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≡ 416 млн тенге на сбое программы - Предпринимателю грозит 9 лет лишения свободы за кражу в особо крупном размере
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41997
416 млн тенге на сбое программы - Предпринимателю грозит 9 лет лишения свободы за кражу в особо крупном размере
Отправлено: 21.07.21 - 19:58
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Финансовый директор ТОО «ОМ-Трейдинг» Виктор ФЕДИН обвиняется в том, что совершил кражу со счетов КФ АО «Альфа-Банк». Согласно материалам дела, кража стала возможной из-за сбоя компьютерной программы банка, который предприниматель и сам поначалу не заметил
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4753
Re: 416 млн тенге на сбое программы - Предпринимателю грозит 9...
Отправлено: 21.07.21 - 19:58
#1
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Что-то не понятно, он четыреста лямов потратил что ли? Ну и зря , чужие нельзя трогать, халява это зло
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
670
Re: 416 млн тенге на сбое программы - Предпринимателю грозит 9...
Отправлено: 21.07.21 - 20:04
#2
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А я считаю, что если сами лоханулись (банк), сами и отвечайте. Так вам и надо.
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urmas
§ urmas
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
05.02.21
Сообщений:
131
416 млн тенге на сбое программы - Предпринимателю грозит 9 лет лишения свободы за кражу в особо крупном размере
Отправлено: 21.07.21 - 20:08
#3
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Цитата:
сайлау курманов:
Что-то не понятно, он четыреста лямов потратил что ли?

Цитата:
electro:
А я считаю, что если сами лоханулись (банк), сами и отвечайте.

Тема какая то мутная...
Если бы он этот лям зелени взял, его тут точно бы не стояло.
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a
§ avisa
(Пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
09.11.12
Сообщений:
18
Re: 416 млн тенге на сбое программы - Предпринимателю грозит 9...
Отправлено: 22.07.21 - 08:49
#4
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Цитата:
Получается, что денежные средства оказались у Федина случайно.


Цитата:
Всего Федин сделал 849 переводов.


Действительно случайно
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С
§ Сергей kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.04.20
Сообщений:
492
Re: 416 млн тенге на сбое программы - Предпринимателю грозит 9...
Отправлено: 22.07.21 - 08:54
#5
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Цитата:
В обвинительном акте нет ни одной фамилии, ни одного номера счета, на который Федин перечислял деньги, - заявил Геращенко. - Государственный обвинитель не смог выяснить и раскрыть даже схему хищения средств. Зато достоверно установлено, что в банке произошел сбой. И это полностью подтвердили сотрудники «Альфа-Банка». Получается, что денежные средства оказались у Федина случайно. Но сделал ли банк это намеренно или в результате технической ошибки, никто даже не исследовал. В ходе следствия установлена вина сотрудников банка, хотя руководство банка отказывается это признать.
Источник:

Получается,сотрудники банка,могли сами организовать такие махинации ,благодаря сбою программы.Прокурор!,очевидно,что дело- тяп ляп.
Надеюсь Федин не станет "козлом отпущения",и очередной работник фемиды или его сындочь не будут ездить на новом лексусе или камри.
Профайл
С
§ Сергей kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.04.20
Сообщений:
492
Re: 416 млн тенге на сбое программы - Предпринимателю грозит 9...
Отправлено: 22.07.21 - 08:55
#6
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Отличная реклама альфа банку.
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peshexod
§ peshexod
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.06.13
Сообщений:
3955
Re: 416 млн тенге на сбое программы - Предпринимателю грозит 9...
Отправлено: 22.07.21 - 09:07
#7
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Суд верит банку на слово, возможно этот сбой умышленно устроен ими и является частью преступного замысла, а Федин случайно обнаружил и воспользовался.

Уважаемый суд не хочет отправить дело на дорасследование?
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Mr_negotive
§ Mr_negotive
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.05.21
Сообщений:
175
Re: 416 млн тенге на сбое программы - Предпринимателю грозит 9...
Отправлено: 22.07.21 - 09:31
#8
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Цитата:
peshexod:
суд не хочет отправить дело на дорасследование?

А вот 27 числа и узнаем, что там хочет и считает суд. Вангую, никакого доследования. Просто переквалифицирует суд дело с применением закона о менее тяжком преступлении. И всё.

На счёт кражи тут вилами по воде. Но состав, к сожалению, виднеется...

Скорее всего, тут что-то из раздела УК РК "уголовные правонарушения в сфере информатизации и связи". Например, неправомерный доступ в информационную систему, повлекший существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства (с квалифицирующими признаками по ч. 3 ст. 205 УК - до двух лет лишения свободы максимально, или альтернатива - штраф, исправительные работы, общественные работы или ограничение свободы).

Или неправомерная модификация охраняемой законом информации, хранящейся на электронном носителе, содержащейся в информационной системе или передаваемой по сетям телекоммуникаций, а равно ввод в информационную систему заведомо ложной информации, если это повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства (с квалифицирующими признаками по ч. 3 ст. 206 УК - лишение свободы от трёх до семи лет без альтернативных видов наказания).
Профайл
С
§ Сергей kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.04.20
Сообщений:
492
416 млн тенге на сбое программы - Предпринимателю грозит 9 лет лишения свободы за кражу в особо крупном размере
Отправлено: 22.07.21 - 10:02
#9
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Цитата:
Mr_negotive:
Просто переквалифицирует суд дело с применением закона о менее тяжком преступлении.

