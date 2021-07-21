Спастись от жары: способы охладить квартиру

Отправлено: - 11:29

из истории



//В Советском Союзе кондиционер долгое время считался непозволительной роскошью,

отвлекающей пролетариат от классовой борьбы.

Так в 1940 году за публикацию ряда материалов о кондиционировании воздуха

был разгромлен журнал «Отопление и вентиляция».

Эти статьи были восприняты как «пропаганда буржуазных взглядов в технике»,

и вплоть до 1955 года (когда выяснилось, что советские корабли абсолютно

не приспособлены к плаванию в тропиках) эта тема оставалась под негласным запретом.

Несколько позже в 1963-65 годах в подмосковном городе Домодедово был налажен выпуск

кондиционеров для узлов связи и пунктов управления ракетным оружием.

Завод «Экватор» в городе Николаеве стал выпускать судовые кондиционеры,

и, наконец, несколько предприятий приступило к выпуску климатического оборудования для авиации. Производство кондиционеров для промышленных нужд было освоено в Харькове,

а в меньших масштабах и на ряде отраслевых предприятий.

Выпуск бытовых кондиционеров на территории Советского Союза начался только в 70-х годах,

после того, как построенный в Баку завод освоил производство продукции

по лицензии японской фирмы Hitachi. В свои лучшие годы, которые пришлись на середину 80-х,

Бакинский завод выдавал 400-500 тысяч кондиционеров в год.

Мало кто знает что в Баку был освоен выпуск первых

советских сплит-систем с внутренним блоком напольного типа, но объем выпуска был очень мал.//