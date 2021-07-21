416 млн тенге на сбое программы - Предпринимателю грозит 9 лет лишения свободы за кражу в особо крупном размере
Отправлено: 21.07.21 - 19:58
Финансовый директор ТОО «ОМ-Трейдинг» Виктор ФЕДИН обвиняется в том, что совершил кражу со счетов КФ АО «Альфа-Банк». Согласно материалам дела, кража стала возможной из-за сбоя компьютерной программы банка, который предприниматель и сам поначалу не заметил Читать новость
В обвинительном акте нет ни одной фамилии, ни одного номера счета, на который Федин перечислял деньги, - заявил Геращенко. - Государственный обвинитель не смог выяснить и раскрыть даже схему хищения средств. Зато достоверно установлено, что в банке произошел сбой. И это полностью подтвердили сотрудники «Альфа-Банка». Получается, что денежные средства оказались у Федина случайно. Но сделал ли банк это намеренно или в результате технической ошибки, никто даже не исследовал. В ходе следствия установлена вина сотрудников банка, хотя руководство банка отказывается это признать. Источник:
Получается,сотрудники банка,могли сами организовать такие махинации ,благодаря сбою программы.Прокурор!,очевидно,что дело- тяп ляп. Надеюсь Федин не станет "козлом отпущения",и очередной работник фемиды или его сындочь не будут ездить на новом лексусе или камри.
peshexod: суд не хочет отправить дело на дорасследование?
А вот 27 числа и узнаем, что там хочет и считает суд. Вангую, никакого доследования. Просто переквалифицирует суд дело с применением закона о менее тяжком преступлении. И всё.
На счёт кражи тут вилами по воде. Но состав, к сожалению, виднеется...
Скорее всего, тут что-то из раздела УК РК "уголовные правонарушения в сфере информатизации и связи". Например, неправомерный доступ в информационную систему, повлекший существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства (с квалифицирующими признаками по ч. 3 ст. 205 УК - до двух лет лишения свободы максимально, или альтернатива - штраф, исправительные работы, общественные работы или ограничение свободы).
Или неправомерная модификация охраняемой законом информации, хранящейся на электронном носителе, содержащейся в информационной системе или передаваемой по сетям телекоммуникаций, а равно ввод в информационную систему заведомо ложной информации, если это повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства (с квалифицирующими признаками по ч. 3 ст. 206 УК - лишение свободы от трёх до семи лет без альтернативных видов наказания).
Mr_negotive: Просто переквалифицирует суд дело с применением закона о менее тяжком преступлении.
Не справедливо получается Сотрудники банка допустили сбой,умышленно или по недоразумению.Есть вероятность их причастности,тк они имеют доступ к системе. На фоне всепоглащающего воровства и взяточничества чиновников-недоверия к фемиде больше,чем веры вто,что этот Федин -виновен.
А почему не привлекают к ответственности программистов, написавших этот кривой софт? Логично же, что они тоже соучастники кражи. Службу безопасности банка привлеките - 2 недели не замечали сбоя, тоже соучастники кражи.
Должно быть соглашение: он возвращает чужие деньги - банк снимает претензии. Со счетов банка денег он не крал, все эти деньги были на его счету.
Сергей kst: Еще не известно,кто на самом деле воспользовался сбоем в системе.
В статье же указано - /Всего Федин сделал 849 переводов/, /По словам всех свидетелей, деньги они снимали и передавали Федину. Таким образом у него скопилось 416 669 000 тенге, которые он просто украл, так как деньги со счета не уходили, но на картах других лиц средства пополнялись/, /о гражданском иске «Альфа-Банка» к Федину в размере 334 712 217 тенге (часть денег Федин потратил на покупку квартиры и автомобиля, которые передал банку в залог)/.
Тут кончено вопрос, куда делись деньги? Если он таким образом присвоил 416,6 млн. тенге, а иск только на 334,7 млн., то значит возместил только 82 млн. тенге, а куда эти то 334,7 млн. потратил? На квартиру и машину? Ерунда какая-то... Не выяснено, куда точно ушли деньги - я как бы так понял.
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Сергей kst: Сами пишите /На счёт кражи тут вилами по воде/
Ну да. На счёт кражи - вилами по воде. Кража это несколько другое. Хищения с использованием компьютерных технологий - это как раз в разделе УК о котором написал в первом своём комментарии тут - "уголовные правонарушения в сфере информатизации и связи". В этом этом смысле я имел в виду, что не та кража, которая традиционно кражей именуется (по которой его судят - ст.188 УК). Ну это если всё было так, как говорит прокурор, что Федин сам перечислял и просил друзей и знакомых деньги снимать и передавать ему. Если этого не было, а сотрудники банка нахимичили, то это уж ну совершенно другой коленкор.
Чего гадать? 27 числа и узнаем, кому там и что он переводил и переводил ли. Если переводил и так снимал через друзей, то да, видимо, это не кража, это что-то из разряда преступлений в сфере информатизации.
Mr_negotive: В статье же указано - /Всего Федин сделал 849 переводов/, /По словам всех свидетелей, деньги они снимали и передавали Федину.
Да,но так же говорится и: Цитата:
Адвокат подсудимого Константин ГЕРАЩЕНКО отметил - доказательств о том, куда и кому Федин перечислял деньги, нет. Данные о том, что Федин производил незаконные операции, в суде вообще не были представлены. Источник:
- В обвинительном акте нет ни одной фамилии, ни одного номера счета, на который Федин перечислял деньги, - заявил Геращенко. - Государственный обвинитель не смог выяснить и раскрыть даже схему хищения средств. Зато достоверно установлено, что в банке произошел сбой. И это полностью подтвердили сотрудники «Альфа-Банка». Получается, что денежные средства оказались у Федина случайно. Но сделал ли банк это намеренно или в результате технической ошибки, никто даже не исследовал. В ходе следствия установлена вина сотрудников банка, хотя руководство банка отказывается это признать. Со стороны Федина не было никаких незаконных переводов. Была ошибка в системе «Альфа-Мобайл». В законе сказано, что случайно найденное чужое имущество не рассматривается как хищение, но суд этого не учитывает. О том, что Федин не знал о скопившихся деньгах, говорит тот факт, что он ни от кого не скрывался, сам заявил о проблеме, оставил в залог свое имущество. Но все это суд не принял во внимание. Источник:
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