Не справедливо получается :lol:
Сотрудники банка допустили сбой,умышленно или по недоразумению.Есть вероятность их причастности,тк они имеют доступ к системе.
На фоне всепоглащающего воровства и взяточничества чиновников-недоверия к фемиде больше,чем веры вто,что этот Федин -виновен.
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Тот самый
§ Тот самый
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
31.05.18
Сообщений:
1202
Re: 416 млн тенге на сбое программы - Предпринимателю грозит 9...
Отправлено: 22.07.21 - 10:37
#10
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А почему не привлекают к ответственности программистов, написавших этот кривой софт? Логично же, что они тоже соучастники кражи. Службу безопасности банка привлеките - 2 недели не замечали сбоя, тоже соучастники кражи.

Должно быть соглашение: он возвращает чужие деньги - банк снимает претензии. Со счетов банка денег он не крал, все эти деньги были на его счету.
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Mr_negotive
§ Mr_negotive
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.05.21
Сообщений:
175
Re: 416 млн тенге на сбое программы - Предпринимателю грозит 9...
Отправлено: 22.07.21 - 15:52
#11
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Цитата:
Сергей kst:
Не справедливо получается

Не справедливо? :lol:
А справедливо 416,6 млн, почти миллион долларов, пытаться присвоить, пользуясь техническим сбоем?
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С
§ Сергей kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.04.20
Сообщений:
492
416 млн тенге на сбое программы - Предпринимателю грозит 9 лет лишения свободы за кражу в особо крупном размере
Отправлено: 22.07.21 - 15:57
#12
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Цитата:
Mr_negotive:

Цитата:
Mr_negotive:
А справедливо 416,6 млн, почти миллион долларов, пытаться присвоить, пользуясь техническим сбоем?

Еще не известно,кто на самом деле воспользовался сбоем в системе.
Сами пишитеЦитата:
Mr_negotive:
На счёт кражи тут вилами по воде.

Цитата:
Mr_negotive:
Но состав, к сожалению, виднеется...

Это с какой стороны посмотреть.Точнее с какой стороны суд заинтересован посмотреть.
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Mr_negotive
§ Mr_negotive
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.05.21
Сообщений:
175
Re: 416 млн тенге на сбое программы - Предпринимателю грозит 9...
Отправлено: 22.07.21 - 16:14
#13
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Цитата:
Сергей kst:
Еще не известно,кто на самом деле воспользовался сбоем в системе.

В статье же указано - /Всего Федин сделал 849 переводов/, /По словам всех свидетелей, деньги они снимали и передавали Федину. Таким образом у него скопилось 416 669 000 тенге, которые он просто украл, так как деньги со счета не уходили, но на картах других лиц средства пополнялись/, /о гражданском иске «Альфа-Банка» к Федину в размере 334 712 217 тенге (часть денег Федин потратил на покупку квартиры и автомобиля, которые передал банку в залог)/.

Тут кончено вопрос, куда делись деньги? Если он таким образом присвоил 416,6 млн. тенге, а иск только на 334,7 млн., то значит возместил только 82 млн. тенге, а куда эти то 334,7 млн. потратил? На квартиру и машину? Ерунда какая-то... Не выяснено, куда точно ушли деньги - я как бы так понял.

Цитата:
Сергей kst:
Сами пишите /На счёт кражи тут вилами по воде/

Ну да. На счёт кражи - вилами по воде. Кража это несколько другое. Хищения с использованием компьютерных технологий - это как раз в разделе УК о котором написал в первом своём комментарии тут - "уголовные правонарушения в сфере информатизации и связи". В этом этом смысле я имел в виду, что не та кража, которая традиционно кражей именуется (по которой его судят - ст.188 УК). Ну это если всё было так, как говорит прокурор, что Федин сам перечислял и просил друзей и знакомых деньги снимать и передавать ему. Если этого не было, а сотрудники банка нахимичили, то это уж ну совершенно другой коленкор.

Чего гадать? 27 числа и узнаем, кому там и что он переводил и переводил ли. Если переводил и так снимал через друзей, то да, видимо, это не кража, это что-то из разряда преступлений в сфере информатизации.
Профайл
С
§ Сергей kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.04.20
Сообщений:
492
Re: 416 млн тенге на сбое программы - Предпринимателю грозит 9...
Отправлено: 22.07.21 - 16:32
#14
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Цитата:
Mr_negotive:
В статье же указано - /Всего Федин сделал 849 переводов/, /По словам всех свидетелей, деньги они снимали и передавали Федину.

Да,но так же говорится и:
Цитата:
Адвокат подсудимого Константин ГЕРАЩЕНКО отметил - доказательств о том, куда и кому Федин перечислял деньги, нет. Данные о том, что Федин производил незаконные операции, в суде вообще не были представлены.
Источник:

Цитата:
- В обвинительном акте нет ни одной фамилии, ни одного номера счета, на который Федин перечислял деньги, - заявил Геращенко. - Государственный обвинитель не смог выяснить и раскрыть даже схему хищения средств. Зато достоверно установлено, что в банке произошел сбой. И это полностью подтвердили сотрудники «Альфа-Банка». Получается, что денежные средства оказались у Федина случайно. Но сделал ли банк это намеренно или в результате технической ошибки, никто даже не исследовал. В ходе следствия установлена вина сотрудников банка, хотя руководство банка отказывается это признать. Со стороны Федина не было никаких незаконных переводов. Была ошибка в системе «Альфа-Мобайл». В законе сказано, что случайно найденное чужое имущество не рассматривается как хищение, но суд этого не учитывает. О том, что Федин не знал о скопившихся деньгах, говорит тот факт, что он ни от кого не скрывался, сам заявил о проблеме, оставил в залог свое имущество. Но все это суд не принял во внимание.
Источник:

Цитата:
Mr_negotive:
Чего гадать? 27 числа и узнаем

Согласен.
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