Отправлено: - 16:14

Сергей kst:

Еще не известно,кто на самом деле воспользовался сбоем в системе.

Сергей kst:

Сами пишите /На счёт кражи тут вилами по воде/

Цитата:В статье же указано - /Всего Федин сделал 849 переводов/, /По словам всех свидетелей, деньги они снимали и передавали Федину. Таким образом у него скопилось 416 669 000 тенге, которые он просто украл, так как деньги со счета не уходили, но на картах других лиц средства пополнялись/, /о гражданском иске «Альфа-Банка» к Федину в размере 334 712 217 тенге (часть денег Федин потратил на покупку квартиры и автомобиля, которые передал банку в залог)/.Тут кончено вопрос, куда делись деньги? Если он таким образом присвоил 416,6 млн. тенге, а иск только на 334,7 млн., то значит возместил только 82 млн. тенге, а куда эти то 334,7 млн. потратил? На квартиру и машину? Ерунда какая-то... Не выяснено, куда точно ушли деньги - я как бы так понял.Цитата:Ну да. На счёт кражи - вилами по воде. Кража это несколько другое. Хищения с использованием компьютерных технологий - это как раз в разделе УК о котором написал в первом своём комментарии тут - "уголовные правонарушения в сфере информатизации и связи". В этом этом смысле я имел в виду, что не та кража, которая традиционно кражей именуется (по которой его судят - ст.188 УК). Ну это если всё было так, как говорит прокурор, что Федин сам перечислял и просил друзей и знакомых деньги снимать и передавать ему. Если этого не было, а сотрудники банка нахимичили, то это уж ну совершенно другой коленкор.Чего гадать? 27 числа и узнаем, кому там и что он переводил и переводил ли. Если переводил и так снимал через друзей, то да, видимо, это не кража, это что-то из разряда преступлений в сфере информатизации.