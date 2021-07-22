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≡ Сколько нужно человек, чтобы спилить дерево? - «НГ» попыталась помочь пенсионеру, чтобы решить проблему, угрожающую его жизни
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41998
Сколько нужно человек, чтобы спилить дерево? - «НГ» попыталась помочь пенсионеру, чтобы решить проблему, угрожающую его жизни
Отправлено: 22.07.21 - 13:02
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85-летний костанаец Николай МАСЛОВ живет в доме № 1 во втором проезде ул. Лермонтова. Рядом с домом - старый тополь, который частично засыхает. Пенсионер не смог сам обратиться в «НГ», поэтому это сделал его знакомый, который прислал фотографии, иллюстрирующие проблему.
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2461
Re: Сколько нужно человек, чтобы спилить дерево? - «НГ»...
Отправлено: 22.07.21 - 13:02
#1
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Цитата:
А служба iKomek, которая, по идее, должна работать единым диспетчером для таких обращений костанайцев, ограничивается советами о том, куда дальше нужно обратиться.


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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7608
Re: Сколько нужно человек, чтобы спилить дерево? - «НГ»...
Отправлено: 22.07.21 - 13:04
#2
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Цитата:
и отправили... либо к газовикам, либо к электрикам.

Вспомнил квн и номер "чтобы открыть ларёк"

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С
§ Сергей kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.04.20
Сообщений:
492
Re: Сколько нужно человек, чтобы спилить дерево? - «НГ»...
Отправлено: 22.07.21 - 13:06
#3
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Цитата:
служба iKomek

Футболисты.
Вот кого надо в сборную.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4756
Re: Сколько нужно человек, чтобы спилить дерево? - «НГ»...
Отправлено: 22.07.21 - 19:17
#4
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Старик оказался скрягой, за литр пучеглазки любой уважающий бомжара расправится с этим сухостоем. Только дай знать местному пьющему бомонду, в принципе старче мог бы обойтись без посредников, иначе заявка подорожает ещё на поллитра
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Добринцофф
* Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
7988
Re: Сколько нужно человек, чтобы спилить дерево? - «НГ»...
Отправлено: 22.07.21 - 19:52
#5
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Цитата:
сайлау курманов:
за литр пучеглазки любой уважающий бомжара расправится с этим сухостоем.

Не те времена,настоящий уважающий себя бомж ни за что не будет пахать физически,тем более за какой то литр.
Сейчас есть уйма способов напиться,самый примитивный ,но до сих пор действенный,просто попрошайничать.
Ну накрайняк пойти на ближайшую помойку,насобирать картона,как никак 20 тнгкг.
Вообще с алкашами в таких делах лучше не связываться,там же труба газовая рядом проходит,потом дороже будет.

Цитата:
Частники, правда, приезжали, предлагали за 25 000 тенге спилить

Источник:

25000 за такое дерево-это не дорого,надо было соглашаться.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7360
Re: Сколько нужно человек, чтобы спилить дерево? - «НГ»...
Отправлено: 22.07.21 - 20:08
#6
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Что за кипишь? Деду 85-ть лет. Зачем оно ему всё это нужно. Есть газовая служба, пусть и занимается. Или кто из соседей помоложе в крайнем случае.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7360
Re: Сколько нужно человек, чтобы спилить дерево? - «НГ»...
Отправлено: 22.07.21 - 20:10
#7
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Или кто то опять решил кого то на "жалость" развести, что бы самому не вкладываться? :lol:
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8713
Re: Сколько нужно человек, чтобы спилить дерево? - «НГ»...
Отправлено: 22.07.21 - 20:25
#8
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Цитата:
elektron:
Что за кипишь? Деду 85-ть лет. Зачем оно ему всё это нужно. Есть газовая служба, пусть и занимается. Или кто из соседей помоложе в крайнем случае.

Деду 85 и он явно не прочь пожить есчо)
Вот и поднимает кипиш насчёт этого дерева
Цитата:
В тот же день в газовой службе (104) «НГ» посоветовали обратиться в ТОО «Тазалык-2012

Цитата:
В тот же день, 3 июля, руководство службы iKomek признало: оператор должен сам принять заявку. Но не сделал этого, потому что о проблеме пенсионера спрашивал журналист, а не сам заявитель. В итоге заявку отправили в отдел ЖКХ акимата Костаная.

