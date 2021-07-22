Отправлено: - 20:25

elektron:

Что за кипишь? Деду 85-ть лет. Зачем оно ему всё это нужно. Есть газовая служба, пусть и занимается. Или кто из соседей помоложе в крайнем случае.

В тот же день в газовой службе (104) «НГ» посоветовали обратиться в ТОО «Тазалык-2012

В тот же день, 3 июля, руководство службы iKomek признало: оператор должен сам принять заявку. Но не сделал этого, потому что о проблеме пенсионера спрашивал журналист, а не сам заявитель. В итоге заявку отправили в отдел ЖКХ акимата Костаная.

Цитата:Деду 85 и он явно не прочь пожить есчо)Вот и поднимает кипиш насчёт этого дереваЦитата:Цитата:Делаем выводЛибо в Айкомеке и ЖКХ даже не парятся над тем что звонив И получив футболом в лицо журналист в следствии мог написать (и написал) критическую статью на эту тему.Либо оператор новенький и не совсем понимает все глубины наших глубин,в том понимании что прессу лучше обхаживать в такие моменты чем рутинно посылать....в другую инстанцию)Я больше склоняюсь к первому варианту) всем просто Ложить и класть на репутацию и общественное мнение) какие журналисты? Какие СМИ? Какие деревья? Обращайтесь дальше нам не до вас