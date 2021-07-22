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≡ Анализ на честность - Как корреспондент «НГ» медотвод в поликлинике получал
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41997
Анализ на честность - Как корреспондент «НГ» медотвод в поликлинике получал
Отправлено: 22.07.21 - 11:59
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Перед гражданами встал выбор: либо вакцинируйся любой доступной вакциной, либо каждую неделю сдавай ПЦР-тест, чтобы тебя не уволили. Но как быть тем, кому по медицинским показаниям прививаться нельзя?
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Алиса
§ Алиса
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.06.09
Сообщений:
4631
Re: Анализ на честность - Как корреспондент «НГ» медотвод в...
Отправлено: 22.07.21 - 11:59
#1
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Цитата:
они порой не могут доехать до поликлиники
Источник:

могу еще темку в тему подкинуть, связанно с вышевписанным предложением))) Как вообще доехать до поликлиники № 1 доехать. С центра города туда только 7 автобус ходит. Вот это точно квест. Дождаться его - та еще жесть - минимум 1 час - это ненормально для больного человека. На маршруте 2-4 автобуса _ когда как. Как только поликлинику перевели в это здание - главврач божилась, что вопрос с автобусами реашется - вот-вот ждите и будет вам счастье. Ее уже нет - новый главврач. Вопросы задать нереально - сайт мертв, соответственно блог также (очень удобно). Если в свое время с разных концов города (а пациенты прикреплены со всех уголков города, официально - примерно центр города) на любом маршруте можно было без проблем приехать , то сейчас....Даже с закрепленной территории (ЦУМ, магазин "Океан" - самый быстрый вариант - доехать до рынка и пешком. Задавала вопрос: как бабульки/дедульки могут доехать, как человек в больном состоянии может доехать? Только при наличии личного транспорта (или у детей) или такси (особо не наездишься). Может журналисты поднимут этот вопрос - как добираться до поликлиники кроме 7 маршрута? Ведь до всех поликлиник остальных автобусы ходят часто и есть выбор - не проблема. А в данном случае - издевательство над людьми. Кстати, и сами сотрудники просто "счастливы" подобным условиям. Только они не могу возмущаться и что-то громко озвучивать - такие же смертные как и пациенты. Они в любом случае обязаны добраться до рабочего места вовремя - а каким образом - никого не волнует.
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peshexod
§ peshexod
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.06.13
Сообщений:
3955
Re: Анализ на честность - Как корреспондент «НГ» медотвод в...
Отправлено: 22.07.21 - 12:08
#2
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Это Вы еще на УЗИ не пробовали записаться, там вообще как в прошлое вернулся.
На третьем этаже сидит женщина с амбарной книгой и рулит записью.
Записаться можно только в конце месяца и в течении 1-2 всё время расписано.
Я говорю мне не срочно можно тогда еще через месяц?
Нет, у нас графики в конце месяца известны, приходите в конце следующего месяца....
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nmv85
§ nmv85
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.20
Сообщений:
90
Re: Анализ на честность - Как корреспондент «НГ» медотвод в...
Отправлено: 22.07.21 - 12:17
#3
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Рабинович в регистратуре поликлиники просит записать его в врачу ухо—глаз. Ему объясняют, что есть окулист, есть отоларинголог, а врачей ухо—глаз не бывает. — Но мне нужно! — настаивает Рабинович. — А на что вы, собственно, жалуетесь? — Я слышу одно, а вижу другое!
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Партизан7
§ Партизан7
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.07.20
Сообщений:
131
Re: Анализ на честность - Как корреспондент «НГ» медотвод в...
Отправлено: 22.07.21 - 13:29
#4
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Сегодня утром в первую поликлинику ходил мой знакомый, инвалид второй группы.
И получил методвод.
Мы не ожидали, думали будут долго мурыжеть.

Здравый смысл должен присутствовать.
Я не ВАКСЕР, и не "упёртый" антиваксер; считаю надо подходить к вакцинации с умом и с учётом особенностей организма.
Детей нельзя вакцинировать, тем более американской. Сорос будет рад.

Зачем эти запреты, ограничения.
Ранее читал в комментариях, надо стимулировать людей прививаться, стараться чтоб добровольно.

Сам получил первую прививку Спутником V 5 марта.
Решил лучше добровольно, чем потом, принудительно заставят.
И оказался прав.
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С
§ Сергей kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.04.20
Сообщений:
492
Анализ на честность - Как корреспондент «НГ» медотвод в поликлинике получал
Отправлено: 22.07.21 - 13:35
#5
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Цитата:
А в данном случае - издевательство над людьми.

Источник:

Да плевали они на людей,с высокой колокольни.Закон курятника-верхние(власть)-гадят на нижних(народ),а обратное возможно,только скинув верхних в низ.
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nmv85
§ nmv85
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.20
Сообщений:
90
Re: Анализ на честность - Как корреспондент «НГ» медотвод в...
Отправлено: 22.07.21 - 14:29
#6
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Вакцинация всего человечества это огромный бизнес. Там вертятся большие деньги и большие люди. Это сродни продаже оружия и наркотиков. только в этом случае это биологическое оружие. Мы на пороге войны, только тактика боя и оружие поменялось.
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Я
§ Я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.11.19
Сообщений:
504
Анализ на честность - Как корреспондент «НГ» медотвод в поликлинике получал
Отправлено: 22.07.21 - 16:13
#7
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Цитата:
Сергей kst:
Да плевали

Все и на всех. Легче лёгкого увидеть соринку в чужом глазу , а вот ответить на вопрос или опубликовать статью без ошибок - слабо

[Исправлено: Я, 22.07.2021 - 16:14]
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4753
Re: Анализ на честность - Как корреспондент «НГ» медотвод в...
Отправлено: 22.07.21 - 16:27
#8
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При союзе все дружно давно уже укололись бы, даже уже отчитались бы и никто никакой демагогией не развивал. Раз другого пути нет, кроме вакцины, зачем этот пустой трёп пускать. Привейтесь и спите спокойно...
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Mr_negotive
§ Mr_negotive
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.05.21
Сообщений:
175
Re: Анализ на честность - Как корреспондент «НГ» медотвод в...
Отправлено: 22.07.21 - 16:58
#9
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Я как понял, автор пошёл в поликлинику за мед. отводом по той причине, что он переболел коронавирусом ранее? Или какие-то другие были мед. показания для отвода? Вот этого не понял...

Так всё подробно изложено, с датами, точным временем, описанием всех вращательно-поступательных движений по коридорам и помещениям мед. учреждения.

Но в итоге так и не понял, когда именно автор переболел, что ему сейчас требуется этот мед. отвод, за которым нужно было совершать столько всех этих возвратно-поступательных движений по этим самым коридорам и помещениям мед. учреждения... :-x
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