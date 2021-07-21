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Спастись от жары: способы охладить квартиру
Спастись от жары: способы охладить квартиру
N
Я робот(Пользователи)
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Спастись от жары: способы охладить квартиру
Отправлено: 21.07.21 - 11:35
Сплит-система — не единственный способ охладить помещение в жаркую летнюю погоду. Эксперты «Е-каталог» подготовили практические советы, которые помогут перенести температурные рекорды с комфортом.
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Re: Спастись от жары: способы охладить квартиру
Отправлено: 21.07.21 - 11:35
Я конечно извиняюсь, что лезу в рекламную статью, но блин наполнить ванную водой со льдом это зашкавар. При производстве любого количества льда выделится больше тепла, чем потом этот лед сможет поглотить при таянии. Если бы лед был привозной, да еще и бесплатный, тогда другой вопрос. Но греть кухню морозильной камерой, чтобы охладить ванную - сомнительное удовольствие. Потрогайте заднюю стенку холодильника, и закройте нафик дверь на кухню
Re: Спастись от жары: способы охладить квартиру
Отправлено: 21.07.21 - 11:40
Любое охлаждение водой (или льдом) надо проводить только строго контролируя влажность воздуха. Если она ниже 40, то прям рекомендую. Если выше 60 то не желательно, потом появится плесень, болезни. В домах на земле и в панельных многоэтажках влажность воздуха разная, поэтому единого совета не будет.
Спастись от жары: способы охладить квартиру
Отправлено: 21.07.21 - 11:48
Теперь про подушки и накопление тепла. Есть блин такое слово теплоемкость. Есть теплопроводность. Примером может быть вода и бетон. Но блин подушка тут вообще не в тему, ибо это теплоизолятор с маленькой теплопроводность и теплоемкостью.
PS: не парьте мозги, покупайте спит систему, а еще лучше если зима-лето, с обогревом. На крайний случай - оконный кондей. Насчет переносного у меня есть сомнения пока, сам не пользовался.
[Исправлено: maxsaf, 21.07.2021 - 11:49]
PS: не парьте мозги, покупайте спит систему, а еще лучше если зима-лето, с обогревом. На крайний случай - оконный кондей. Насчет переносного у меня есть сомнения пока, сам не пользовался.
[Исправлено: maxsaf, 21.07.2021 - 11:49]
Re: Спастись от жары: способы охладить квартиру
Отправлено: 22.07.21 - 10:43
Цитата:
+ система приточной вентиляции с фильтрами
maxsaf:
покупайте сплит систему
покупайте сплит систему
+ система приточной вентиляции с фильтрами
Спастись от жары: способы охладить квартиру
Отправлено: 22.07.21 - 10:54
Цитата:
Вентиляция наверное подороже выйдет. Особенно в плане стоимости владения, если отопление не имеет фиксированной цены. То есть топил топил, включил вентиляцию - и часть тепла улетела. Охлаждал охлаждал, включил вентиляцию и запустил лишнее тепло. Влажность и вентиляция - отдельная тема - нужно знать какая температура и влажность внутри, какая температура и влажность снаружи, чтобы прикинуть, в какую сторону она в итоге изменится. Для уменьшения теплопотерь на вентиляции теплообменник нужен. Короче, заморочек выше крыши, знаю о чем говорю. У меня в доме есть и сплит система, и вентиляция с теплообменником.
Тот самый:
+ система приточной вентиляции с фильтрами
+ система приточной вентиляции с фильтрами
Вентиляция наверное подороже выйдет. Особенно в плане стоимости владения, если отопление не имеет фиксированной цены. То есть топил топил, включил вентиляцию - и часть тепла улетела. Охлаждал охлаждал, включил вентиляцию и запустил лишнее тепло. Влажность и вентиляция - отдельная тема - нужно знать какая температура и влажность внутри, какая температура и влажность снаружи, чтобы прикинуть, в какую сторону она в итоге изменится. Для уменьшения теплопотерь на вентиляции теплообменник нужен. Короче, заморочек выше крыши, знаю о чем говорю. У меня в доме есть и сплит система, и вентиляция с теплообменником.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 25.11.16
- Сообщений:
- 2461
Спастись от жары: способы охладить квартиру
Отправлено: 22.07.21 - 11:12
a
(Полноправные пользователи)
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- 24.05.18
- Сообщений:
- 12453
Спастись от жары: способы охладить квартиру
Отправлено: 22.07.21 - 11:29
из истории
//В Советском Союзе кондиционер долгое время считался непозволительной роскошью,
отвлекающей пролетариат от классовой борьбы.
Так в 1940 году за публикацию ряда материалов о кондиционировании воздуха
был разгромлен журнал «Отопление и вентиляция».