Делаем вывод
Либо в Айкомеке и ЖКХ даже не парятся над тем что звонив И получив футболом в лицо журналист в следствии мог написать (и написал) критическую статью на эту тему.Либо оператор новенький и не совсем понимает все глубины наших глубин,в том понимании что прессу лучше обхаживать в такие моменты чем рутинно посылать....в другую инстанцию)
Я больше склоняюсь к первому варианту) всем просто Ложить и класть на репутацию и общественное мнение) какие журналисты? Какие СМИ? Какие деревья? Обращайтесь дальше нам не до вас
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7360
Сколько нужно человек, чтобы спилить дерево? - «НГ» попыталась помочь пенсионеру, чтобы решить проблему, угрожающую его жизни
Отправлено: 22.07.21 - 20:32
#9
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Цитата: //В тот же день в газовой службе (104) «НГ» посоветовали обратиться в ТОО «Тазалык-2012». Где были очень удивлены, сказали, что они не занимаются спилом деревьев, а только вывозят мусор и отправили... либо к газовикам, либо к электрикам.//
А куда кронировщики делись то? :lol:

[Исправлено: elektron, 22.07.2021 - 15:37]
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7360
Re: Сколько нужно человек, чтобы спилить дерево? - «НГ»...
Отправлено: 22.07.21 - 20:34
#10
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Цитата:
abaika95:
Деду 85 и он явно не прочь пожить есчо)

Это понятно, но ведь если бахнет, то всех соседей заденет. Почему они не беспокоятся?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8713
Сколько нужно человек, чтобы спилить дерево? - «НГ» попыталась помочь пенсионеру, чтобы решить проблему, угрожающую его жизни
Отправлено: 22.07.21 - 20:37
#11
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Цитата:
elektron:
но ведь если бахнет, то всех соседей заденет. Почему они не беспокоятся?

А они работают)
А в выходные отдыхают
Им некогда беспокоится)
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11258
Сколько нужно человек, чтобы спилить дерево? - «НГ» попыталась помочь пенсионеру, чтобы решить проблему, угрожающую его жизни
Отправлено: 22.07.21 - 20:42
#12
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Если бы дерево вовремя кронировали - щас бы проблем не было ))
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K
§ KOS77
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.02.12
Сообщений:
805
Re: Сколько нужно человек, чтобы спилить дерево? - «НГ»...
Отправлено: 22.07.21 - 20:59
#13
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В данном случае возраст не имеет значения. Со мной так же "сыграли в футбол" пару месяцев назад. У нас во дворе после каждого ветра внушительного размера ветки с тополей обламываются, а последнее время даже ветра не требуется, сами ломаются и падают в близи детской площадки, и стоянки автотранспорта. С транспортом понятно, кто поставил под дерево, тот и будет сам ремонтировать. А вот за детей бегающих везде, очень страшно. Вот и решил добиться кронирования, но не тут-то было. Обратился в ПКСК, сразу послали (со словами не имеем права) в ЖКХ, оттуда в iкомек, а они... в ЖКХ. Всё, круг замкнулся. Осталось только акиму области обращение через егов закинуть, а иначе никак, хотя и там не факт что помогут. Вот такой он - iкомек. Пару раз правда на мои обращения оперативно отреагировали, но видимо исчерпан мой лимит, теперь в ответ только советы "куда идти дальше" получаю.
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Добринцофф
* Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
7988
Сколько нужно человек, чтобы спилить дерево? - «НГ» попыталась помочь пенсионеру, чтобы решить проблему, угрожающую его жизни
Отправлено: 22.07.21 - 21:02
#14
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Цитата:
elektron:
Есть газовая служба, пусть и занимается. Или кто из соседей помоложе в крайнем случае.

А в чём проблема то?
Вот у меня на улице примерно 20-30 деревьев растёт и рядом проходит газопровод,так что теперь все их срубить надо?
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