать что ли. А то полицейский может написать что посмотрел в контактах IP отправителя, а также ИИН, ФИО и адрес регистрации.

[Исправлено: Victor Yang, 22.07.2021 - 23:16]
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