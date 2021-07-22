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≡ Сколько нужно человек, чтобы спилить дерево? - «НГ» попыталась помочь пенсионеру, чтобы решить проблему, угрожающую его жизни
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41999
Сколько нужно человек, чтобы спилить дерево? - «НГ» попыталась помочь пенсионеру, чтобы решить проблему, угрожающую его жизни
Отправлено: 22.07.21 - 13:02
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85-летний костанаец Николай МАСЛОВ живет в доме № 1 во втором проезде ул. Лермонтова. Рядом с домом - старый тополь, который частично засыхает. Пенсионер не смог сам обратиться в «НГ», поэтому это сделал его знакомый, который прислал фотографии, иллюстрирующие проблему.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11263
Сколько нужно человек, чтобы спилить дерево? - «НГ» попыталась помочь пенсионеру, чтобы решить проблему, угрожающую его жизни
Отправлено: 22.07.21 - 21:05
#15
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Цитата:
KOS77:
Осталось только акиму области обращение через егов закинуть

В России видимо так же, раз столько мелких проблем решаются через прямую линию с президентом. Можно попытаться проблему в НГ прислать в народные новости - часто помогает. :-)
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11263
Сколько нужно человек, чтобы спилить дерево? - «НГ» попыталась помочь пенсионеру, чтобы решить проблему, угрожающую его жизни
Отправлено: 22.07.21 - 21:08
#16
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Цитата:
Добринцофф:
А в чём проблема то? Вот у меня на улице примерно 20-30 деревьев растёт и рядом проходит газопровод,так что теперь все их срубить надо?

Зря вы это у электрона спрашиваете. По нормальному газовая труба должна была под землей идти)))
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7366
Сколько нужно человек, чтобы спилить дерево? - «НГ» попыталась помочь пенсионеру, чтобы решить проблему, угрожающую его жизни
Отправлено: 22.07.21 - 21:09
#17
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Цитата:
Добринцофф:
А в чём проблема то?

В статье описано.Цитата:
Добринцофф:
меня на улице примерно 20-30 деревьев растёт и рядом проходит газопровод,так что теперь все их срубить надо?

Вот пусть газовики и занимаются уходом территории, зачем сразу спиливать?
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7366
Сколько нужно человек, чтобы спилить дерево? - «НГ» попыталась помочь пенсионеру, чтобы решить проблему, угрожающую его жизни
Отправлено: 22.07.21 - 21:10
#18
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Цитата:
maxsaf:
По нормальному газовая труба должна была под землей идти)))

Это верно, почти отвык уже, но память помнит всё же :lol:
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
7989
Сколько нужно человек, чтобы спилить дерево? - «НГ» попыталась помочь пенсионеру, чтобы решить проблему, угрожающую его жизни
Отправлено: 22.07.21 - 21:14
#19
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Цитата:
maxsaf:
По нормальному газовая труба должна была под землей идти)))

Ну и нафик она там нужна?
Я дом покупал,водопровод сам тянул,септик то же сам сделал,а если газовая труба под землёй шла,то кто бы мне разрешил?
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22238
Сколько нужно человек, чтобы спилить дерево? - «НГ» попыталась помочь пенсионеру, чтобы решить проблему, угрожающую его жизни
Отправлено: 22.07.21 - 21:15
#20
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Цитата:
maxsaf:
По нормальному газовая труба должна была под землей идти)))

Ну это же, если по нормальному... :lol: ;-)
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22238
Сколько нужно человек, чтобы спилить дерево? - «НГ» попыталась помочь пенсионеру, чтобы решить проблему, угрожающую его жизни
Отправлено: 22.07.21 - 21:18
#21
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Цитата:
Добринцофф:
Я дом покупал,водопровод сам тянул,септик то же сам сделал,а

Для этого есть специально, обученные люди... :lol: ;-)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11263
Сколько нужно человек, чтобы спилить дерево? - «НГ» попыталась помочь пенсионеру, чтобы решить проблему, угрожающую его жизни
Отправлено: 22.07.21 - 21:26
#22
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Цитата:
Добринцофф:
Я дом покупал,водопровод сам тянул,септик то же сам сделал,а если газовая труба под землёй шла,то кто бы мне разрешил?

