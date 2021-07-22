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За последний год с небольшим Костанайская область почти как в поговорке прошла сквозь огонь, воду и медные трубы. Обрушившийся в апреле 2020 года ураган, выворачивающий с корнем сотни деревьев и ломающий высоковольтные опоры передач, стал самым мощным в истории региона. Слава о нем облетела всю страну. В мае и июне 2021 года в нашем северном регионе изнывали от такой нестандартной жары, что департамент по ЧС планировал объявить чрезвычайное положение... Казалось бы, ситуацию спас июль, разразившийся бурными осадками, но на деле буквально утопил область в аномальном количестве дождей. Что происходит с климатом в Костанайской области?