Эти статьи были восприняты как «пропаганда буржуазных взглядов в технике»,
и вплоть до 1955 года (когда выяснилось, что советские корабли абсолютно
не приспособлены к плаванию в тропиках) эта тема оставалась под негласным запретом.
Несколько позже в 1963-65 годах в подмосковном городе Домодедово был налажен выпуск
кондиционеров для узлов связи и пунктов управления ракетным оружием.
Завод «Экватор» в городе Николаеве стал выпускать судовые кондиционеры,
и, наконец, несколько предприятий приступило к выпуску климатического оборудования для авиации. Производство кондиционеров для промышленных нужд было освоено в Харькове,
а в меньших масштабах и на ряде отраслевых предприятий.
Выпуск бытовых кондиционеров на территории Советского Союза начался только в 70-х годах,
после того, как построенный в Баку завод освоил производство продукции
по лицензии японской фирмы Hitachi. В свои лучшие годы, которые пришлись на середину 80-х,
Бакинский завод выдавал 400-500 тысяч кондиционеров в год.
Мало кто знает что в Баку был освоен выпуск первых
советских сплит-систем с внутренним блоком напольного типа, но объем выпуска был очень мал.//
//В Советском Союзе кондиционер долгое время считался непозволительной роскошью,
отвлекающей пролетариат от классовой борьбы.
Так в 1940 году за публикацию ряда материалов о кондиционировании воздуха
был разгромлен журнал «Отопление и вентиляция».
Эти статьи были восприняты как «пропаганда буржуазных взглядов в технике»,
и вплоть до 1955 года (когда выяснилось, что советские корабли абсолютно
не приспособлены к плаванию в тропиках) эта тема оставалась под негласным запретом.
Несколько позже в 1963-65 годах в подмосковном городе Домодедово был налажен выпуск
кондиционеров для узлов связи и пунктов управления ракетным оружием.
Завод «Экватор» в городе Николаеве стал выпускать судовые кондиционеры,
и, наконец, несколько предприятий приступило к выпуску климатического оборудования для авиации. Производство кондиционеров для промышленных нужд было освоено в Харькове,
а в меньших масштабах и на ряде отраслевых предприятий.
Выпуск бытовых кондиционеров на территории Советского Союза начался только в 70-х годах,
после того, как построенный в Баку завод освоил производство продукции
по лицензии японской фирмы Hitachi. В свои лучшие годы, которые пришлись на середину 80-х,
Бакинский завод выдавал 400-500 тысяч кондиционеров в год.
Мало кто знает что в Баку был освоен выпуск первых
советских сплит-систем с внутренним блоком напольного типа, но объем выпуска был очень мал.//
Спастись от жары: способы охладить квартиру
Отправлено: 22.07.21 - 16:07
Цитата:
У вас во всех домах (насколько я знаю) делают вентиляцию.
А у нас строят жильё без вентиляции с герметичными пластиковыми окнами - проветривать в любом случае приходится круглый год и терять тепло или холод. И получается, сплит-система - хорошо, но не полностью, через пару часов в закрытой комнате уровень CO2 превысит безопасные значения. Есть рекуператоры Marley и др, они подогревают/охлаждают входящий воздух за счёт выходящего - 2 трубы разного диаметра, одна вставлена в другую или вентилятор с реверсом, пару минут тянет наружу, затем внутрь. И у них фильтры есть - тоже актуально, в последние годы воздух заметно грязнее стал. А некоторые просто бурят стену и ставят трубу пластиковую на 100 мм, выводят её над батареей, на неё клапан надевают.
maxsaf:
То есть топил топил, включил вентиляцию - и часть тепла улетела. Охлаждал охлаждал, включил вентиляцию и запустил лишнее тепло.
То есть топил топил, включил вентиляцию - и часть тепла улетела. Охлаждал охлаждал, включил вентиляцию и запустил лишнее тепло.
У вас во всех домах (насколько я знаю) делают вентиляцию.
А у нас строят жильё без вентиляции с герметичными пластиковыми окнами - проветривать в любом случае приходится круглый год и терять тепло или холод. И получается, сплит-система - хорошо, но не полностью, через пару часов в закрытой комнате уровень CO2 превысит безопасные значения. Есть рекуператоры Marley и др, они подогревают/охлаждают входящий воздух за счёт выходящего - 2 трубы разного диаметра, одна вставлена в другую или вентилятор с реверсом, пару минут тянет наружу, затем внутрь. И у них фильтры есть - тоже актуально, в последние годы воздух заметно грязнее стал. А некоторые просто бурят стену и ставят трубу пластиковую на 100 мм, выводят её над батареей, на неё клапан надевают.
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