Ну так это уже другая проблема. Могу рассказать как это у нас происходит. Есть такой сайт, в переводе называется "нажмиикопай". У них есть все базы данных всех подземных коммуникаций, они моментально дают и разрешение и карту подземных коммуникаций интересуемого района. Если ты пробил трубу без обращения к ним - у тебя большие проблемы. Если после обращения к ним - то они все проблемы решают. Наша компания уже просверлила сотни километров грунта под оптоволокно, вдоль трасс и в черте города, без проблем. Но у нас есть обязательство предоставить чертежи наших новых коммуникаций, чтобы потом их нам не повредили. У нас есть бригада чертежников, каждый день они добавляют кабели на карту и скидывают в общую базу. Есть конечно и места, где не всегда удается точно определить положение тех же кабелей под землёй, но там есть фишка интересная, типа сигнальный трос, он идет вместе с кабелем под землёй, и в случае необходимости на него подается тон, который потом прибором слышно на поверхности. И чел с прибором может точно краской по траве начертить как кабель идет. Так что проблем тут особых нет, все решаемо, если сделать грамотно. ;-)
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7366
Сколько нужно человек, чтобы спилить дерево? - «НГ» попыталась помочь пенсионеру, чтобы решить проблему, угрожающую его жизни
Отправлено: 22.07.21 - 21:28
#23
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Цитата:
maxsaf:
По нормальному

По нормальному, если бахнет, то газовики и должны будут ущерб возмещать. Людей, если жертвы будут, жалко конечно. Но думается спишут на стихийное бедствие, или типа того...
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11263
Сколько нужно человек, чтобы спилить дерево? - «НГ» попыталась помочь пенсионеру, чтобы решить проблему, угрожающую его жизни
Отправлено: 22.07.21 - 21:31
#24
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Буквально пару дней назад в мое отсутствие электрики приходили и на земле расставили флажки точно над электрическим кабелем, идущим от столба к дому под землей. А пару недель назад водопровод пометили другие ребята. Это подготовка к прокладке оптики по улице.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7366
Сколько нужно человек, чтобы спилить дерево? - «НГ» попыталась помочь пенсионеру, чтобы решить проблему, угрожающую его жизни
Отправлено: 22.07.21 - 21:31
#25
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Цитата:
maxsaf:
Так что проблем тут особых нет, все решаемо, если сделать грамотно.

Это называется плановое застройство. А откуда оно в Костанае? Там даже микрорайоны возводят наугад. ;-)
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11263
Сколько нужно человек, чтобы спилить дерево? - «НГ» попыталась помочь пенсионеру, чтобы решить проблему, угрожающую его жизни
Отправлено: 22.07.21 - 21:33
#26
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Цитата:
elektron:
По нормальному, если бахнет,

На улице не бахнет. В худшем случае загорится. А по уму у газовиков должна быть защита, типа если резко давление в трубе понизилось - перекрыть вентиль. Это же несложно сделать, пару датчиков и автоматика.
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11263
Сколько нужно человек, чтобы спилить дерево? - «НГ» попыталась помочь пенсионеру, чтобы решить проблему, угрожающую его жизни
Отправлено: 22.07.21 - 21:35
#27
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Цитата:
elektron:
Это называется плановое застройство. А откуда оно в Костанае? Там даже микрорайоны возводят наугад.

Ну да, проще трубы над землей протянуть, чем потом на карте чертить))
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K
§ KOS77
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.02.12
Сообщений:
806
Re: Сколько нужно человек, чтобы спилить дерево? - «НГ»...
Отправлено: 22.07.21 - 22:13
#28
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Цитата:
maxsaf:
В России видимо так же, раз столько мелких проблем решаются через прямую линию с президентом

В России да, вообще беда, там не то что федеральные СМИ ни на что не могут повлиять, так и Президента не всегда слушаются. У нас к счастью не так. А в НГ как-то не сообразил новость закинуть, наивно полагая, что с кронированием в городе проблемы не возникнет, т.к. повсюду обрезают десятками деревья. Видимо это позволено только избранным.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7366
Сколько нужно человек, чтобы спилить дерево? - «НГ» попыталась помочь пенсионеру, чтобы решить проблему, угрожающую его жизни
Отправлено: 22.07.21 - 23:07
#29
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Цитата:
KOS77:
В России да, вообще беда, там не то что федеральные СМИ ни на что не могут повлиять, так и Президента не всегда слушаются.

Ну не знаю, каждый случай индивидуален. У меня друзья, живут сами в Германии, а мать жены друга в селе под Семиозёркой (если не ошибаюсь, да и не столь суть важно), пол года если не дольше пытались мать в деревеньку под Тюменью к родным всеобщими усилиями перевезти. Кругом лишь палки в колёса, пришлось даже в КЗ старушке вернуться, потому как временная виза истекала. И могли вообще запрет на приобретение гражданства ввести. Так отец друга дозвонился по этой горячей линии, и о чудо за месяц вопрос переселения и приобретения гражданства решён. Правда, как отпасовывались, и персонал паспортного стола в Тюмени был почти полностью обновлён. :lol: Вот такие чудеса бывают. А в принципе не смешно конечно, когда через высшее руководство или СМИ, проблемы решаются, которые должны просто по звонку решаться.
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